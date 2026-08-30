Saltar al contenido principal
LA NACION
en vivo

Banfield vs. River, en vivo por el torneo Clausura: minuto a minuto del partido

Se miden en el estadio Florencio Sola con el arbitraje de Leonardo Rey Hilfer

River visita a Banfield por la séptima fecha del Clausura
River visita a Banfield por la séptima fecha del ClausuraManuel Cortina

Gol de River

Almada esta vez cruzó su disparo, muy potente, y marcó el 2 a 0 para el Millonario, que gana de manera justa como visitante.

Se repite

Desde el VAR, a cargo de Lucas Novelli, le informaron a Rey Hilfer que hubo invasión por lo que el penal se volverá a ejecutar.

Falló Thiago: gran atajada

Thiago Almada se hizo cargo del remate y se lo atajó muy bien el Ruso Rodríguez.

Penal para River

Almada hizo todo. Buscó un centro, rebitó en un defensor y cuando fue a buscar la pelota, recibió la falta de Ardoyan para que Rey Hilfer no dude y cobre la ingracción.

Gol de River

Gran jugada elaborada del Millonario, una asistencia espectacular de Correa para Driussi, que quedó para definir de primera con un gran remate al arco. Lo gana bien el Millonario.

No puede efectivizar

Almada corrió hacia adelante con espacio, lo vio a Driussi. El atacante enfrentó a Rodríguez, que lo achicó muy bien y cuando el 9 Millonario definió, le tapó el remate.

Un tiro al palo

River sigue atacando y cuando Almada recibió por izquierda, buscó el primer palo con un remate. La pelota dio en el poste y se fue afuera. Merece ir ganando ekl equipo de Ponzio.

Lo ataca con todo

River atraviesa un buen momento en el partido. Luego de varios pases filtrados y toque, Correa quedó mano a mano con Rodríguez, pero definió al al segundo palo muy débil y Rodríguez se quedó con le remate.

Muy buena atajada

River volvió a llegar. La jugada la lideró Almada, que trasladó hasta la medialuna y de zurda buscó el segundo palo. Diego Rodríguez le atajó el disparo, que iba al arco.

Pidieron penal

En una ofensiva para River Correa giró en el área y le pegó al arco. Machado metió el hombro y todos los jugadores del Millonario pidieron penal. Rey Hilfer explicó que el futbolista de Banfield la sacó con el hombro.

Un error en la salida

Martínez Quarta no entregó bien la pelota y Banfield vio espacio hacia el frete. Pais entró al área y se resbaló cuando pudo definir o tocar al centro. Beltrán apareció para quedarse con la pelota.

Lo erró Banfield

Gran jugada en ofensiva del local. Tomas Adoryan se fue por izquierda con la pelota y mandó el centro al área. Machado cabeceó, pero no pudo conectar bien y la mandó afuera.

Toma el control

River es el duelo de la pelota en este inicio. Junta pases en el mediocampo y también con sus defensores. Todavía no hubo conexión con Driussi, que está jugando de punta.

Pasó cerca

River se encontró con un tiro libre de larga distancia y Thiago Almada se paró frente a la pelota. El mediocampista probó por arriba de la barrera y pasó muy cerca del palo que no era cubierto por Rodríguez. Avisó el Millonario.

¡Se juega!

River visita a Banfield en uno de los duelos de la séptima fecha del grupo B fecha del Torneo Clausura. Leonardo Rey Hilfer es el árbitro principal y Lucas Novelli está en el VAR.

Antes del inicio del partido, la gente de River ovacionó a Leonardo Ponzio, uno de los grandes referentes de los últimos años y hoy como entrenador interino.

Leonardo Ponzio, entrenador interino de River
Leonardo Ponzio, entrenador interino de RiverManuel Cortina

Los equipos a la cancha

Con un gran recibimiento de ambas parcialidades, Banfield y River ya están en el campo de juego. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Otamendi, por el lado del visitante y Oviedo en el local.

Todo listo

Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del Florencio Sola tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.

Marcos Acuña, de River, durante la entrada en calor
Marcos Acuña, de River, durante la entrada en calorManuel Cortina

El historial y la última vez

River domina el historial general del profesionalismo ante Banfield con 55 victorias, 21 derrotas y 27 empates en 103 partidos oficiales. La última vez que se midieron fue el 26 de febrero por la séptima fecha del Apertura: ganó el Millonario 3 a 1, en lo que fue el último partido que dirigió Marcelo Gallardo como DT del equipo de Núñez antes de su salida.

River la ganó 3 a 1 al Taladro en el Monumental el 26 de febrero pasado
River la ganó 3 a 1 al Taladro en el Monumental el 26 de febrero pasadoLUIS ROBAYO - AFP

Los 11 de Pedro Troglio

El entrenador del Taladro eligió a los siguientes futbolistas para recibir al Millonario: Diego Rodríguez; Santiago López García, Renzo Malanca, Brandon Oviedo, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; Federico Medina, Tomás Adoryan y Ignacio Pais; Alexander Machado y Nicolás Hernández.

Los jugadores de Banfield previo al duelo ante el Millonario
Los jugadores de Banfield previo al duelo ante el MillonarioX @CAB_oficial

La entrada en calor

Desde hace algunos minutos los jugadores salieron al campo de juego del Florencio Sola a realizar los movimientos previos al duelo que comenzará 15. La gente de River, que llegó en gran número al sur del conurbano bonaerense, aplaudió al arquero Santiago Beltrán.

Al banco, ¿pero con un pie afuera?

Joaquín Freitas está entre los suplentes del equipo de Leonardo Ponzio, sin embargo, está muy avanzada su venta a Flamengo a cambio de 17 millones de dólares con objetivos y el Millonario quiere quedarse con un 20% del pase.

Joaquín Freitas, ceca de pasar a Flamengo
Joaquín Freitas, ceca de pasar a FlamengoInstagram

River confirmado con una baja de último momento

Leonardo Ponzio eligió a los siguientes futbolistas para visitar a Banfield. Aníbal Moreno fue desafectado de la convocatoria y no jugará este domingo por una contractura lumbar.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Fausto Vera; Tomás Galván, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Aníbal Moreno no estará finalmente entre los convocados
Aníbal Moreno no estará finalmente entre los convocadosMARCOS BRINDICCI

Cómo ver online Banfield vs. River

El partido será transmitido por ESPN Premium y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Bienvenidos a la cobertura al instante

Comenzamos con el minuto a minuto del partido entre Banfield y River, correspondiente a la séptima fecha del grupo B del torneo Clausura. El encuentro se jugará desde las 15 en el Florencio Sola, con arbitraje de Leonardo Rey Hilfer.

El Millonario llega en un momento crítico. Luego de la eliminación por la Copa Sudamericana el último miércoles, Eduardo Coudet dejó de ser el entrenador y asumió Leonardo Ponzio como interino para este duelo. Sólo suman 4 unidades en la zona.

Por Andrés Fernández Ré
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Un agónico triunfo en el regreso a la Bombonera: Boca vivió todas las emociones juntas en el minuto final
    1

    Boca volvió a casa con una sonrisa que llegó sobre la hora y luego de una salvada del arquero

  2. La única vía que le quedaría a Julián Alvarez para irse a Barcelona sin una sanción
    2

    La inesperada vía legal que tendría Julián Alvarez para romper con Atlético de Madrid e irse a Barcelona

  3. Fiorentina, mientras busca salir a flote con Mastantuono, celebró los 100 años con Batistuta
    3

    Fiorentina, mientras busca salir a flote con Mastantuono, celebró los 100 años con Batistuta

  4. A qué hora juega River hoy
    4

    A qué hora juega River hoy