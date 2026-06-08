Mauro Arambarri, segundo refuerzo de River: un experimentado mediocampista uruguayo

Luego de lo que fue un flojo semestre, River no se detiene en su mercado de pases. Tras la presentación oficial de Nicolás Otamendi, el Millonario sumará un nuevo refuerzo. Se trata del uruguayo Mauro Arambarri y ya está todo encaminado entre el Millonario y Getafe para que se oficialice el traspaso.

Las negociaciones entre la dirigencia de River y el club español venían avanzando desde hace varios días. Uno de los motivos porque los que terminó de cerrarse es por la continuidad de Sebastián Boselli en Getafe. En este contexto, el Millonario llegó a un principio de acuerdo por Arambarri que llegará en una transferencia definitiva por 6 millones de euros por el 100% del pase.

Dentro de la negociación, el equipo de Núñez también adquirirá una parte de los derechos económicos que pertenecen a Boston River. Una vez que se completen los trámites administrativos, el uruguayo de 30 años nacido en Salto el 30 de septiembre de 1995 viajará para realizarse la revisión médica y firmar su contrato contrato hasta diciembre de 2029.

Arambarri disputó 267 partidos con la camiseta de Getafe Maciej Rogowski Photo - Shutterstock

De esta manera, Arambarri se convertirá en el segundo refuerzo del ciclo para Eduardo Coudet en este mercado de pases. Vale destacar que ya el club de Núñez ya presentó de manera oficial a Nicolás Otamendi y el defensor se sumará al plantel luego de su participación en el Mundial 2026. De todas maneras, la primera incorporación del Chacho fue Tobías Ramírez, que había llegado durante el torneo Apertura, defensor central proveniente de Argentinos Juniors pero en la actualidad está lesionado.

El entrenador suma a uno de los jugadores que tenía marcados como prioridad para reforzar el mediocampo. Arambarri es un futbolista con buena capacidad de recuperación, intensidad para la marca y llegada al área rival. Además, cuenta con una extensa trayectoria en Europa y experiencia en la selección uruguaya.

Fue capitán y dejó un gran recuerdo en Getafe. En total jugó 267 partidos, notó 22 goles y dio 14 asistencias. Además, en su última campaña disputó 37 duelos, todos como titular y marcó 6 tantos. En la última Liga de España, los Azulones finalizaron séptimos en la tabla de posiciones con 51 puntos y lograron clasificarse a la próxima Conference League 2026/2027.

Mauro Arambarri, como capitán de Getafe, que tuvo una gran temporada, finalizó séptimo y el próximo año estará en el plano internacional Cesar Ortiz Gonzalez - Shutterstock

En la selección uruguaya también tuvo su participación en 12 encuentros. Debutó en octubre de 2020 y disputó 10 partidos de las eliminatorias sudamericanas para la clasificación al Mundial de Qatar 2022, pero luego perdió terreno. Además, jugó dos partidos amistosos del mismo proceso, pero no fue convocado para disputar la Copa del Mundo que se disputó en medio oriente.

Luego de lo que fue la derrota ante Belgrano en la final del Torneo Apertura y del cierre de la etapa de grupos en la Copa Sudamericana, la intención de River es que tanto Arambarri como los demás refuerzos puedan cerrarse en los próximos días. Tiene como objetivo que todos los futbolistas que no disputen la copa del mundo estén presentes desde el arranque de la pretemporada, prevista para el 17 de junio.

Esta claro que Eduardo Coudet buscará cerrar más refuerzos y los otros nombres que suenan son los de Ángel Correa y Giovanni Simeone. Ambos tienen la voluntad de jugar en el Millonario. Sin embargo, el interés por los dos delanteros está “en pausa” por la dificultad que existe en la negociación con los clubes.