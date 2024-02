Escuchar

El delantero uruguayo Martín Cauteruccio lleva ¡17 goles en siete partidos! con la camiseta de Sporting Cristal (Perú), una cifra superior a las del francés Kylian Mbappé (9) y el noruego Erling Haaland (8) en lo que va del año. El ex Quilmes, San Lorenzo e Independiente es el máximo artillero del mundo en estos momentos. Nadie anotó más que él: cuatro tripletes, dos dobletes; tantos en todos los encuentros que disputó. Un grito cada 33 minutos. Una primavera goleadora a los 36 años.

Tras una conflictiva salida de Independiente que terminó con demandas judiciales -el jugador acusa al club de Avellaneda de impagos, mientras que los Rojos se defienden y aducen una rescisión unilateral del contrato-, Cauteruccio anotó un hat-trick (cuarto en el año) para su equipo ante Always Ready (Bolivia) por la vuelta de la fase preliminar de la Copa Libertadores. Los incaicos se impusieron por 3-1, pero quedaron eliminados tras el 1-6 registrado en la ida, en El Alto, a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar. A pesar de la caída, la noticia más saliente fue que el delantero uruguayo sigue de racha. “Me quedo con el triunfo, que eso también es importante y ahora a pensar en el campeonato. Ahora hay que mirar para adelante, seguir pensando en el campeonato, que eso también es muy importante”, dijo el delantero charrúa en la zona de vestuarios del estadio Nacional.

Cauteruccio, quien alguna vez relegó a Luis Suárez al banco de suplentes en Nacional de Montevideo, también habló sobre su momento estelar: “Muy contento por la racha y va el reconocimiento a todos mis compañeros que trabajan durísimo para que se me facilite dentro de la cancha. Para los hinchas, apoyo incondicional. Es digno de reconocerlo y estamos felices de tener una hinchada como la que tenemos y esperamos que sigan acompañando el resto del campeonato”, completó.

Para tener una idea del nivel del uruguayo, se trata del máximo goleador del torneo peruano (13 conquistas). El charrúa gritó más veces que cualquier otro equipo del campeonato. Su efectividad de cara al arco rival es una de las razones -la más poderosa- que explica el liderazgo de Sporting Cristal (13 puntos en cinco partidos), compartido junto con Sport Huancayo y Universitario. Cristal tiene 19 goles a favor, ¡siete más! que Alianza Lima, el segundo equipo más realizador del torneo.

“Es la primera vez que tengo un arranque así. Siempre busco estar arriba. No solo lo digo por la tabla de goleadores, sino por ayudar al equipo y sentirme útil”, confesó Cauteruccio en el programa Al Ángulo, de la TV peruana. Y añadió: “(Jorge) Cazulo -uruguayo, ex jugador de Cristal y actual entrenador de la Reserva- creía que yo podía encajar en el fútbol peruano porque se deja un poco más de espacios y tenés tiempo para definir. Dada mi edad, tener ese tiempo y espacio te puede beneficiar”. Cauteruccio amplió, en una nota con Golperú: “Siempre tengo que estar con mentalidad positiva: me gusta ir a más, este es un arranque muy bueno y ojalá termine mejor ”.

La batalla judicial con Independiente

Cauteruccio le realizó una contrademanda a Independiente por la que reclama más de 210 millones de pesos (244.186 dólares al tipo de cambio oficial o 196.261 dólares al tipo de cambio blue) en concepto de impagos por parte del club de Avellaneda por las que se consideró jugador libre a fin de la temporada anterior.

El goleador había sido demandado por Independiente por cinco millones de dólares cuando se fue del club, a fines del año pasado. Los Rojos le reclaman el valor de la rescisión del contrato por incumplimiento, ya que en diciembre de 2022 ambas partes firmaron por dos años y el delantero uruguayo se dio por despedido por falta de pago al cumplir un año.

En una entrevista con un programa deportivo peruano, el delantero charrúa le restó importancia al asunto. “Yo estoy tranquilo, el tema está claro. Es una deuda de sueldo y premios. También está la decisión de que no iba a tener lugar, tenía que buscar otro rumbo. No hay nada mejor que un club venga, apueste por vos. Es lo más importante que te puede pasar como jugador”, dijo Cauteruccio al programa Al Ángulo.

El club de Avellaneda sostiene que le corresponde al jugador abonar la clausula de rescisión y niega que el club tenga una deuda con el jugador. “El jugador se fue y se declaró despedido por falta de pago, cosa que no pasó porque Independiente cumplió. Entonces, iniciaremos acciones legales. El jugador tiene una cláusula de rescisión de cinco millones de dólares y el club le va a reclamar eso”, había afirmado Daniel Seoane, secretario general de Independiente el pasado 6 de enero.

La deuda, según demanda Cauteruccio, corresponde a los salarios del último trimestre completo del año pasado, además de los premios. En la decisión del jugador uruguayo de abandonar el equipo también influyó la determinación del entrenador, Carlos Tévez, de que no iba a ser tenido en cuenta para este año: el DT prefirió al paraguayo Gabriel Ávalos, que llegó para esta temporada desde Argentinos Juniors a cambio de dos millones de dólares.

