BARRANQUILLA (Enviado especial).- Rodolfo Arruabarrena sonríe, conversa con sus colaboradores y bromea con los jugadores. En el hotel Estelar Alto Prado, donde Boca se concentra para la final de la Copa Sudamericana, al Vasco se lo ve relajado, como si este sábado tuviera por delante un partido más y no uno de los desafíos más importantes de su carrera como entrenador. Pero sabe perfectamente lo que está en juego. No todos los días Boca tiene la posibilidad de ganar un título internacional después de 18 años. Mucho menos en una final ante un rival brasileño, con miles de hinchas que viajaron hasta Barranquilla con la ilusión de volver a levantar una copa.

Arruabarrena conoce esa sensación, aunque del otro lado de la línea de cal. La vivió como futbolista, cuando Boca dominaba el continente y ganaba títulos que hoy parecen muy lejanos. En 2000 marcó los dos goles del empate 2-2 frente a Palmeiras, en la Bombonera, en la primera final de la Copa Libertadores que el equipo de Carlos Bianchi terminaría ganando por penales en Brasil. Aquella consagración abrió las puertas de la Copa Intercontinental frente a Real Madrid, en Tokio, aunque para entonces el Vasco ya había sido transferido a Villarreal. Pasaron 26 años de aquella noche ante el Verdao y ahora tiene la posibilidad de volver a levantar un nuevo trofeo, pero desde el banco de suplentes.

El Vasco ganó la Libertadores 2000 con Boca, con dos goles en la final ante Palmeiras, pero todavía no conquistó títulos internacionales como técnico DOUGLAS ENGLE - AP

Arruabarrena también sabe la presión que implica dirigir a Boca. Pero esta vez regresó con más experiencia y una técnica que incorporó para sobrellevar mejor esa exigencia: la meditación.

Puede parecer extraño imaginar al Vasco, que durante los partidos grita, gesticula, protesta y festeja los goles con euforia, sentado en silencio, concentrado en su respiración. Pero es parte de su nueva vida. Desde hace aproximadamente cuatro meses trabaja con Nicolás Cuño, un empresario argentino que, curiosamente, también es el dueño de Key Biscayne, la marca de ropa que viste al entrenador. Cuño está casado con Giselle Kañevsky, exjugadora de Las Leonas, que también forma parte de esta iniciativa. El vínculo nació a través de Eduardo Gamarnik, histórico representante de Arruabarrena, fallecido en 2018. Lo que comenzó como una relación comercial terminó siendo algo mucho más personal.

“Lo venía hablando con amigos. Es una herramienta importante para sacar impurezas, que la cabeza no trabaje más de lo que tiene que trabajar”, reconoció Arruabarrena.

La experiencia comenzó con un curso intensivo de cuatro días, con jornadas de entre cinco y seis horas dedicadas al manejo de la mente y las emociones. Después, los encuentros pasaron a ser semanales, mientras el Vasco incorporaba a su vida cotidiana ejercicios de respiración, meditación, coaching y programación neurolingüística, que empezó a practicar por la mañana, por la tarde y antes de dormir. Es un entrenamiento “invisible”, sin pelota, pero que lo ayuda a encontrar una mejor versión de sí mismo.

“Estamos una vez por semana y hay momentos en los que desaparezco. Me sirve para tranquilizarme, para que la cabeza esté enfocada en lo que tengo que hacer”, explicó el entrenador. Uno de sus mayores problemas era el descanso. Entre entrenamientos, concentraciones y partidos, muchas veces le costaba desconectarse. “Me ha costado dormir cinco o seis horas seguidas. La meditación es una herramienta que te da la posibilidad de saber cómo manejar distintas situaciones y parar la pelota cuando todo viene muy rápido. Estoy tratando de poder manejar mi cabeza y lo noto sobre todo en el descanso”, contó.

EL ENTRENADOR FIRMANDO UNA CAMISETA DEL PRESIDENTE: el Vasco Arruabarrena se acercó a los hinchas que esperaron a Boca en las afueras del hotel de Barranquilla.



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Pero ¿quién es el hombre que trabaja con la mente del entrenador de Boca? Cuño tiene un perfil bastante particular. Es empresario, diseñador de indumentaria, músico y desde hace 25 años instructor de la fundación El Arte de Vivir, una organización dedicada, entre otras actividades, a la enseñanza de técnicas de respiración y meditación.

Exjugador de vóley, un problema de salud lo alejó del deporte y lo llevó a interesarse por el yoga. Con el tiempo se convirtió en instructor y comenzó a trasladar esa experiencia a otros ámbitos, incluido el deporte de alto rendimiento. Entre las personas con las que trabajó figuran Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, junto con Pablo Aimar; Carlos Retegui; Luciana Aymar, a quien acompañó durante los Juegos Olímpicos, y Fernando Batista, durante su etapa al frente de la selección argentina Sub 20, donde también les enseñó prácticas de meditación a Julián Alvarez y Alexis Mac Allister. Ahora sumó a Arruabarrena, justo en un momento clave para Boca: tiene la posibilidad de ganar otros cuatro títulos de acá a fin de año, con la Sudamericana como principal objetivo.

Arruabarrena fue uno de los más buscados por los hinchas en la llegada de Boca a Barranquilla Prensa Boca

“Muchas veces tengo que pensar en el presente, no tanto en lo que viene, porque nos genera esa ansiedad que nos hace daño”, explicó el técnico, que a los 51 años y después de 11 como entrenador, con pasos por la Argentina, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, busca su primer título internacional.

Boca ya cortó una larga sequía de títulos locales y ahora va por el que sus hinchas esperan desde hace casi dos décadas, con el primer hombre en la historia del club que pasó por las infantiles, fue campeón como jugador y también como entrenador. En su primera etapa ganó el campeonato de 2015 y la Copa Argentina, pero le quedó la espina de festejar también fuera del país. Primero sufrió las eliminaciones ante River en la Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015, y un mal arranque en 2016 terminó con su salida del club antes de que pudiera tener revancha.

Hace cuatro meses, el técnico comenzó a trabajar en su preparación mental junto a un instructor de El Arte de Vivir @bocajrs

Los buenos resultados también le dan tranquilidad en las horas previas a la final. A eso se suma la experiencia que acumuló en estos años, que le permite encarar este tipo de partidos de otra manera. Afronta todo con más calma, pero sin perder el foco. Se nota en el día a día y también en sus declaraciones, siempre medidas, sin adelantarse a lo que pueda pasar. Aunque eso no le impide tomarse algunas cosas con humor y, cada tanto, soltar algún chiste para aflojar la tensión.

En Barranquilla, mientras Boca ajusta los últimos detalles para enfrentar a Atlético Mineiro, el Vasco sigue siendo el mismo que vive cada partido con intensidad y no deja de pensar en fútbol. Solo que ahora también busca un rato para respirar, meditar y despejar la cabeza. Porque sabe que el sábado necesitará a sus jugadores al máximo. Y él también necesita estar preparado.