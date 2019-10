Gallardo se refirió al VAR, a Boca y a Pep Fuente: FotoBAIRES

7 de octubre de 2019 • 10:15

La tranquilidad de Marcelo Gallardo va de la mano de una producción de altísimo vuelo de River en todos los frentes. Y ese andar lucido le permite al entrenador millonario reflexionar con claridad de cada uno de los temas que se le presentan como interrogantes. Y así es que desactiva cualquier controversia y se permite bajar la ansiedad por la revancha del superclásico con Boca por la C opa Libertadores: "No voy a hablar de Boca de acá a 12 días. Tenemos que estar metidos en estos partidos y mantenernos en el lote de arriba en la Superliga. Debemos seguir pensando en ser cada vez mejor equipo, no conformarnos con lo que venimos haciendo y ser más sólidos día a día, sólidos también desde lo mental, que es abstraerse de lo que pasa afuera".

Si meterse en controversias, Gallardo aborda los temas que pueden presentarse como complejos. Por eso cuando aparece en escena la consulta acerca del VAR, el DT millonario no duda: "No es fácil aislarse de todo lo que se habla de este tema, pero tengo un grupo muy inteligente que trata de abstraerse de lo que pasa afuera. No es fácil porque todo el tiempo escuchás y sentís lo que dicen, pero nuestro comportamiento siempre fue igual. Tenemos que dejar que los demás jueguen su partido. Nosotros sabemos cuál es el que tenemos que jugar".

Uno de los temas que dominó la escena de los últimos días fue la valoración de Pep Guardiola sobre Gallardo, al decir que no entendía por qué el DT de River no estaba nominado entre los mejores entrenadores del mundo. Cuando el preguntaron al técnico argentino por los elogios de su colega español y por la admiración que tiene sobre el director técnico del Manchester City, contestó: "No tengo cierta admiración por Guardiola, tengo una admiración muy grande por Guardiola. Ha cambiado el paradigma del fútbol en la última década y que se fije, estando en la élite, lo que pasa en esta parte de la tierra, habla de lo que significa sostenerse tanto tiempo en un club. Sinceramente me sorprendió lo de Guardiola. No lo conozco, no he hablado con él y a veces nosotros naturalizamos cosas en esta parte del mundo que se notan desde la otra".

La producción de River se destaca en el plano internacional y las conquistas en el terreno local quizá sea la única falta del proceso de Gallardo, sin embargo, el líder del conjunto de Núñez no tiene en problema en reconocer que no lo inquieta la falta de títulos de Superliga: "Yo no dejo de dormir porque no haya ganado un torneo local. Sí soy ambicioso y quiero ver hasta dónde nos da para ir por todo y, llegado el momento, veremos si tenemos que elegir. Siempre nos hemos puesto objetivos muy firmes y le hemos dado la importancia que requiere. Creo que si hacés una encuesta entre los hinchas y preguntás si prefieren ganar un torneo local o pelear copas internacionales, van a ser muy claros".