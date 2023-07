Martín Demichelis hizo un llamado de atención tras un plan B que no funcionó y frenó la marcha de River rumbo al título de la Liga Profesional

escuchar

Ni el esquema inicial ni la rotación le funcionaron a River. El plantel podrá ser amplio y variado, pero los habitualmente titulares aseguran un estilo y un nivel promedio que los elegidos para ir a la cancha de Barracas Central no pudieron sostener. Martín Demichelis le dio un descanso a la base que cumplió importantes objetivos en el primer semestre: el amplio liderazgo en la Liga Profesional -con el plus incluido del triunfo ante Boca- y la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

A River se le cortó una serie de cinco triunfos consecutivos entre la Liga y la Libertadores. Una exigencia acumulada que vació a los jugadores, según lo que expresó Demichelis en la conferencia de prensa: “La rotación era muy, pero muy necesaria, porque venimos de un fuerte desgaste físico, también en lo mental y emocional, que fue aún mayor en las últimas semanas. Antes del partido con The Strongest ya había chicos muy desgastados, al límite de lesionarse. Con The Strongest perdimos nuestra frescura en comparación con partidos anteriores. Para mí estaba muy clara la necesidad de la rotación”.

Armani y Nacho Fernández, con rostros apesadumbrados tras la derrota de River contra Barracas Central LA NACION/Gonzalo M. Colini

El recambio de piezas era inevitable, pero el plan B no dejó conforme al entrenador y lanzó un llamado de atención para sus jugadores: “Confío en el plantel, pero cuando aparecen las oportunidades hay que demostrar que se está a la altura de la institución, entrar en esa competitividad interna que tiene cada futbolista. Hay que competir hasta el último partido, lo vengo diciendo hace tiempo, todavía no se ganó nada. Nos quedan 15 puntos y tenemos que sacar más que los rivales para lograr el objetivo. No es demagogia, siempre digo que hay que ser humildes y trabajar porque el fútbol argentino es muy competitivo. Y bien lo sabemos nosotros, que perdimos en el Monumental contra el último, con todo respeto por Arsenal. No soy hipócrita, vamos por buen camino, pero lo de hoy es una experiencia más de que no nos podemos relajar. Los que venían jugando menos quería que tuvieran un acto de rebeldía, que se pusieran a competir. Estaban físicamente mucho mejor que los habituales titulares”.

Lo más destacado de Barracas Central 2 - River 1

Por segunda vez en su gestión, el entrenador utilizó una línea de cinco en defensa, con tres centrales. La ocasión anterior había sido en Tucumán ante Atlético, cuando también recurrió al recambio por la Copa Libertadores. Esa noche, rescató un empate con un gol cerca del final. También plantó circunstancialmente una línea de tres -con dos laterales- en el segundo tiempo contra Fluminense, en Río de Janeiro, con un resultado ruinoso: 1-5. Demichelis se refirió a su elección táctica, que al final no se ajustó al requerimiento del encuentro: “Es una cancha chica, donde hay muchos pelotazos. Con Andrés (Herrera) y Elías (Gómez) quisimos presionar más rápidamente a sus laterales. Pusimos tres zagueros centrales, pero ellos no jugaron con dos delanteros netos; Tapia fue más media-punta. Eso hizo que nos sobrase uno de esos tres centrales”.

Esta alineación de River casi nunca se encontró, dio una sensación fuerte de equipo emparchado, sin coordinación ni entendimiento. Tampoco tuvo capacidad de adaptación a un escenario que nunca había visitado en la era profesional, con un estado del campo desparejo, reseco. “Practicamos los últimos tres días en nuestra ciudad deportiva con una cancha seca porque no estamos habituados a no tener nuestro ritmo y circuito de pases. Ante esa anomalía de un partido diferente al que estamos acostumbrados, queríamos sentirnos cómodo desde lo defensivo y evolucionar, pero lamentablemente quedamos en desventaja con un gol con la pelota detenida. Todo nos costó en un partido lento, de cancha lenta, con muchas interrupciones. El segundo tiempo lo hicimos un poco mejor, pero nunca pudimos hacer lo que solemos”.

No llega Armani al cabezazo de Arce, autor del primer gol de Barracas Central Gonzalo Colini - LA NACIÓN

River se extravió en ese entorno, y también por méritos de Barracas, que cortó los circuitos rivales y llevó el desarrollo hacia donde más le convenía, de choque y despegue. Abrió el marcador con un gol de pelota parada, y también por esta vía evitó que River le empatara en otra jugada de estrategia con el adelantamiento para provocar el off-side de Enzo Díaz. Y en el segundo tiempo fue incisivo por la vía del contraataque. Ejecutó el plan perfecto.

Una derrota como la sufrida ante Barracas expone la escasa contribución de un refuerzo pedido por Demichelis: el delantero Salomón Rondón, con quien fue compañero en su época en Málaga. Los señalamientos hacia el entrenador se acumulan. El venezolano estuvo poco participativo y solo dejó un cabezazo desviado. Lo reemplazó el juvenil Franco Alfonso a los 25 minutos del segundo tiempo.

Solari, que ingresó en el segundo tiempo en busca de más profundidad ofensiva, intenta desbordar a Insua Gonzalo Colini - LA NACIÓN

Solo como consuelo, el descuento de Miguel Borja le permitió a River marcar goles en los 30 partidos oficiales de la era Demichelis. La única vez que no anotó fue en el amistoso del debut, un 0-0 ante Unión La Calera. Barracas no fue un escalón más hacia ese destino inexorable que parece el título. El fixture marca ahora un sendero pedregoso: Colón (local), San Lorenzo (visitante), Estudiantes (L), Rosario Central (V) y Racing (L). Sobre lo inmediato, Demichelis expresó: “Humildemente digo que vamos a estar a la altura de las circunstancias. El partido de hoy lo preparamos durante tres días con estos jugadores, pero está claro que no resultó, porque el resultado manda, pero no nos confunde en nuestra manera de trabajar. El que piense que subestimamos no nos conoce. Para los próximos cinco partidos necesitamos recuperar la frescura Todavía no se logró nada. Estamos bien, pero siempre se puede estar mejor”.