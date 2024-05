La salida de Mbappé: PSG no le prepara ninguna despedida y Macron da por descontado que se va a Real Madrid

Escuchar

A través de un video de casi cuatro minutos colgado en las redes sociales, Kylian Mbappé anunció el viernes lo que ya era un secreto a voces: que al final de la temporada pondrá fin a su vínculo de siete años con Paris Saint Germain. Lo que el goleador histórico (217 en 269 partidos) del club francés mantiene todavía en reserva es su futuro, dónde continuará su carrera. Seguramente lo comunicará después del último partido, el 25 de mes, cuando PSG enfrentará Lyon por la final de la Copa de Francia.

Más allá del hermetismo oficial, las especulaciones más fundamentadas lo ubican en Real Madrid, que tampoco está interesado en adelantarse a los acontecimientos en un momento en el que el foco está puesto en la final de la Champions League ante Borussia Dortmund, el 1° de junio, en Wembley. La premisa es no alterar la concentración del plantel con el que seguramente será el pase del año.

Este sábado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, mientras contestaba una serie de preguntas vinculadas a política interior y exterior con motivo del Día de Europa que se cumplió el último jueves, le pidieron la opinión por la incorporación de Mbappé a Real Madrid. La consulta tenía implícita una afirmación -se da por hecho el pase- que el primer mandatario corroboró con su respuesta: “No tengo un comentario concreto, salvo que cuento con el Real Madrid para liberar a Kylian para los Juegos Olímpicos y que pueda venir a jugar con la selección francesa”.

Macron consuela a Mbappé tras la final del Mundial de Qatar que obtuvo la Argentina

Desde hace tiempo, Macron se muestra interesado y se involucra en la carrera de Mbappé. Hace dos años intercedió fuertemente para que se quedara en Paris Saint Germain ante una propuesta de Real Madrid cercana a los 200 millones de euros. Ya entonces consideraba una prioridad retener al delantero para que sea una de las banderas de los Juegos que organizará la ciudad desde el 26 de julio.

Con Mbappé en PSG no había riesgo de que fuera uno de los tres futbolistas mayores de 23 años del seleccionado olímpico. Pero si concreta su llegada a Real Madrid será más compleja la cesión, especialmente porque la agenda del atacante estará muy sobrecargada. Entre el 14 de junio y el 14 de julio estará en la Eurocopa de Alemania. El club español ya adelantó que los jugadores que participen de la Eurocopa no lo harán en los Juegos por el desgaste y el riesgo de lesiones, además de superponerse con la pretemporada de los clubes. En su gira de verano en el hemisferio norte, Real Madrid ya tiene estipulado para el 31 de julio un amistoso en los Estados Unidos.

Tras la goleada 4-0 de Real Madrid a Granada, Carlo Ancelotti fue escueto cuando le trasladaron el comentario de Macron: “No puedo comentar lo que dice el presidente de Francia, no tengo ese derecho”.

Carlo Ancelotti no quiso referirse a la probable llegada de Mbappé a Real Madrid Jose Breton - AP

Este domingo, ante Toulouse, Mbappé disputará su último partido en el Parque de los Príncipes. Según el medio RMC, que tiene acceso a fuentes confiables de PSG, el club no le rendirá ningún reconocimiento especial al delantero, cuya relación con el presidente Nasser Al-Khelaifi, delegado de los dueños qataríes, se enfrió mucho en los últimos tiempos. De hecho, entre los múltiples agradecimientos del N° 7 en su video no menciona nunca a Al-Khelaifi. Su malestar está vinculado con supuestas promesas incumplidas del dirigente en la contratación de refuerzos en el último mercado de pases. La íntima convicción de Mbappé es que no se formó un equipo lo suficientemente fuerte y competitivo para conseguir el gran anhelo de todos: la Champions League. Otra prueba del distanciamiento es la ausencia en los canales oficiales del club de cualquier referencia al video de Mbappé.

Tras la dura eliminación en las semifinales ante Borussia Dortmund, no quiso escudarse en los seis remates de PSG en los palos en los dos partidos de la serie: “Si fuéramos tan buenos la pelota hubiera entrado, como sí hizo Borussia. Nos faltó eficacia”.

Luis Enrique saluda a Mbappé, luego de la eliminación de la Champions FRANCK FIFE - AFP

Mientras el club centrará los festejos en la Ligue 1 obtenida hace dos semanas, los ultras que comandan la hinchada de PSG tienes previsto desplegar un mosaico en las tribunas en tributo al legado de Mbappé. Veinticuatro horas después del anuncio hubo varias repercusiones sobre su salida del fútbol francés por primera vez en su carrera, hasta ahora desarrollada en Monaco y PSG. “Algunos prefieren a Ginola, Weah y Zlatan Ibrahimovic, pero Mbappé, para mí, es el más grande de la historia del PSG. Ni siquiera hay debate”, expresó Thierry Henry.

El entrenador Luis Enrique, con quien Mbappé mantuvo ciertas diferencias por su posición en el campo y porque en algunos partidos lo dejó en el banco para ir anticipando la transición que se viene, expresó en la conferencia de prensa de este sábado: “Solo puedo hablar maravillas de Mbappé, tanto en lo futbolístico como en lo personal. Le deseo lo mejor, lo ha dado todo por el club. Todavía no ha dicho dónde va, aunque parece que está claro”.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, publicó el siguiente mensaje: “Querido Kylian, has hecho brillar a París todos estos años. Gracias por estos títulos, bravo por tu extraordinario talento, gracias por tus grandes compromisos. Buena suerte para el futuro. Una vez parisino, siempre parisino: ¡aquí siempre estarás en casa!”.

En las puertasdel estadio Santiago Bernabéu, de Real Madrid, ya se venden bufandas con la cara de Mbappé OSCAR DEL POZO - AFP

