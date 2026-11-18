Aplausos, ojos humedecidos, golpecitos en el pecho, agradecimientos, promesas de reencuentros. Todo ello fue parte del último capítulo de Mauricio Pochettino como director técnico de la selección de los Estados Unidos. El argentino de 54 años dejó el combinado norteamericano luego de dos temporadas de trabajo para asumir como conductor de Manchester United. Lo hizo con un ferviente reconocimiento del público y con la selección venciendo a Haití (2-0, en el TQL Stadium de Cincinnati) por el desquite de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf (en la ida, en Miami, ya habían triunfado 6-0).

Mauricio Pochettino, anoche en Cincinnati, durante su último partido como DT de la selección de Estados Unidos Kareem Elgazzar - FR170448 AP

Aunque no conquistó trofeos y el Mundial en los Estados Unidos tuvo un amargo final (cayó en los 8vos de final ante Bélgica, por 4-1), el nacido en Murphy, Santa Fe, se despidió con el reconocimiento de los dirigentes, los futbolistas y el público. “Mauricio ha dejado una huella imborrable en el fútbol estadounidense gracias a su liderazgo, profesionalismo y compromiso con nuestros jugadores y nuestra cultura”, declaró JT Batson, director ejecutivo y secretario general de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos.

El compacto del triunfo de EE.UU. ante Haití

El exfutbolista de Newell’s fue nombrado como DT de los Estados Unidos en septiembre de 2024 y acumuló un récord de 23 victorias, 12 derrotas y dos empates en 37 partidos. Bajo su dirección, los Estados Unidos alcanzaron la final de la Copa Oro de la Concacaf 2025 y avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. La selección estadounidense terminó primera de su grupo en el Mundial (por encima de Australia, Paraguay y Turquía) y obtuvo su primera victoria en la fase eliminatoria desde 2002 (frente a Bosnia, por los dieciseisavos de final). Con tres victorias durante el torneo, Pochettino registró el mayor número de triunfos en la historia de la selección en el certamen.

Anoche, una vez finalizado el encuentro ante Haití, el técnico ingresó en el campo de juego y se aproximó a las tribunas para saludar a los hinchas, que le respondieron con aplausos. Y se abrazó con los futbolistas luego de dirigir su último partido en la selección estadounidense que avanzó a las semifinales del torneo continental. Tras el partido, sin perder tiempo, Pochettino tomó un avión privado rumbo a Inglaterra y, antes de cruzar el océano, prometió equilibrar las fuerzas futbolísticas en la ciudad de Manchester.

La alegría de Mauricio Pochettino al despedirse con aplausos de la selección de EE.UU., antes de emigrar a Manchester United Trent Patterson - ZUMA Press Wire DPA

Pidió “tiempo” para resolver la crisis que atraviesa el club [hoy está 18° en la Premier League, en zona de descenso] y rebajó las expectativas inmediatas. Sin embargo, el extécnico de Tottenham y Chelsea no se contuvo cuando le preguntaron por el actual poderío del City, el clásico del United en la ciudad. Después de que un periodista le dijera que Manchester siempre parecía “azul”, el técnico rechazó esa idea. “De ninguna manera”, respondió negando con la cabeza, según el Daily Mail. “Ya lo verás. Dame tiempo. Dame tiempo y entonces eso... eso va a cambiar”, afirmó.

"It's like planting a tree, watering it and watching it grow." 🌱



Mauricio discusses his love for developing young players ⤵️ — Manchester United (@ManUtd) November 17, 2026

La llegada del argentino al United se produce en un momento crítico para el club y el equipo, que puso fin a la etapa de Michael Carrick como DT. La comisión directiva de Manchester United habría pagado una indemnización de 10 millones de libras (unos US$ 13.200.000) para hacerse con los servicios del DT argentino. La inversión refleja la urgencia en el Old Trafford por enderezar una temporada en la que el equipo cayó a los últimos puestos de la Premier League.