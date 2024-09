Mauricio Pochettino fue oficializado como entrenador de Estados Unidos y será su primera experiencia en una selección

Escuchar

Previo al amistoso ante Nueva Zelanda que finalizó en un empate con un gol por lado, la selección de Estados Unidos oficializó la incorporación de Mauricio Pochettino como su entrenador. El director técnico argentino llega de dirigir al Chelsea de Inglaterra y tendrá su primera experiencia al mando de un conjunto nacional.

“La Federación de Fútbol de Estados Unidos ha nombrado a Mauricio Pochettino como nuevo entrenador en jefe de la selección nacional masculina”, anunciaron en el sitio web de la federación del país norteamericano, y explayaron: “De 52 años, es un entrenador experimentado y muy respetado que ha tenido etapas exitosas con varios clubes europeos de primer nivel, incluidos Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain y Chelsea. Conocido por construir equipos con estilos de juego dinámicos, ahora tomará el mando de la selección nacional de Estados Unidos, aportando su amplia experiencia y perspicacia táctica para liderar al equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en su propio país”.

Introducing... #USMNT Head Coach Mauricio Pochettino 🇺🇸 — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 10, 2024

Previamente, la cuenta oficial de X de la selección había encendido a sus seguidores con un juego, ya que los rumores de la incorporación eran cada vez más grandes. Minutos antes del anuncio, realizaron una publicación de un mate y escribieron: “Trato hecho”.

Por su parte, Pochettino pronunció sus primeras palabras como director técnico de la selección: “Hola a todos. Estoy muy honrado y muy contento de ser el nuevo entrenador del equipo nacional masculino de Estados Unidos. Tenemos una gran oportunidad por delante. Mucha suerte a todos los chicos en este partido en Cincinnati (amistoso contra Nueva Zelanda). Espero verlos pronto, un fuerte abrazo”.

A message from Mauricio 🇺🇸



🗣️ ENG ➡️ 🗣️ ESP — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 10, 2024

También sostuvo: “La decisión de unirme a US Soccer no fue solo por el fútbol para mí; se trata del camino que este equipo y este país están recorriendo. La energía, la pasión y el hambre de lograr algo verdaderamente histórico aquí, esas son las cosas que me inspiraron. La oportunidad de liderar a la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos, frente a fanáticos que son tan apasionados como los jugadores, es algo que no podía dejar pasar. Veo un grupo de jugadores llenos de talento y potencial, y juntos, vamos a construir algo especial del que toda la nación pueda estar orgullosa”.

Además, la selección publicó un video a modo de chiste en el que simulan seguir al argentino en su cuenta de Instagram, en referencia a su incorporación como entrenador.

Let’s make it real for real 📲 pic.twitter.com/RU9yXg3ZzZ — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 10, 2024

En tanto, Matt Crocker, director deportivo de US Soccer y quien fue el encargado de elegir a Pochettino, señaló: “Es un ganador constante con una profunda pasión por el desarrollo de jugadores y una capacidad demostrada para construir equipos cohesionados y competitivos. Su trayectoria habla por sí sola y confío en que es la elección correcta para aprovechar el inmenso potencial de nuestro talentoso equipo. Estamos encantados de tener a Mauricio a bordo mientras nos embarcamos en este emocionante viaje para alcanzar el éxito a nivel mundial”.

En esta línea, Cindy Parlow Cone, presidenta de US Soccer, afirmó sobre la contratación: “Mauricio es un entrenador de clase mundial con una trayectoria comprobada en el desarrollo de jugadores y el logro de éxitos en los niveles más altos. Su pasión por el juego, su enfoque innovador para entrenar y su capacidad para inspirar y conectar con los jugadores lo convierten en la persona perfecta para este puesto. Estamos entusiasmados de tenerlo al frente de nuestra Selección Nacional Masculina”.

A su vez, Pochettino tendrá su primera presentación el 12 de octubre a las 22 (horario argentino), en el cruce entre Estados Unidos y Panamá en un amistoso. Será el primer argentino de la historia en dirigir a la selección norteamericana.

LA NACION

Temas Mauricio Pochettino