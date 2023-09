escuchar

La crisis de Chelsea se agiganta, al punto que Mauricio Pochettino admitió que Todd Boehly y el resto de los jerárquicos del club londinense están “decepcionados” con la situación actual, después de caer por 1-0 ante el Aston Villa como local, este último domingo.

Pochettino, de 51 años, comenzó oficialmente su papel como nuevo entrenador a mediados de este año, después de una turbulenta campaña del equipo en la temporada 2022/23, pero el exjugador formado en Newell’s tuvo un comienzo difícil en su etapa en Stamford Bridge. Ocurre que los londinenses sólo ganaron una vez en la Premier League en lo que va del campeonato y actualmente están atrapados en la mitad inferior de la tabla después de la derrota del domingo ante el conjunto del Dibu Martínez.

Además del profundo bajón, el último domingo hubo una polémica: Chelsea se quedó con 10 jugadores poco antes de que Ollie Watkins anotara el único gol del partido, en el minuto 73. A Malo Gusto se le mostró una roja directa por una entrada a destiempo contra Lucas Digne, pero la decisión dividió la opinión en las redes sociales. Si bien el DT rosarino se mostró reacio a hablar sobre ese incidente en particular, dio una respuesta brutalmente honesta cuando se le preguntó qué estarán pensando los responsables del club sobre el mal comienzo de Chelsea en este ciclo: “Dénme tiempo porque no los vi [a los dirigentes} después del partido. Están decepcionados, llegaron al club y están muy emocionados de construir un proyecto. Por supuesto que se sienten decepcionados, pero al mismo tiempo necesitan apoyar el plan”.

El gol de Ollie Watkins para Aston Villa, frente a Chelsea IAN KINGTON - AFP

Desde que Boehly y Clearlake Capital adquirieron el club en mayo pasado tras la salida de Roman Abramovich, Chelsea gastó 1073 millones de euros en fichajes, que no dan sus frutos. Ninguno de ellos se tradujo en éxito en el campo, incluso el argentino Enzo Fernández, contratado con la cifra récord de 121 millones de euros, que hace lo que puede dentro de un circuito de juego desarticulado. A Pochettino se le encomendó la misión de cambiar las cosas en el oeste de Londres, y el entrenador del Tottenham cuenta con una amplia gama de talentos a su disposición. Si bien es probable que se le dé tiempo para mejorar las cosas, es consciente de que se necesitan mejores resultados.

¡Vaya debut de Caicedo! 🤯



El fichaje de los 133 millones de euros 'sentenció' a su Chelsea haciendo este penalti que acabó sellando la derrota blue 👀#PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/91hFy5VQYH — DAZN España (@DAZN_ES) August 20, 2023

Cuando se le preguntó cómo Chelsea puede resolver sus problemas en el aspecto ofensivo, Pochettino respondió: “Trabajar. Dar confianza y luego seguridad. Tenemos el equipo que tenemos. No podemos cambiar nada. Intentamos generar confianza y darles todo el apoyo que necesitan porque necesitan rendir en el campo”. Y agregó: “El rendimiento es bueno, no quiero decir excelente, pero nos falta ser precisos de cara al arco. Tenemos que seguir adelante, trabajando. Para encontrar una solución, desde este lunes comenzaremos de nuevo con el partido del miércoles y construir la confianza, con la esperanza de que podamos anotar el miércoles”.

La derrota contra el Aston Villa certificó el peor inicio de los ‘blues’ en la ‘era Premier’: marchan decimocuartos, con 5 puntos de 18 posibles. Se trata del peor arranque del Chelsea en 45 años, desde 1978. De ahí que los hinchas ‘villanos’ se animaran a cantarle a ‘Poche’ el ya clásico: “You’re getting sacked in the morning” (“Serás despedido por la mañana”). Las estadísticas son contundentes en cuanto a la opaca efectividad: Chelsea acumula 13 partidos sin convertir goles en 2023, más que ningún otro equipo de la Premier. Es su peor registro, según ‘Opta’, desde 1995, cuando se quedaron en cero en 14 ocasiones.

We’ve delivered about 852,609 pizzas since Chelsea last scored a goal. — Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) September 24, 2023

En este contexto, hasta ‘Domino’s Pizza’ se burló de los ‘blues’: “Hemos entregado unas 852.609 pizzas desde que el Chelsea marcó su último gol”. ¿Cuándo se concretó el último tanto? El 30 de agosto, por la Copa de la Liga, frente al AFC Wimbledon (2-1). Transcurrieron desde entonces, 298 minutos. Claro que Chelsea, además de la baja de rendimiento general y la escasa precisión frente al arco rival, está jaqueado por las lesiones de Nkunku, James, Fofana, Lavia y Madueke. El ‘Daily Mail’ dejó entrever que Behdad Eghbali, copropietario del club, entró al vestuario tras la derrota ante el Villa.

Desde una mirada más optimista, Gary Neville, en Sky Sports, respaldó la labor de Pochettino: “Tengo mucha fe en él, pero tiene un montón de cartas (jugadores) enorme y está luchando para saber qué mano jugar”. El exjugador del Manchester United, sin embargo, cree en que se deben hacer cambios estructurales en Stamford Bridge: “Es un misterio en términos de lo que está sucediendo en el Chelsea. El caos fluye por todo el club. Habrá algunos cambios, no creo que a nivel de entrenador, pero sí en cómo realizan sus negocios y quién los hará en los próximos 12 meses”.

