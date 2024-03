Escuchar

Al-Ittihad, dirigido por el argentino Marcelo Gallardo, cayó por 2-0 frente a Al-Hilal en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions asiática. El resultado no fue el mejor regalo para Matías Biscay, histórico ayudante del Muñeco, que cumplió este martes 51 años. Para colmo, los de camiseta amarilla y negra se quedaron con un futbolista menos al promediar la segunda parte. La roja directa que el árbitro australiano Alex King le mostró a N’Golo Kanté entró en los libros de historia: es la primera en toda la carrera del mediocampista francés, de 32 años. Hasta acá, su foja de servicio estaba intacta, con una única mancha: una doble amarilla cuando jugaba con la camiseta de Caen, en la Ligue 1 de Francia.

A pesar de la derrota, Gallardo no dio por cerrada la eliminatoria ni mucho menos: “Les recordé a los jugadores en el vestuario que la historia aún no ha terminado. Con este espíritu, en casa y ante nuestra gente, podemos darlo vuelta y quitarle la clasificación a Al-Hilal”, dijo en la conferencia de prensa posterior al 0-2. E insistió: “La historia no terminó. Analizo el partido por partes: jugamos el primer tiempo de igual a igual. Y en los aspectos técnicos no hubo diferencias, ya que pudimos haber convertido, incluso después de la expulsión (de Kanté)”, afirmó Gallardo. Y también habló Ahmed Hegazi, capitán de Al-Ittihad: “Hicimos un buen partido, pero no fue el mejor resultado para nosotros. Por un minuto o dos perdimos el foco”, admitió, en relación a la ráfaga de goles de Al-Hilal. Y continuó: “Estábamos bien. Pero en la segunda parte, con la expulsión, Al-Hilal tuvo ventaja en el medio”.

La expulsión de Kanté

¡ROJA PARA KANTÉ! Tras revisar en el VAR, el árbitro expulsó al mediocampista francés por una dura patada. ¡El equipo de Gallardo se queda con 10!



📺 Mirá la Champions de Asia en #StarPlusLA pic.twitter.com/0SxRDaAUpu — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2024

El Muñeco vivió casi todo el partido en su corralito. No paró de darles indicaciones a sus futbolistas: ”¡Don’t stop!” (”No paren”, en inglés), les dijo en un momento de la primera parte. Y también habló varias veces con sus ayudantes y el traductor, pieza clave para llegarles a los jugadores. El problema de Al-Ittihad es la cantidad de errores defensivos que comete por encuentro. El equipo competía de igual a igual con Al-Hilal, líder de la liga saudí y firme candidato a ganar la Champions del continente. Lo hacía con menos jerarquía individual -cuatro suplentes menos que su rival, sin Karim Benzema, su máxima estrella, entre los convocados- y sus armas: un 4-4-2 con el brasileño Romarinho y el marroquí Abderrazak Hamdallah en la delantera. Sus dos piezas claves eran, como siempre, Kanté y el brasileño Fabinho. Ambos se dividían la sala de máquinas del equipo. Y la estrategia funcionaba.

Hasta que un error infantil de Madallah Alolayan, el lateral derecho del equipo del Muñeco, tiró todo el plan por la borda. Marcaba al serbio Aleksandar Mitrovic en un tiro libre y no se le ocurrió mejor idea que hacerle un tackle, como si se tratara de rugby y no de fútbol. El atacante, curtido en batallas como la Championship inglesa o la Premier League, exageró la caída y reclamó el penal. Se lo dieron, pese a las protestas de los dirigidos por el Muñeco. El propio Mitrovic lo cambió por gol. Esa ventaja desmoronó al equipo de Gallardo.

El gol de Mitrovic de penal

Porque en una ráfaga, Al-Hilal se puso 2-0 arriba. Un enorme pase de Rubén Neves mandó a correr al brasileño Malcom por la banda derecha. Alcanzó a tirar el centro y, por la otra banda, un viejo conocido de la selección argentina cerró la jugada: Salem Al-Dawsari, el autor del segundo gol de Arabia Saudita en el debut de Qatar 2022. Fue un golpe de nocaut para Al-Ittihad, al que lo mejor que podía pasarle era que terminara esa primera parte. Todo lo que tenía planificado para el encuentro se había ido al tacho en dos minutos.

El gol de Al-Dawsari

Gallardo -y su traductor- acomodaron algunos puntos en los vestuarios. El equipo volvió con otra postura para la segunda parte. Tuvo un par de chances y otras aproximaciones a los dominios del arquero Mohammed Alowais, pero no pudo convertir. Incluso se adelantó unos metros en la cancha y tomó la iniciativa, con la firme intención de acortar distancias en el marcador. De todas maneras, el gol se le negó. La diferencia estuvo en la contundencia de ambos equipos: mientras Al-Hilal aprovechó las jugadas que tuvo, Al-Ittihad las dejó pasar.

Lo mejor de la derrota de Al-Ittihad ante Al-Hilal

Extrañó a Benzema, una de las súperestrellas de la liga saudí que está llamado a hacer los goles del equipo. Pero el 2024 del francés arrancó con turbulencias: una lesión, una salida intempestiva de la pretemporada, conflictos con la directiva y, finalmente, su readmisión al equipo. Una lesión muscular lo sacó del equipo para el choque de este martes ante Al-Hilal. Y nada asegura que esté presente en el trascendental encuentro de vuelta, en el que Gallardo y los suyos se juegan la temporada: lejos en la liga local (quintos, a ¡25 puntos! de Al-Hilal y a 16 puntos de los puestos que clasifican a la Champions del año próximo), el objetivo es pasar la llave y acceder a las semifinales del torneo continental. Una meta nada sencilla.

LA NACION