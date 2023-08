escuchar

River supo reaccionar a tiempo ante Barracas Central y lo goleó por 5 a 1 en un duelo de la segunda fecha de la Copa de la Liga. En el partido que empezó perdiendo, peor luego terminó goleando, Martín Demichelis analizó todo lo que dejó el triunfo de su equipo ante un adversario al que considera difícil. Además, se mostró más que satisfecho por el rendimiento de Santiago Simón, por el gol de Rondón y dejó una puerta abierta respecto del mercado de pases que finaliza el próximo jueves.

Sobre la victoria, que por momentos fue en el marco de un partido muy duro, dijo: “Necesitábamos un triunfo así. River no te espera y hay que ganar y ganar. Hay jugadores nuevos, como Manu Lanzini, que estuvo mucho tiempo en Europa; Simón, que jugó en otra posición y me gustó mucho. También hubo una defensa nueva. Hubo movimientos y eso repercute a que nos lleve minutos para que volvamos a ser nosotros. Tenemos que seguir trabajando”, comenzó el DT.

Manuel Lanzini fue titular en su regreso al Monumental Nicolás Aboaf - FOTOBAIRES

Sobre cómo maneja un equipo con tantos jugadores, el entrenador contó: “Probamos en la semana, hay una competitividad interna dentro del gran plantel, después vamos convencidos con un 11 que pensamos que puede ser lo mejor. Ahora vamos a a descansar y en la semana seguiremos buscando nuestro mejor andar. Por haberse integrado caras nuevas, tardamos en el inicio del campeonato pasado en encontrar nuestra mejor versión, pero hay que seguir trabajando con los nuevos para que se vea eso más adelante”.

Sobre la ausencia de Lucas Beltrán -transferido recientemente a Fiorentina-, se mostró feliz por el gol de Salomón Rondón. También habló de lo que pueden generar otros atacantes: “Está claro que con la salida de Lucas están Borja y Rondón, también están Colidio y Suárez. Lamentablemente no pudo marcar Miguel, hoy le tocó a Salomón con un gran pase de Nacho. Le faltaba poder gritar en el Monumental a Salomón, para él es un gol que le significará mucho”.

Salomón Rondón anotó su primer tanto en el Monumental River

El mercado de pases termina el próximo jueves 31 de agosto, y si bien Demichelis está conforme con todo lo que tiene con respecto a la llegada de nuevos jugadores, respondió con cautela sobre la posibilidad de mantener todos los futbolistas que tiene en el plantel: “Hasta el día del cierre del mercado de pases todo es posible, nos pueden comprar a cualquier jugador, hay cosas que no las podemos manejar, como el caso de Lucas Beltrán, después creo que no necesitamos nada más. Soy un agradecido de lo que tengo”. Además, respecto de los jugadores que llegaron, no dio opiniones anticipadas: “Con respecto a los refuerzos que llegaron, recién a fin de año sacaremos conclusiones”.

Los ingresos de Solari y Colidio le cambiaron la cara al equipo en un momento clave y explicó por qué decidió por ellos: “Pudimos abrir más la cancha. Son jugadores que cuando los pusimos el DT rival tuvo que cambiar su táctica. Ellos tuvieron que hacer retroceder a sus laterales. Estos dos jugadores tienen características diferentes a los volantes que usamos generalmente para armar el juego”.

El tercero de River, una combinación entre Colidio y Solari

OTRO GOLAZO DE RIVER ⚪🔴⚪



Contra letal del Millonario, asistencia de Colidio y definición contra un palo de Pablo Solari para el 3-1 ante Barracas Central#LPFxTNTSports pic.twitter.com/vu09kKs23h — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 28, 2023

Por último, le dio muchísimo valor a la victoria de este domingo por ser ante un rival que ya los complicó, ya que Barracas lo había vencido por 2-1 en la Liga pasada: “Para mucha gente, este partido iba a ser fácil; para mí, no. De visitante nos ganaron, con su táctica 5-4-1 se hace difícil penetrar sus líneas. Tampoco es fácil hacerle cinco goles a Barracas y los desacoples defensivos los corregiré, pero es la primera vez que Simón juega en esa posición y el único que jugó de la defensa del torneo pasado fue Enzo Díaz; están lesionados Paulo (Díaz), Leandro (González Pirez)... Tendremos que trabajar para seguir corrigiendo esto”, cerró.

La próxima fecha River tendrá una difícil salida ante Vélez Sarfield, uno de los equipos que lucha por salvarse del descenso en la tabla general. El Millonario visitará el José Amalfitani el próximo sábado desde las 21.30, en el duelo que corresponde a la tercera jornada de la Zona A de la Copa de la Liga.

LA NACION