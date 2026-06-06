Marruecos vs. Noruega, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este domingo 7 de junio a las 16.00 h en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, New Jersey.

El momento de los equipos

Marruecos llega con el ánimo en alza tras su contundente victoria por 4-0 frente a Madagascar en su última presentación. Por su parte, Noruega también atraviesa un buen presente tras haber superado 3-1 a Suecia en su compromiso previo, por lo que ambos buscarán extender sus rachas positivas en este encuentro amistoso.

Números que anticipan el duelo

El duelo promete intensidad dadas las recientes actuaciones ofensivas de ambos equipos, que marcaron un total de siete goles entre ambos en sus presentaciones anteriores. Este cruce servirá como banco de pruebas para ajustar piezas tácticas de cara a los próximos compromisos internacionales de la temporada 2025.

Lo que está en juego

Para ambos seleccionados, el partido representa una oportunidad crucial para consolidar el funcionamiento colectivo y probar variantes. El resultado final servirá para ganar confianza y rodaje antes de los desafíos oficiales que marca el calendario internacional.