Marcos Acuña se hizo un espectacular tatuaje de la Copa del Mundo y dejó a todos sin palabras: “Zurda mágica”

Faltan solo dos meses para que la selección argentina salga a la cancha a defender su título de campeón de América. Entre el 20 de junio y el 14 de julio se disputará la Copa América 2024 en los Estados Unidos y el equipo nacional intentará volver a conseguir el trofeo que levantó en el Maracaná el 10 de julio de 2021. Pero, mientras los fanáticos cuentan los días para que comience el torneo, los jugadores aún celebran el histórico campeonato del mundo que consiguieron en Qatar después de 36 años. En las últimas horas, Marcos Acuña sorprendió con un espectacular tatuaje que enloqueció a los hinchas y Rodrigo de Paul se puso en “modo tatuador” y le firmó la pierna a un amigo.

Si ‘La Scaloneta’ ganaba la Copa del Mundo, muchos fanáticos prometieron cumplir una promesa. Después del 18 de diciembre de 2022, algunos se raparon o se tiñeron el cabello y otros se hicieron tatuajes, muchos de los cuales se volvieron virales. Hubo algunos diseños más tradicionales, como las tres estrellas o la fecha de la final, y otros un poco extravagantes, como la atajada de Emiliano ‘Dibu’ Martínez ante Francia o la cara de Lionel Messi.

Palpitando la Copa América, Marcos Acuña mostró el tatuaje mundialista que se hizo y Rodrigo de Paul le tatuó la pierna a un amigo (Foto: Instagram @marcos.acuna10 / @rodridepaul)

Pero, al mismo tiempo, los propios campeones del mundo también decidieron llevar en la piel un recuerdo del sueño hecho realidad. Ángel di María y Cristian ‘Cuti Romero’ se tatuaron la Copa del Mundo, al igual que ‘Dibu’ Martínez. No obstante, la realidad es que la fiebre mundialista aún no cesa del todo y los futbolistas rememoran ese día como una película que no tiene fin. En las últimas horas, Marcos ‘Huevo’ Acuña compartió en sus redes el nuevo diseño que se hizo en una de las pantorrillas y los fans lo llenaron de elogios.

Marcos Acuña mostró el espectacular tatuaje que se hizo en la pierna izquierda (Foto: Instagram @marcos.acuna10)

El defensor del Sevilla publicó en su cuenta de Instagram - donde tiene más de dos millones y medio de seguidores - un video donde mostró el espectacular tatuaje que se hizo en la parte externa de la pierna izquierda. El diseño reunió la Copa del Mundo, la bandera de la Argentina, el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las tres estrellas. El encargado de hacer el diseño fue el tatuador, Valentino Russo, quien ya trabajó con Leandro Paredes, Mauro Icardi y el arquero italiano, Gianluigi Donnarumma, entre otras figuras del fútbol.

¿Qué opinaron los hinchas? “¡Zarpado tatuaje!”; “¿Se viene un gol con esa zurda mágica?”, y “Tremendo, campeón del mundo”, fueron solo algunos de los comentarios que aparecieron en la publicación. Por su parte, el arquero de la selección argentina también le dio el visto bueno y escribió: “claro”, junto a dos emojis de fuego.

En modo "tatuador" Rodrigo de Paul firmó la pierna de un amigo (Foto: Instagram @rodridepaul)

Pero, así como Acuña se sentó en el estudio del tatuador, Rodrigo de Paul agarró la tinta y dejó su marca en la piel de una persona. El volante del Atlético de Madrid compartió en sus stories de Instagram una foto del momento justo en el que firmaba la pierna a un amigo.

"Yo se cuanto pesa", la firma de de Paul en la pierna de un amigo (Foto: Instagram @rodridepaul)

Según se pudo advertir en la imagen, Rodrigo de Paul escribió en la pierna de un amigo la frase “yo sé cuánto pesa”. Además, hizo su firma y entre paréntesis un “7″, número de la camiseta que usa en la selección argentina. “Gracias por el amor. No dejo de sorprenderme”, escribió en el posteo y etiquetó a la cuenta de Gold Ink Ibiza Tattoo. La persona a quien tatuó es justamente un tatuador que además de ser amigo suyo, también tiene fotos en sus redes con Paredes y Giovani Lo Celso