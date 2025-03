Mauricio Pochettino a Donald Trump: “Presidente, con su ayuda todo es posible en el Mundial 2026...”

Mauricio Pochettino se sumó a la nutrida lista de entrenadores argentinos que conducen selecciones extranjeras. En septiembre pasado, el exfutbolista de Newell’s fue presentado como DT del seleccionado de los Estados Unidos, uno de los tres países que organizarán el próximo Mundial, en 2026 (México y Canadá son los otros). “El técnico argentino tiene un valor por cómo vive el fútbol, por nuestro carácter, por nuestra pasión”, dijo en aquel momento, en una rueda de prensa. En plena competencia de la Liga de Nacional de la Concacaf, Pochettino hizo una suerte de balance y, mirando más allá, le pidió ayuda al presidente de EE.UU., Donald Trump.

“Presidente, con su ayuda, con la afición apoyando la organización del Mundial, todo es posible” , fue el mensaje que lanzó el entrenador nacido en Murphy, Santa Fe, durante una entrevista con Sky Sports, a poco más de 400 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026.

Mauricio Pochettino, DT de EE.UU. desde septiembre pasado; el país del norte será uno de los organizadores del próximo Mundial con México y Canadá @USMNT

El argentino, además, se refirió al reciente encuentro entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Trump, tras la toma de posesión en el gobierno: “Lo vi con Infantino e Infantino dijo: ‘Oh, Estados Unidos puede ganar el Mundial’. El presidente preguntó: ‘¿Podemos ganar?’. Quizás debería preguntarme directamente, porque no creo que Infantino pueda decir tres o cuatro nombres de nuestros jugadores’, dijo, en forma contundente, el seleccionador estadounidense.

Este jueves, en el primer desafío oficial bajo la conducción de Pochettino, Estados Unidos se enfrentará con Panamá, por las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, un torneo que dominó desde sus inicios. El ‘Team USA’ tiene en su palmarés los tres trofeos disputados (2021, 2023 y 2024) y pretende extender la racha exitosa esta semana en la final de Los Ángeles (California); México y Canadá chocarán en la otra semifinal, también este jueves.

Un reciente encuentro entre Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la Casa Blanca Evelyn Hockstein - pool

Para estas tres selecciones, cuyos gobiernos se encuentran inmersos en un conflicto comercial, la Liga de Naciones es uno de sus escasos exámenes competitivos de cara al Mundial que coorganizarán. Pochettino, que suma cinco victorias y una derrota al frente de Estados Unidos, remarcó la importancia de acumular partidos de la máxima exigencia. “Hay que sentir la presión porque tenemos que ganar. Somos un país que va a organizar la Copa del Mundo en un año y pico y es la única manera de que la consecuencia no sea solo el resultado, sino que vaya un poco más allá. Hay que tener ese estrés que te hace sacar lo mejor”, expresó el exdirector técnico de Totthenham.

Pochettino, además, prefirió no pronunciarse sobre las turbulencias políticas entre los tres gobiernos coorganizadores del próximo Mundial desde el regreso a la presidencia de Trump, que generó cierta tensión en otros deportes, como en el hockey sobre hielo. El mes pasado, el estadounidense Jesse Marsch, seleccionador canadiense, dijo que sus jugadores estarían aún más motivados en la Liga de Naciones ante las polémicas posiciones de Trump, como su deseo de que Canadá se convierta en el estado 51 de Estados Unidos.

Pochettino no se pronunció sobre las turbulencias políticas entre los tres gobiernos coorganizadores del próximo Mundial: “Creo que no podemos mezclar asuntos políticos con deporte" Rodolfo Gonzalez - FR171494 AP

“Creo que no podemos mezclar asuntos políticos con deporte, no porque no quiera hablar de ello, porque tengo mis ideas. Pero represento una federación de fútbol y solo debo hablar de fútbol”, se limitó a decir el DT argentino. “Tenemos que jugar para nosotros. Tenemos que sentirnos orgullosos de defender nuestra bandera y nuestro escudo (...) Creo que es un gran error que hablemos de política”, añadió.

Pochettino, de 53 años, dirigió a Espanyol de Barcelona (2009-12), Southampton (2013-14), Tottenham (2014-19) y Chelsea (2023-24) en Inglaterra, así como a Paris Saint-Germain en Francia (2021-22), equipo que dejó tras ganar el título de la liga.

