escuchar

Enzo Fernández quedó afuera por primera vez en las 10 fechas disputadas en la actual temporada de la Premier League. Mauricio Pochettino justificó su ausencia en la necesidad de evitar riesgos ante una molestia muscular, más allá de que el volante argentino fue padre por segunda vez en las últimas horas, de Benjamín. Chelsea extendió este sábado la campaña a los tumbos de la que Enzo viene siendo parte. La derrota de local por 2-0 ante Brentford -venció en las dos ocasiones que visitó Stamford Bridge este año- tiene al equipo estancado en la mediocridad. Ubicado en la 11a ubicación, podría rodar un par de puestos abajo de acuerdo con los resultados de este domingo.

La contratación de Pochettino no provocó todavía la reacción que se esperaba, luego de la caótica temporada anterior en materia de entrenadores. El nuevo propietario, el norteamericano Todd Boehly, que compró el club ante la obligación de venta que cayó sobre Roman Abramovich por la invasión de Ucrania, hizo pasar a cuatro directores técnicos durante el curso 2022/23: Thomas Tuchel, Graham Potter, Bruno Saltor y Frank Lampard.

Chelsea, al fondo, se lamenta por una acción de juego en la derrota de Chelsea Ian Walton - AP

Duodécimo en la temporada anterior, Chelsea quedó al margen de todas las copas europeas. Sus esfuerzos y motivaciones están concentrados en la Premier League, además de las copas locales, en las que pasó dos ruedas en la Carabao Cup (Copa de la Liga). Lo conseguido hasta aquí es muy poco. Teniendo en cuenta la impaciencia de Boehly en una actividad, el fútbol, en la que invierte por primera vez y desconoce sus dinámicas, ¿Pochettino pasa a estar en la cuerda floja, más allá de que tiene contrato hasta junio de 2025?

Si bien la inquietud ya asoma en los medios ingleses, la estabilidad del argentino no estaría en peligro. Tras la caída ante Brentford, Pochettino mantuvo su calma habitual, lo cual no le impidió reconocer: “No estoy contento, creo que los jugadores y el club tampoco. Hace tiempo que necesitamos ser más consistentes de local”. En Stamford Bridge, Chelsea ganó solo un partido, empató dos y perdió tres.

Algunos hinchas también empiezan a inquietarse. Pochettino tuvo un pequeño altercado con un simpatizante, que le recriminó al delantero Nicolas Jackson cuando se acercó al costado a recibir indicaciones del técnico argentino. “Fue un momento en el que todos nos sentíamos frustrados. Después de 40 minutos jugando muy bien y creando ocasiones, no marcamos. Él [Jackson] llegó hasta mí y hablamos de la posición en el campo y encontrar alguna solución. Un aficionado dijo ‘eh, despierta’ y empezó a insultar un poco. Jackson lo recibió de mala manera, y es lógico, porque él es el mayor interesado en marcar goles”, expresó Pochettino.

El incidente entre Pochettino, Jackson y un aficionado

Mauricio Pochettino rows with Chelsea fan over abuse of Nicolas Jackson https://t.co/Y5JJykmDDE [via @YahooSportUK] pic.twitter.com/dqe6zWrjw4 — Ńasser 1️⃣ Million Tweets 🐦 (@nasser_mo3gza) October 28, 2023

El entrenador argentino lamentó la falta de efectividad (17 remates, solo dos al arco). “Debimos marcar en el primer tiempo y no lo hicimos. Si creas situaciones y no marcas, tienes que culparte a ti mismo. No estuvimos certeros de cara al arco rival. En este momento es obvio que el equipo no consigue suficientes goles. Creo que se trata de muchas cosas. No se trata sólo de confianza, sino de mejores decisiones. Hay demasiados factores que pueden influir en ello”.

Chelsea todavía no pudo contar con el delantero Christopher Nkunku, lesionado en la pretemporada, tras ser contratado a Leipzig por 60 millones de euros. En el último mercado llegó también el volante ecuatoriano Moisés Caicedo, revelación en Brighton, por 116 millones de euros, cinco millones menos que los pagados por Enzo Fernández, compra récord en la historia del club. El ex-River todavía no convirtió goles en 27 presencias por la Premier League, y dio solo dos asistencias. El único tanto de Enzo fue ante Wimbledon, por la Carabao Cup.

Lo más destacado de Chelsea 0 - Brentford 2

El máximo goleador de Chelsea en el Premier es Raheem Sterling, con tres. Según el medio Express, Napoli respondió al interés de Chelsea por el goleador nigeriano Víctor Osimhen (24 años) con una tasación de 170 millones de euros.

Otros resultados de la décima fecha: Arsenal 5 vs. Sheffield United 0, Bournemouth 2 vs. Burnley 1 y Wolverhampton 2 vs. Newcastle 2. Este domingo sobresale el clásico entre Manchester United y Manchester City (12.30 de la Argentina, televisa ESPN).

LA NACION