Diego Simeone - Atlético de Madrid: el récord de 400 victorias y lo que viene

Escuchar

Diego Simeone sigue haciendo historia en Atlético de Madrid. El entrenador argentino llegó este domingo, con la victoria ante Celta de Vigo por 1-0, a convertirse en el primer técnico de la historia en alcanzar los triunfos 400 oficiales como entrenador de un único club español. El Cholo ya había dejado su huella en los últimos 12 años ganando 8 campeonatos con el club colchonero: dos ligas locales, dos Europa League, dos Supercopa de Europa, una Supercopa de España y una Copa del Rey. “No me detengo, sé lo que quiero, sé lo que busco y estoy convencido de por dónde es el camino. Seguiré empujando hasta el último día que este acá”, dijo tras el encuentro en la conferencia de prensa. Fiel a su estilo, va por más.

El récord que logró con este nuevo éxito, conseguido tras el golazo de Rodrigo De Paul a seis minutos del final del partido, fue convirtió en el DT que más puntos logró en la máxima categoría del fútbol español en solitario, con 976 unidades. Logró pasar de esta forma a Luis Aragonés (973), bastante más lejos habían quedado Javier Irureta (871) y Ernesto Valverde (860).

El golazo de De Paul y lo mejor del partido

El entrenador argentino de 54 años Llegó a los 400 triunfos, pero ya superaba con bastante margen, a Miguel Muñoz (357 victorias en el Real Madrid), Luis Aragonés (308 en el Atlético Madrid), Arsenio Iglesias (250 en el Deportivo La Coruña), Johan Cruyff (244 en Barcelona) y Carlo Ancelotti (207 en el Real Madrid).

Si se toma como referencia sólo la campaña en Atlético de Madrid, la distancia con sus colegas es más notoria: Luis Aragonés consiguió 285, Ricardo Zamora 106, Radomir Antic 87 y José Villalonga 66, estadísticas que aporta el diario Marca, de España.

Simeone, no quiso hablar de objetivo cumplido después de vencer a Celta y dejar asegurada la participación en la próxima Champions League y celebró tener “una hinchada imbatible”. “Sí, estoy viendo al Celta desde su cambio de entrenador (Claudio Giráldez), le ha agregado mucho chico joven, orden defensivo, juego de contragolpe complicado, con la calidad de Aspas”, dijo. Y agregó: ”Fuimos de más a menos en el primer tiempo, pudimos haber acabado con ventaja. No tuvimos contundencia y ellos no tuvieron situaciones importantes. En el segundo tiempo fuimos al revés, los cambios le dieron vitalidad al equipo, nos dieron fuerza. Tuvieron la de Aspas, nosotros tuvimos dos de Memphis, de Morata, de Barrios, nos quedamos con el pensamiento de que el equipo, cuando tuvimos la capacidad de interpretar el partido, fuimos mejores”, añadió.

El Cholo sigue dejando su huella en Atlético de Madrid Manu Fernandez - AP

El ‘Cholo’ explicó su celebración y los gestos a la hinchada en el Metropolitano. “Nosotros hemos generado esa exigencia y bienvenida sea. El apoyo incondicional que tenemos con nuestra gente. Esta fuerza en casa, que se repite y se repite, no es sólamente por lo que nosotros podemos dar, si no hay una hinchada extraordinaria, imbatible en ese sentido, nos genera jugar con un plus. Existe y se ve, ojalá que lo podamos seguir repitiendo por mucho tiempo”.

Cuando le preguntaron al Cholo Simeone por las 400 victorias que sumó en el Atlético de Madrid, se corrió del eje: “No lo analizo, miro para adelante, como he buscado ser siempre. No me detengo. Sé lo que quiero, sé lo que busco, estoy convencido de por dónde es el camino y seguiré empujando hasta el último día que esté acá”, afirmó. ”Siempre hago la valoración al final de la temporada, nos queda un punto, necesitamos seguir en esta línea. Hemos mejorado en la faceta defensiva, por un trabajo más colectivo. No vamos a cambiar, queremos ganarle a Getafe y seguir partido a partido hasta el final, después valoraremos”, terminó.

Simeone tiene contrato con Atlético de Madrid hasta 2027. Y hasta el último día de su vínculo seguirá buscando ganar.

LA NACION