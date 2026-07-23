Cuántos años va a tener cada jugador de la selección argentina en el próximo Mundial 2030

Después de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026, la selección argentina comenzó a transitar una nueva etapa. Aunque todavía faltan cuatro años para la próxima Copa del Mundo, que se disputará en 2030, la edad que tendrán entonces algunos referentes abre interrogantes sobre la renovación del plantel.

Lionel Scaloni deberá afrontar un proceso en el que convivirán distintas generaciones. Mientras históricos como Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Tagliafico y Rodrigo De Paul llegarán con más de 35 años, otros campeones del mundo estarán cerca de los 30 y los más jóvenes atravesarán, en principio, uno de los mejores momentos de sus carreras.

Las edades son orientativas, dado que pueden variar de acuerdo con las fechas definitivas del torneo y los cumpleaños de cada futbolista. El caso más significativo es el de Messi: llegará a 2030 con 42 años y cumplirá 43 el 24 de junio.

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Qué edad tendrán los referentes de la Selección en 2030

Messi y Otamendi serían los jugadores de mayor edad del actual grupo. Ambos llegarán a la próxima cita mundialista con 42 años, aunque el capitán cumplirá 43 durante ese año.

El interrogante principal estará puesto sobre la continuidad del rosarino, quien todavía no confirmó hasta cuándo vestirá la camiseta argentina. Su presencia en una séptima Copa del Mundo dependerá de su situación personal y futbolística durante los próximos años.

Otamendi, por su parte, también tendrá 42. El defensor ya era uno de los futbolistas más experimentados del plantel en 2026 y su eventual participación en 2030 supondría una longevidad excepcional para un jugador de campo.

Más atrás aparecen los arqueros. Gerónimo Rulli tendrá 38 años; Dibu Martínez, 37; y Juan Musso, 36. Por las características del puesto, sus edades no necesariamente impedirían que continuaran dentro del seleccionado.

Tagliafico también tendrá 37 años, mientras que De Paul alcanzará los 36 y Leandro Paredes llegará con 35. Giovani Lo Celso, en tanto, tendrá 34 años.

Emiliano Martínez, arquero de Argentina, tendrá 37 años en el Mundial 2030 Frank Gunn - The Canadian Press

La generación que llegará con 32 y 33 años

Una parte importante de la estructura del equipo todavía estará en una edad competitiva para el Mundial 2030. Gonzalo Montiel tendrá 33 años, al igual que Marcos Senesi.

Con 32 aparecerán varios futbolistas que ocuparon lugares centrales durante el ciclo de Scaloni: Lisandro Martínez, Lautaro Martínez, Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero y Nicolás González.

Las edades de estos jugadores podrían permitirles convertirse en los referentes experimentados de un plantel con mayor presencia de jóvenes. Lautaro, Lisandro y Romero, además, llegarían al torneo con una extensa trayectoria dentro de la selección mayor.

Exequiel Palacios tendrá 31 años, la misma edad que Alexis Mac Allister. Julián Álvarez, por su parte, alcanzará los 30, por lo que estaría ante la posibilidad de disputar otra Copa del Mundo en plena madurez deportiva.

Lautaro Martínez tendrá 32 años en 2030 Lynne Sladky - AP

Los más jóvenes que podrían llegar al próximo Mundial

Enzo Fernández y Thiago Almada tendrán 29 años en 2030. José Manuel López, otra de las alternativas que apareció en el recambio ofensivo, también llegará con esa edad.

Giuliano Simeone será todavía más joven: tendrá 27 años. Valentín Barco y Nicolás Paz, por su parte, alcanzarán los 25 y aparecen entre los nombres con mayor proyección para integrar el próximo proceso mundialista.

De esta manera, las edades que tendrán en 2030 los futbolistas considerados durante el último ciclo serán las siguientes:

Lionel Messi: 42 años —cumplirá 43 el 24 de junio—

Nicolás Otamendi: 42 años

Gerónimo Rulli: 38 años

Emiliano Dibu Martínez: 37 años

Nicolás Tagliafico: 37 años

Rodrigo De Paul: 36 años

Juan Musso: 36 años

Leandro Paredes: 35 años

Giovani Lo Celso: 34 años

Gonzalo Montiel: 33 años

Marcos Senesi: 33 años

Lisandro Martínez: 32 años

Lautaro Martínez: 32 años

Nahuel Molina: 32 años

Cristian Cuti Romero: 32 años

Nicolás González: 32 años

Alexis Mac Allister: 31 años

Exequiel Palacios: 31 años

Julián Álvarez: 30 años

Enzo Fernández: 29 años

Thiago Almada: 29 años

José Manuel López: 29 años

Giuliano Simeone: 27 años

Valentín Barco: 25 años

Nicolás Paz: 25 años

El desafío para Scaloni —o para quien esté al frente del seleccionado— será definir qué integrantes de la generación campeona pueden extender su recorrido y cómo incorporará a los futbolistas destinados a protagonizar la renovación rumbo a 2030.