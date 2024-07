Martín Demichelis habló de River después de más de un mes, en la presentación formal de los cinco refuerzos

Escuchar

La primera aparición ante la prensa de Martín Demichelis tras la derrota de River por 2-0 en su visita a Deportivo Riestra el 13 de junio, en el último partido antes del receso de la Liga Profesional, fue este viernes. Poco más de un mes de silencio absoluto hasta que el entrenador ingresó sonriente al Museo del club para la presentación formal de los cinco refuerzos que ya tiene en el plantel de cara a las competiciones del segundo semestre. El primer desafío será este domingo ante Lanús, como local. El mensaje, en todo momento, fue mirando hacia adelante, con muy pocos pasajes enfocado en el espejo retrovisor.

“Encontré a un grupo con una energía muy renovada, muy predispuesto al trabajo y al esfuerzo después de las vacaciones. Tuvimos dos amistosos dentro de la pretemporada, donde utilizamos el partido con Millonarios (1-1) para equiparar las cargas entre lo futbolístico y lo físico. Y en el otro (3-1 ante Olimpia de Paraguay), con dos cambios en el entretiempo y en otras posiciones jugando 60-30 o 70-20 (minutos); creo que hubo una mejoría marcada”, expuso el DT. A su lado estaban Felipe Peña Biafore, al que el conjunto millonario repescó tras cederlo a préstamo al Granate, y Federico Gattoni, Franco Carboni, Jeremías Ledesma y Adam Bareiro, los nuevos. También, en el centro, el presidente Jorge Brito y el vicepresidente segundo Ignacio Villarroel.

Enfocados en el domingo 🔜⚽️



🆚 Lanús, en casa 🏟️ pic.twitter.com/QOjK87Os5F — River Plate (@RiverPlate) July 18, 2024

“Estamos completando unas buenas semanas de entrenamiento, trabajando muy bien. Por eso es esperanzador lo que se nos viene. Estamos muy ilusionados con que llegue el domingo y con el partido que podamos hacer en el Monumental, que seguramente estará repleto. Los chicos que llegaron se muestran muy predispuestos a las exigencias de River y como entrenador estoy muy contento con todo lo que tengo para afrontar los objetivos que nos quedan hasta fin de año”, contextualizó Demichelis, buscando con prudencia cada una de sus palabras.

Si se esperaban pistas concretas del rol que tendrá cada uno en el equipo habrá que aguardar a la seguidilla de partidos que llegarán, entre el torneo local y los octavos de final de la Copa Libertadores, en el mano a mano ante Talleres, de Córdoba. “Tuvimos grandísimas incorporaciones. Hace tiempo se viene trabajando para afrontar bien el mercado de pases y sumamos no sólo grandes talentos, sino grandes personalidades, con una gran capacidad de adaptación, integración, de curiosidad, de aprendizaje. Eso nos despierta día a día la ilusión y la emoción”, analizó, alejado de los nombres propios para ocupar cada lugar de la cancha.

Federico Gattoni, Adam Bareiro, Ignacio Villarroel, Jorge Brito, Martín Demichelis, Jeremías Ledesma, Franco Carboni y Felipe Peña Biafore, en la presentación formal de los refuerzos de River. X

“Todos los sistemas los analizo en base a lo que considero lo mejor y lo oportuno para el partido que tenemos por delante. Hemos probado varios sistemas en la pretemporada. Tuvimos dos semanas y media muy intensas, muy competitivas, muy linda. Está todo muy equiparado, no descarto ningún sistema. Lo que no vamos a cambiar es ser protagonista. Me gusta el fútbol de posesión, donde se somete al rival a defenderse. Hay cosas por corregir, pero seguiremos en la búsqueda del equipo intenso”, respondió ante las preguntas sobre cuáles podrían ser los titulares y cómo se asociarían los cinco con quienes ya vienen siendo parte de su ciclo.

¿La continuidad de Armani o la renovación con Ledesma? “Franco es una de las grandes banderas de la institución. Jere vino para pelear sanamente, hombro con hombro, con su jerarquía y personalidad para dar lo mejor a la institución”, expuso el DT, llevando la respuesta de lo puntual a lo global. “En todas las posiciones del campo fuimos elevando el nivel de competitividad. Necesitamos que el grupo esté bien equiparado en todos los sectores del campo”, agregó. Y elogió a sus otros nuevos muchachos, claro.

"ELEVAMOS LA COMPETITIVIDAD EN TODAS LAS POSICIONES DEL CAMPO" Armani o Ledesma... Martín Demichelis se refirió al dilema de los arqueros del Millonario.



📺 #DisneyPlus | #ESPNF360 pic.twitter.com/xqK0jYrv2h — SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2024

“Felipe ya conoce el club. Es un placer que haya hecho las cosas muy bien, como le dije el día que volvió. Es un gran ejemplo para muchos de los chicos, que no hay lugar para todos en un River que no deja de ser una gran cantera, y a aquellos que se van los seguimos viendo”, se detuvo por unos segundos en Peña Biafore. El deseo de “salud, responsabilidad y ganas” fue para los cinco.

Para que sean más, las puertas no están cerradas. “Saben que no me gusta jugar con la ilusión de los nombres y de las personas. No me gusta hablar de cuestiones hipotéticas. Aprovechemos a los que ya están, que enseguida se pusieron a trabajar. El mercado es muy largo, hasta el 30 de agosto, y River estará pendiente por si necesitamos todavía seguir incorporando”, señaló Demichelis. Le habían puntualizado que el delantero español Iker Munain tenía ganas de sumarse y que trascendieron algunas charlas con el representante.

Brito, sí, se animó a hablar de Germán Pezzella. “Es un jugador y una persona que conocemos mucho. Quiere y manifestó sus deseos de jugar en River y nosotros queremos que venga. A veces se habla como si fuera un tema de dos partes, pero él tiene una relación contractual con un club con el que tenemos un muy buen vínculo y él no quiere salir mal del Betis. Creo que en algún momento se va a dar, hay que darle tiempo”, explicó el presidente. Y de Valentín Gómez: “Es una situación muy compleja, que involucra al club Palermo, que es propiedad del Manchester City, con Vélez y están próximos a terminar la transacción; hay un interés concreto de las tres partes a poder contratarlo a préstamo”.

"EN ALGÚN MOMENTO SE VA A DAR" Jorge Brito, presidente de River, habló sobre Germán Pezzella y una posible vuelta al Millonario.



📺 #DisneyPlus | #ESPNF360 pic.twitter.com/X7tnG4inCJ — SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2024

A su lado, Villarroel aportó otros detalles: “Desde el jueves, Paulo Díaz es ciudadano argentino, con lo que liberó un cupo de extranjero y estamos dentro de lo que el reglamente exige. Y como San Lorenzo ya pagó una obligación legal, estamos esperando en las próximas horas la habilitación de la AFA a Adam”. El presidente reveló que Sergio Marchi, Secretario General de Futbolistas Agremiados, y esa organización “tuvieron mucho que ver para destrabar la incorporación de Bareiro”.

La personalidad de Ledesma

En ese contexto, los refuerzos también fueron dejando sus primeros mensajes. “Jugar acá es un desafío y una motivación muy grande. Todos los arcos tienen la misma medida en el mundo, pero hay clubes que tienen una presión extra, y tal vez por eso dicen que el de River es el arco más grande. Todos los que estamos adentro del campo vivimos de los desafíos. Quiero ganarme un lugar y representar esta camiseta”, dijo Ledesma, que se molestó un poco cuando lo describieron como posible reemplazo de Armani por atajar penales. “No sólo el arquero estudia al que vaya a patear, sino también el delantero estudia al arquero. Hay porcentajes y no siempre se dan a favor. Hoy no hay un factor suerte. Hay mucha lectura y llegado el momento hay una probabilidad. Y para mí, hay un porcentaje mayor de goles que de aciertos de los arqueros. Tuve una buena performance en la Copa Argentina cuando jugaba en Rosario Central, pero en España me patearon como 30 penales y atajé 3 o 4 nada más″.

"TODO EL MUNDO DICE QUE EN LOS PENALES HAY UN FACTOR SUERTE, HOY NO" Conan Ledesma, nuevo refuerzo de River, se refirió al rol del arquero y su rendimiento en las ejecuciones desde los 12 pasos.



📺 #DisneyPlus | #ESPNF360 pic.twitter.com/GVFTHxpDV3 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2024

Bareiro sumó su voz: “Se hizo un poco larga la historia, pero llegó al final feliz que quería yo y quería la gente de River, que hizo todo esto posible. Un poco de ansiedad había, no lo puedo negar. Una de mis virtudes es la predisposición, siempre estuve en planteles con mucha competencia. Jugar detrás de Miguel (Borja) o a su lado no me cambiaría nada. Vengo a aportar lo mío y también a aprender de él. River me trajo para cumplir con eso”.

Como Ledesma, Gattoni ya estuvo en los amistosos: “Hay que ganar todo lo que se juega. Sé la magnitud del club y la jerarquía de jugadores que hay. Tengo una hermosa sensación y no tengo dudas de que va a ser un gran semestre. Después de los partidos de pretemporada, ahora viene la etapa más linda”.

"JUGAR DETRÁS DE MIGUEL O JUNTO A ÉL NO CAMBIARÍA EN NADA MI JUEGO" ¿Te gustaría la dupla Borja-Bareiro en River?



📺 #DisneyPlus | #ESPNEquipoF pic.twitter.com/G06n29JABN — SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2024

Peña Biafore siente que volvió “más maduro, más firme de la cabeza” luego de haber acordado con Demichelis buscar continuidad en otro club. “Me faltaba rodaje, experiencia y en este año y medio pude sumar desde ese lado. Me fui para tener esta oportunidad de volver, para aportar desde el lugar que me toque”, detalló.

Por último, Carboni abrió su corazón: “Me siento muy cómodo. De chico jugaba más adelantado, pero en Inter de Italia un técnico me puso de lateral cuando ascendí a Primera y hace 3 o 4 años vengo jugando ahí. Me gusta. Espero poder cumplir con los objetivos míos y los grupales”.

River presentó a sus refuerzos pero sigue buscando alternativas. Mientras tanto, Demichelis se muestra ilusionado con el potencial para afrontar todos los desafíos en el segundo semestre de 2024.

