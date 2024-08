Marcelo Gallardo habló tras el 0-0 de River frente a Newell’s y se sinceró sobre los puntos en los que su equipo debe mejorar

Escuchar

River empató ante Newell’s 0 a 0, por la fecha 12 de la Liga Profesional. Al equipo de Núñez, que no gana hace cuatro fechas en al torneo local, le costó jugar ante un rival que se posicionó muy bien en la cancha. Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa después del duelo y habló de lo que le falta, de cómo deben resolver sus futbolistas en situaciones ante rivales que son de menor jerarquía, y también se refirió al trabajo que hará estas semanas en las que no tendrá competencia durante la semana.

En primer lugar analizó el partido y habló de dos tiempos diferentes: “El fútbol argentino tiene mucha fricción, mucho emparejamiento desde lo físico, hay que estar a la altura de eso. Después, los jugadores resuelven con sus cualidades técnicas. El primer tiempo no pudimos conectar, ellos mostraron una muy buena solidez defensiva. En el segundo tuvimos mejores posibilidades, nos pusimos en el campo rival con mejores posibilidades de ataque y nos faltó recibir y resolver mejor para abrir un partido que se presentó así, pero tuvimos la posibilidad de resolverlo, incluso en una de las últimas jugadas, la de Lanzini con Meza, que no fue buena la resolución, pero fue parte de lo que no pudimos concretar esta noche”.

Marcelo Gallardo dio detalles de lo que le falta al equipo Manuel Cortina - LA NACION

En cuando al esquema táctico, Gallardo habló de lo que deben mejorar cuando se presentan partidos como el de este domingo: “Más allá de los esquemas, buscamos tener posibilidades de acuerdo a la característica de jugadores que tenemos, de encontrar espacios por dentro, por fuera, tener posibilidades de atacar por fuera. Nosotros tenemos jugadores con riqueza técnica para generar el uno contra uno, pero los rivales también juegan, y ahí necesitas la impronta del futbolista más allá del esquema. En el primer tempo tuvimos pasajes para resolver mejor situaciones y una buena resolución define partidos. Eso no pasó. Tenemos que hacerlo en momentos justos, como contra Talleres; hoy no pudimos hacerlo”.

Otra cosa que manifestó, fue sobre lo que al equipo le falta y uno de los puntos es la parte física: “Los partidos nos van dando un diagnóstico claro de que nos falta. Más allá de los cinco partidos [bajo su gestión], no pasó un mes todavía. Tuvimos que jugar partido tras partido, recién esta semana vamos a tener tiempo de entrenar, y ganar tiempo para nosotros es fundamental para mejorar lo que queremos construir, ese tiempo es necesario. Tengo un muy buen plantel, con jugadores dispuestos a construir algo que queremos, que tenemos deseos de hacerlo y eso depende del tiempo del trabajo. En el fútbol argentino nadie te regala nada, y los equipo de menos calidad van a hacer un esfuerzo físico mayor. Hay que prepararse para eso y elevar nuestra calidad de respuesta física”.

Por último se refirió a lo que vendrá durante estas dos semanas en la que no tendrá competencia en la semana y además el fútbol argentino se cortará por la fecha FIFA: “Tengo el plantel disponible y debemos buscar la mejor puesta a punto de los jugadores. En base a eso está la competencia y ahí nos damos cuenta quién está para jugar. Es bueno tener tiempo de entrenamientos y conocimiento mutuo para ver cómo construimos el equipo”.

El Millonario, que no gana por el torneo local desde el 28 de julio pasado ante Sarmiento de Junín en la despedida de Martín Demichelis, visitará el próximo domingo frente a Independiente, por la fecha 13. Será la primera semana completa que Marcelo Gallardo tendrá para ajustar los detalles que todavía cree que su equipo debe mejorar.

