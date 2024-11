Marcelo Gallardo: “Me encantaría tener a Echeverri un año más”

Medido en sus palabras, Marcelo Gallardo habló del juego de River después del 3-2 sobre Instituto en Córdoba que significó la segunda victoria consecutiva. Su equipo quedó a seis puntos de Vélez y Huracán, los punteros, y sumó seis goles en apenas dos partidos. El Muñeco se refirió a los nombres propios del plantel millonario, como el Pity Martínez y el Diablito Echeverri. Sobre el chaqueño, de apenas 18 años, dijo que “le encantaría” tenerlo un año más, pero que no depende de él. “Claudio tendrá que seguir aprendiendo en otro lado; ojalá que pudiéramos tenerlo un año más, pero el [Manchester] City ya pagó su ficha y está a préstamo hasta fin de año”, aclaró el Muñeco.

Y añadió en su explicación: “Es muy joven y le falta asentarse en el fútbol argentino; terminar de desarrollar su físico. Tiene todas las cualidades técnicas para ser un gran futbolista. Recién tiene 18 años. Julián (Álvarez, quien emigró también al City y ahora está en Atlético de Madrid) se fue después de tres temporadas con nosotros. Aprendiendo. Entrenando, buscando su mejor forma para estar preparado para dar el salto. A veces las etapas se queman rápido. Esta decisión ya estaba tomada”.

"CLAUDIO ESTÁ EN UN PROCESO DE DESARROLLO"



✍🏻 Gallardo, sobre el Diablito Echeverri: atención a la comparación con Julián Álvarez pic.twitter.com/IvXhhDlL8t — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2024

Otro nombre propio fue el Pity Martínez: “Es un jugador mucho más maduro que aquel que se fue, que era más de cualidades en el uno contra uno. Hoy está más reflexivo. Me gusta su estado de exigencia. Más allá del pase maravilloso para el gol -el de Colidio, para el 3-2 definitivo- no estaba contento porque perdió muchas pelotas. Eso es bueno. Mostró en ese pase una categoría enorme. Sigue sumando minutos, aunque hoy no está para más de 30″, reflexionó Gallardo. Y también contó que aún no pidió por su continuidad, ya que su contrato termina a fin de año: “No nos detuvimos todavía a hacer lo que va a ser el final de temporada. Ahí vamos a tomar decisiones. Llevo tres meses y parecen dos años desde que volví. Hace tres meses que estoy observando y tratando de hacer funcionar al equipo. Me queda un mes y pico más para hacer el diagnóstico final. Mientras, seguimos en competencia. Intentaremos sumar la mayor cantidad de puntos para clasificarnos a la Copa Libertadores”.

En otro tramo de la conferencia se refirió al nivel del equipo: “Un equipo no se construye de un día para otro. La búsqueda siempre ha sido en competencia conformar el mejor equipo posible, de acuerdo a las actualidades de cada uno de los futbolistas. Pensé que en mis equipos, más allá de que los partidos se ganan en las dos áreas, la construcción pasa por el mediocampo. Es fundamental. Hoy creo que con lo del sábado pasado con Banfield con todo lo que generamos desde el juego, nos impusimos desde ahí. Es bueno seguir construyendo”. Y se refirió a cómo jugó River en Córdoba: “En el segundo tiempo seguimos buscando con juego, sin desesperarnos. El gol se dio en el segundo tiempo. Eso ratificó lo bueno que estábamos haciendo. Nos empataron en una jugada que no nos puede pasar y tuvimos la reacción para ganarlo. Hay cosas para mejorar sobre todo en la fase defensiva. Estuvimos mucho mejor desde la calidad de juego. Eso me gusta”.

¿PARA CUÁNTO ESTÁ PITY MARTÍNEZ? Una vez más fue clave en River y así habló Gallardo en conferencia de prensa. pic.twitter.com/vfKav8QnST — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2024

¿Y qué opina el Muñeco de jugar sin un 9 de área como Miguel Borja, ausente en Córdoba por suspensión? “A veces la actualidad de los futbolistas hace que haya tenido que ir tratando de buscar las mejores alternativas para el equipo. A mí me gusta jugar con dos delanteros que puedan entrar y salir. Hemos optado por darle ese espacio a Borja, que venía de hacer muchos goles. Su hábitat es estando solo. Hoy estoy buscando otras alternativas. Voy viendo actualidades. No es todo lineal. Tengo que tomar decisiones. Tal vez desde afuera no se ve todo ese trabajo diario”, contó Gallardo.

El entrenador millonario también se refirió a la lesión de Marcos Acuña, quien debió abandonar el campo de juego en el segundo tiempo por un problema muscular: “Vamos a ver: sintió una molestia muscular en la pierna contraria a la lesión anterior. Vamos a ver la gravedad. No puedo anticiparme”. Sin estridencias, el Muñeco se fue de Córdoba con la certeza de que su equipo compite. Está más cerca de los líderes y empieza a meter presión desde el juego. Sin un 9 de área, el equipo ganó en movilidad. Y Pablo Solari se transformó en el nuevo Borja: tres goles en dos partidos. River va.

