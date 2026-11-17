La tabla de goleadores históricos de la selección argentina tiene un líder indiscutido: Lionel Messi. El astro rosarino, quien ya se retiró del plano internacional, convirtió 126 tantos en 208 partidos, el último de ellos en su despedida, ante Benín, el 6 de octubre de este año en el estadio Monumental. Una cifra que pondrá en dificultad a todo aquel que quiera superarla.

‘Leo’ le saca ni más ni menos que 70 anotaciones a su perseguidor más cercano, Gabriel Omar Batistuta, que convirtió 56 en 78 encuentros y se mantiene con un promedio de 0,72 el mejor dentro de los 10 primeros. Lautaro Martínez es el único futbolista en actividad en la selección dentro de ese Top 10, con 42 goles al igual que Sergio Agüero, aunque el ‘Toro’ llegó a esa cifra en 86 compromisos y el ‘Kun’ hizo lo propio en 101, por lo cual el actual delantero de Inter de Milán está tercero y el ídolo de Manchester City se mantiene en el cuarto puesto.

Lautaro Martínez ya se metió en el Top 3 de máximos goleadores en la historia de la selección argentina DIEGO LIMA - AFP

Lautaro no puede superar a Agüero en la vigente fecha FIFA de noviembre, la última del año, porque no fue citado. El ex-Racing padece una distensión en los flexores del muslo izquierdo y es uno de los grandes ausentes en la convocatoria al igual que Cristian ‘Cuti’ Romero, el nuevo capitán albiceleste tras el retiro de Messi, quien tiene una distensión en el aductor.

El que continúa en el ranking es Hernán Crespo, autor de 35 tantos, apenas más arriba que Diego Armando Maradona, que figura sexto con 32. Más atrás aparecen, con 31, Gonzalo Higuaín y Ángel Di María, con el ‘Pipa’ en el séptimo lugar por acumular mejor promedio (0,41 contra 0,21 de ‘Fideo’). Por último, Luis Artime llegó a los 24 y Daniel Passarella y Leopoldo Jacinto Luque se quedaron en la línea de los 23, aunque el ‘Kaiser’ le suma un extra a ese logro por haber sido defensor.

El gol más importante de Di María con la camiseta de la selección argentina: ante Francia en la final del Mundial 2022 Corbis Sport

De los habitualmente convocados por el DT Lionel Scaloni, el que está más cerca de meterse entre los 10 máximos anotadores de la historia del seleccionado es Julián Alvarez. El delantero de Atlético de Madrid convirtió 17 tantos en 63 compromisos y está a cuatro de Passarella y Luque. Mucho más atrás en la lista aparece Enzo Fernández, con ocho en 52, y Alexis Mac Allister, con siete en 58.

Máximos goleadores de la selección argentina