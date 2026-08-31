Marcelo Gallardo se convertirá en entrenador de la selección de Ecuador

Luego de seis meses de inactividad en la dirección técnica, Marcelo Gallardo está muy cerca de volver a dirigir. El Muñeco se convertiría en las próximas horas en el nuevo entrenador de la selección de Ecuador, con lo que reemplazaría a Sebastián Beccacece en el cargo.

El DT de 50 años aparecía entre los candidatos que más fuerza tomaban para convertirse en el próximo entrenador de la Tri. Otro de los candidatos que se mencionó fue otro argentino, Luis Zubeldía, que recientemente dejó de ser el entrenador de Fluminense y que tiene un gran conocimiento en el fútbol ecuatoriano tras su paso por Liga de Quito. Pero según pudo averiguar LA NACION la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se inclinó por Gallardo y ambas partes mantuvieron conversaciones desde hace un tiempo atrás.

Marcelo Gallardo, el técnico elegido por la federación ecuatoriana para que sea entrenador de la selección de Ecuador Gustavo Garello - AP

A principios de agosto la posibilidad todavía estaba lejos de una definición debido a que el argentino analizaba qué camino seguir en su carrera. Sin embargo, todo se aceleró en los últimos días. Según el diario ecuatoriano El Universo, las conversaciones llegaron a buen puerto y la firma del contrato se concretaría a principios de esta semana.

En este escenario, Gallardo tendría planeado viajar a Quito para reunirse con Francisco Egas, presidente de la FEF y principal impulsor de su contratación, y firmar su vínculo, que todavía se desconoce por cuántos años será.

La incorporación del técnico multicampeón con River significaría su primera experiencia al frente de una selección nacional. Tras su debut como DT en Nacional de Uruguay en 2011, Gallardo se hizo cargo del conjunto millonario en junio de 2014 y terminó convirtiéndose en el técnico más ganador de la historia del club.

Durante su primera etapa en Núñez, la cual duró más de ocho años, conquistó 14 títulos: siete locales y siete internacionales (Libertadores 2015 y 2018, Copa Sudamericana en 2014 y las tres Recopas Sudamericanas 2015, 2016 y 2019), además las recordadas eliminaciones a Boca.

Tras su salida del Millonario tuvo una breve etapa en Al-Ittihad árabe y regresó a River en agosto de 2024. Su segundo ciclo estuvo lejos de las expectativas, no fue y se despidió tras la victoria 3 a 1 ante Banfield en el Monumental en febrero.

A pesar de su último paso fallido, su trabajo al mando de River fue lo que le atrajo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para buscar al entrenador y empezar un nuevo proceso con la selección Tricolor.

Sebastian Beccacece fue el último entrenador de Ecuador y tras su salida, asumirá Marcelo Gallardo Eduardo Verdugo - AP

Con el arribo de Gallardo Ecuador volvería a apostar por un entrenador argentino de cara a la Copa del Mundo 2030. Sebastián Beccacece dirigió a la Tricolor en Estados Unidos-México y Canadá 2026, en el que cayó ante México en 16vos de final. Por su parte, en Qatar 2022, Gustavo Alfaro estuvo al frente de Ecuador, aunque no logró superar la etapa de grupos.

En caso de que el Muñeco se convierta en entrenador de la selección de Ecuador por estos días, la agenda para el entrenador argentino comenzaría de inmediato con tres amistosos en una gira asiática, según el diario El Universo. El primero será ante Corea del Sur el próximo jueves 24 de septiembre, en el Big Bird Stadium de la ciudad de Suwon.

Luego jugará un torneo internacional en Japón que contará con la presencia del anfitrión, Panamá y Nueva Zelanda. El 1° de octubre se medirá contra el local en el Estadio Internacional de Yokohama. Los ganadores avanzarán al partido por el título y los perdedores jugarán por el tercer lugar y los duelos serán el 5 de octubre en el estadio Nacional de Tokio.