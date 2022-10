Marcelo Gallardo y el conmovedor discurso en su despedida de River: “Los quiero y ya nos volveremos a ver, seguramente”

escuchar

“Árbitro. No pites el final, que Gallardo se nos va”, se lee en uno de los cientos de carteles que decoran el Monumental. Ese resume el sentimiento de todo el pueblo de River, en una noche distinta, muy emotiva, definitivamente histórica.

Pero, finalmente, el árbitro Fernando Echenique pitó el final, en un partido que parecía querer satisfacer aquel mensaje escrito. Porque por diversas interrupciones, el segundo tiempo llegó hasta los 64 minutos y medio, es decir casi 20 minutos después del tiempo reglamentario. Y entonces sí, el juez le puso punto final al último partido de Marcelo Gallardo como DT de River en el Monumental.

La derrota marginó al Millonario de la pelea por el campeonato. Porque la caída previa de Boca le permitía a los de Núñez quedar a un punto de la cima. Pero no pudo ser. Rosario Central, con Carlos Tevez como entrenador, le ganó 2 a 1 con un planteo sólido y efectivo, que solo estuvo en riesgo en los desprolijos minutos finales, entre diversas demoras por el VAR, lesiones, discusiones, la expulsión de Juanfer Quintero y bastante más.

Y entonces sí, cuando todo fue historia, Gallardo se abrazó con todos y cada uno de sus dirigidos (Juanfer no podía contener las lágrimas) y a varios empleados y dirigentes, entre los que se destacó la presencia del manager Enzo Francescoli.

El Muñeco se calzó una camiseta número 10 del Millonario con su apellido en el dorsal. La dirigencia de River le hizo un reconocimiento por los 14 títulos celebrados en los 8 años y medio de gestión. Testigos silenciosos, cada uno de esos trofeos brillaban en el círculo central.

A continuación se exhibió un breve video que resumió el exitoso ciclo. Desde el césped, Gallardo se quebró hasta las lágrimas cuando se vio dedicándole la Sudamericana 2014 a su madre.

Luego, Juanfer Quintero, muy emocionado, fue el encargado de leer un escrito en nombre de los hinchas. Conmovido, Gallardo lo escuchó sin mover un músculo de su rostro. De haberlo hecho, no hubiera podido frenar las lágrimas.

Y entonces, sí. La gran figura de la noche tomó un micrófono y les habló a todos los hinchas de River. A los que llenaron las gradas del estadio de Núñez y a los cientos de miles que siguieron las instancias por TV.

El discurso completo de Marcelo Gallardo

“Sinceramente, no sé por dónde empezar. Mi vínculo con River... Realmente soy un privilegiado. jamás en mi vida soñé con vivir algo así. Y si lo soñé era algo muy mío. Y estar en este momento, en este lugar, con un nudo en la garganta muy grande. Con miedo de expresarme porque esto es demasiado. Más que cualquiera podría tener. Solo quiero agradecer, porque es lo único que tengo para hacer.

Mi vínculo con River creo que viene de toda la vida. Tengo muchos recuerdos encima. Fue demasiado el camino recorrido. Y quiero empezar recordando, en este Día de la Madre, a la mujer que me dio la vida, que seguramente estará muy orgullosa, sentada en algún lugar de privilegio, allá en el cielo. Feliz Día a todas las madres en su día. Yo a la mí ala recuerdo con muchísimo cariño y amor. Era la que esperaba que legara de cada entrebamniento de chiquito, que me abrazaba y me acompañaba a todos lados. Hasta el día que se fue, ella se sentaba en la platea, y me esperaba en el vestuario para darme un abrazo. Así que gracias Vieja, en algún lugar del cielo donde estés, por haberme dado la vida.

Gracias a mi familia, que me sostuvo en todo este tiempo. Gracias a todo mi equipo de trabajo. Los valoro, los respeto y los quiero. Han sido parte de mi cuerpo en este tiempo. Gracias jugadores. han pasado muchos en todo este tiempo. Muchísimos. Son los verdaderos protagonistas de lo quqe nosotros podamos trabajar, desarrollar o sentir para que ellos lo lleven a cabo, asi que no tengo palabras de agradecimiento para cada jugador que ha tenido la grandeza de vesir la camiseta, de entregarse al máximo en cada entrenamiento.

River me ha enseñado que se trata de una forma de vivir. Una formade ser y de respetar. Y nos ha tocado ganar, es verdad y fueron cosas hermosas, inborrables, que quedaran para siempre. Pero también nos ha tocado perder, y en la derrota me he sentido orgulloso. Porque la vida tiene eso. Que te da enseñanza, que te permite ser humano para equivocarte, y tener más fuerzas para seguir. Y nosotros hemos sido eso en este tiempo: hemos sido compañeros, pero si hay algo que remarcar es que hemos sido una gran familia. en serio. Que se desvivía por vivir cada momento. Es increible y esos momentos me llevo, como el abrazo con cada jugador. Gracias a la dirigencia, a su presidente (se escucharon silbidos). Gracias de verdad porque han creído en mí, me han acompañado., En 8 años y medio estuvieron siempre a mi lado., Les agradezco con el corazón. Gracias a Enzo Francescoli, por ser la persona que me brindó esta posibilidad, que confió y que acompañó de una manera increíble. Sin egos, con deseo de que nos vaya bien,. Disfrutar los triunfos como propio y eso no se encuentra en muchos lados. Así que gracias Enzo (llora Enzo, desconsolado, a un costado).

Gracias a ustedes, que desde hace más de ocho años que me hacen sentir realmente de una manera especial. Gracias por cada homenaje al entrar a este campo, a este estadio. Gracias por brindarme su corazón. Los voy a extrañar mucho. Mi vínculo, como dije en otro momento, no es de año de contrao, o dos o tres o ocho como pasaron. Mi vínculo con River es por toda la vida.

Gracias de todo corazón. Los quiero y ya nos volveremos a ver en algún momento de esta vida. Seguramente.”

Luego, se abrazó con sus hijos, disfrutó desde el medio del campo de juego de los fuegos de artificio y de los últimos cánticos en su honor, para finalmente meterse por última vez en el túnel local, al menos hasta que comience su segundo capítulo al frente de River.