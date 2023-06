Mbappé recordó la final ante Argentina con dolor y confesó qué hubiera cambiado por ganarla

escuchar

El delantero de PSG, Kylian Mbappé, habló sorpresivamente sobre la final entre Argentina y Francia por la Copa del Mundo en Qatar, encuentro que culminó con la victoria del seleccionado de Lionel Scaloni a través de los penales. En declaraciones a la prensa, luego del partido ante Grecia por las Eliminatorias de la Euro, el joven atacante admitió que todavía le “cuesta” pensar en la derrota y reveló qué habría cambiado por hacerse con el trofeo máximo por segunda vez consecutiva.

“En su momento, hubiera cambiado los tres goles que hice por un gol feo para que ganáramos 1-0″, se sinceró. “Es difícil pensar que hicimos historia sin ganar la copa”, insistió a continuación. Y lamentó: “Fuera de la cancha, todo fue difícil para mi. El mundo entero hablaba de lo que había pasado. Fue demasiado difícil”.

El atacante francés Kylian Mbappé pasa frente al trofeo de la Copa del Mundo tras la derrota por penales ante Argentina en la final del Mundial, el domingo 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Con mucha autocrítica, Mbappé admitió que luego de caer ante la Albiceleste, la gente le agradecía por lo que había hecho por su seleccionado. “La gente por la calle y les personas que conozco me decían gracias. Pero, ¿gracias de qué? Yo solo podía pensar en la derrota?”, cerró con dolor. Desde diciembre pasado hasta la fecha, el delantero habló poco y nada sobre la disputa que tuvo lugar en el Estadio Lusail, por lo que sus recientes dichos generaron repercusión.

Una de las pocas veces en las que habló a corazón abierto sobre el tema fue diez días después del encuentro, del que se cumplieron seis meses el pasado domingo. “Creo que nunca la asimilaré. Pero no hay razón para que mi club pague por un fracaso”, sostuvo al volver a entrenar con el conjunto parisino.

Kylian Mbappé (derecha) se marcha con su Botín de Oro, mientras posan con sus trofeos, de izquierda a derecha, los argentinos Enzo Fernández, Lionel Messi y Emiliano Martínez, luego de la final mundialista del domingo 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Optimismo por el Balón de Oro y un futuro llenos de sorpresas

Según precisó RMC Sport, fuera del foco mundialista, el máximo goleador de Francia junto a Just Fontaine se consideró apto para quedarse con el Balón de Oro, galardón que será otorgado el próximo mes de octubre. Aun cuando dijo que “es complejo hablar de un trofeo individual que no está tan bien visto por gran parte del público”, se mostró sumamente confiado en cumplir con los criterios para llevárselo. “Ya veremos. Es la gente la que vota. Pero soy optimista”, afirmó.

De lo que no está muy seguro el velocista de 24 años es del club en el que jugará cuando finalice su contrato con PSG.

Kylian Mbappé festeja uno de sus goles al US Pays de Cassel. FRANCOIS LO PRESTI - AFP

Hace una semana atrás, Mbappé anticipó que jugará la próxima temporada en el Parque de los Príncipes, pero que no activará la cláusula contractual que le permite ampliar el vínculo hasta junio de 2025. Es desde entonces que el futuro del delantero francés está relativamente en el aire y eso no gustó a muchos.

“Ya nada me sorprende. Acepto todo lo que me digan. La gente puede hablar, criticar. Lo comprendo. Pero esas personas no tiene todos los datos o información. Sé por qué hago lo que hago y por qué digo lo que digo. No tengo problemas con nada de eso”, respondió antes las criticas por su decisión.

Sin certezas claras sobre cuáles son las intenciones del jugador, clubes como el Real Madrid anticipan sus estrategias y diagraman ofertas para quedárselo.

