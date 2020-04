Oscar Ruggeri se refirió a su paso por Boca, club con el que debutó en primera división, el 8 de junio de 1980. Después de jugar 147 partidos y convertir 11 goles, pasó a River, a comienzos de 1985. Junto con él se cambió de vereda Ricardo Gareca. Crédito: captura tv

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de abril de 2020 • 13:25

El invitado de esta edición de 90 Minutos de Fútbol era Pablo Pérez. Pero el conductor del programa, Sebastián Vignolo, redireccionó una pregunta que era para su invitado a su compañero de programa Oscar Ruggeri .

El tema de conversación era la partida de Pablo Pérez de Boca , quien dijo que se tuvo que ir por la final perdida en Madrid. Para chicanearlo a su compañero, que vistió ambas camisetas, Vignolo le preguntó: "¿A vos te costó irte de Boca?". La respuesta del Cabezón fue contundente: "Para nada".

Es que al campeón del mundo '86 le tocó vivir una de las peores épocas del club. Así lo explicó el exdefensor de Lanús, San Lorenzo y Real Madrid. "No me costó cambiar porque la pasé mal. Lo necesitaba porque los dirigentes eran un desastre: mentirosos, chorros. Era una vergüenza. Lo poco que había se lo robaban . No teníamos nada".

Además, dijo que en ese momento no consiguió ser transferido a Europa porque no era algo habitual. "Me pude ir después de los tres años que tuve en River", explicó. "Yo quería jugar al fútbol en otro equipo grande . Me gustaba ir al vestuario, entrenar. Por suerte se dio el cambio y se dieron toda las cosas porque nos toco ganar todo", dijo el nacido en Corral de Bustos. Con la camiseta millonaria, Ruggeri fue campeón del torneo local, de la Copa Libertadores de América y de la Copa Intercontinental.

También reveló que el plantel tenía más charlas con los "hinchas" que con el entrenador o los dirigentes. "Estaban en las concentraciones. Venían hasta con revolver. Te decían cosas que te hacían cagar todo: te hablaban de la familia, de tu señora... Los podés enfrentar, pero son tantos. Era una lucha".

Finalmente, el exentrenador de Independiente y América de México dijo: "Fueron los peores años en la historia de Boca, salvo cuando vino Diego en el '81. Lo sufrí".