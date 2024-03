Escuchar

El partido acaba de terminar. Se trata de otra derrota, por el mismo resultado, un 2 a 0, pero esta vez el golpe es definitivo. Marcelo Gallardo mira al vacío, manos en jarra. Tantas veces triunfal el DT, la imagen es demoledora. Desolado, tal vez preguntándose si valió la pena. Si valió la pena ser parte de un laboratorio de un equipo en construcción en Arabia Saudita, cuando tenía todo (al menos, sus pergaminos lo avalaban) para crear puentes en una entidad de Europa. Grande, mediana, pequeña, lo mismo daba: iba a ser su siguiente destino. Así lo veían los especialistas del fútbol. No sólo los argentinos.

Ésa es, seguramente, la pregunta que debe de estar haciéndose el Muñeco ahora mismo, cuando saluda a los jugadores (de vuelo bajo, la mayoría de ellos) luego de la derrota de Al Ittihad contra Al Hilal, que determina la eliminación de la Champions League de Asia. Lo que más motivaba al argentino.

Compacto de Al-Ittihad 0 vs. Al-Hilal 2

Justo ahora, su aura queda herida, cuando Martín Demichelis (con algunos empates inesperados y una brújula un poco averiada) se juega algo más que una estrella en la final de este miércoles frente al Estudiantes de Enzo Pérez. Porque eso es: River contra su ídolo reciente, el último caudillo del fútbol argentino. No hay vuelta olímpica que compense el afecto por un símbolo del club, que salió del Monumental por supuestos contrapuntos con el entrenador actual (y la dirigencia). Más allá de si el mediocampista le hizo la vida imposible o no en los últimos tiempos al DT –eso dicen–, Demichelis juega contra Enzo, por el recortado cariño de un grupo de hinchas que le exige todo y al que sigue mirando en el espejo del Muñeco, el entrenador más exitoso de la historia millonaria.

Este Muñeco es el mismo... pero otro. Está de capa caída en Arabia Saudita y, al mismo tiempo, su fantasma victorioso se pasea por Córdoba, la sede de la final de la Supercopa, una estrella de relativo valor en la historia pero fundamental para el futuro no tan lejano. Su imagen, ésta frente a Al-Hilal, es la de un gran DT con los papeles mojados. Observa los últimos minutos del partido con las manos en los bolsillos, de traje y resignado, a metros de Matías Biscay, el amigo de toda su vida y mano derecha, ocupado en los cambios (que nada transforman), de ropa deportiva y tablet en mano. El Gallardo al que recuerda River no es éste; tampoco, por cierto, el del último año en el Monumental, durante 2022, desgastado, sin su magia habitual, huérfano de títulos y con dos derrotas contra Boca.

LA BRONCA DEL MUÑECO... El Al Ittihad de Marcelo Gallardo no pudo remontar el resultado de la ida y cayó por 4-0 en el global ante el Al Hilal de Jorge Jesus.



Sin Karim Benzema (oficialmente, contracturado, pero la relación con el DT es caótica), sin N’Golo Kanté (expulsado en el primer encuentro) y sin Fabinho, lesionado a los 11 minutos, Gallardo dirige a un equipo de entusiastas. Abderrazak Hamdallah, el 99, el goleador, es expulsado en el último suspiro, por un intento de agresión. No tiene mucho más Al-Ittihad, la verdad. Al menos, para las grandes ligas. Sin embargo, en este caso, no pierde contra cualquiera. Al-Hilal, con el portugués Jorge Jesus, llega a encadenar 28 triunfos y rompe la marca histórica de The New Saints, un equipo galés. La serie empezó luego de un 1-1 con Damac, de septiembre de 2023.

El sueño internacional de Gallardo llegó a los cuartos de final. Yasir Al-Shahrani y Malcom fueron los autores de los goles. Al-Hilal ahora se enfrentará con Al-Ain, de Emiratos Árabes Unidos, el equipo al que dirige Hernán Crespo, que dio el golpe al dejar afuera al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. La otra semifinal será este miércoles entre Ulsan, de Corea del Sur, y el ganador de Shandong Taishan, de China, vs. Yokohama Marinos, de Japón. En el primer encuentro ganaron el conjunto nipón por 2 a 1.

El portugués Jorge Jesus le ganó a Gallardo los cuatro cruces que tuvieron como entrenadores, incluida una final por Copa Libertadores.

Jorge Jesus va a cumplir 70 años en julio y sigue con la fuerza de toda su vida. Es la bestia negra de Gallardo: cuatro enfrentamientos, cuatro triunfos. El veterano conductor empezó la “paternidad” en la final de la Copa Libertadores que se celebró en Lima en 2019, cuando Flamengo derrotó a River por 2 a 1 con goles marcados por Gabriel Barbosa en los últimos cinco minutos. Después se impuso al equipo del argentino en la liga saudita (3 a 1) y en los dos cruces de la Champions asiática.

En el torneo local Al-Hilal es el líder, con 65 puntos, y lo sigue Al-Nassr. Al-Ittihad se encuentra cuarto, a... 25 unidades de la cúspide. “La historia aún no terminó. Con este espíritu en casa y con nuestra gente podemos dar vuelta el panorama y conseguir la clasificación. Jugamos de igual a igual más allá de los nombres. Hay que ver la lectura del partido y cómo fue el desarrollo”, decía Gallardo luego del 0-2 de una semana atrás. El equipo, sin figuras ni respuestas, fue una sombra. El Muñeco se jugaba este martes buena parte de la temporada: a 16 puntos de los puestos que clasifican para la Champions del año próximo, el objetivo principal era pasar la llave. No estuvo cerca.

Fabinho se lesionó a los 11 minutos y dejó prácticamente sin figuras a Al-Ittihad en el choque crucial con Al-Hilal. Khalid Alhaj/MB Media - Getty Images Europe

A la distancia, con un rostro excesivamente serio, siempre con el traductor a mano, a Gallardo no se lo ve pleno. Más allá de lo personal (no ha de ser sencillo adaptarse a la idiosincrasia), lo deportivo: dirige a una formación que evidentemente no lo representa. El conjunto extraña a Benzema, una de las superestrellas de la liga saudí, que está llamado a hacer casi exclusivamente los goles del equipo. El 2024 del francés comenzó con turbulencias: una lesión, una salida intempestiva de la pretemporada, conflictos con la directiva y, finalmente, su readmisión en el plantel. Otra lesión, muscular, lo puso en pausa, y el futuro del delantero es una incógnita.