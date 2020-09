Lionel Messi y una despedida a pura bronca a su amigo Luis Suárez Fuente: AFP

25 de septiembre de 2020 • 07:54

La procesión va por dentro: Lionel Messi se despidió en Instagram de su amigo Luis Suárez, que emigró a Atlético de Madrid tras ser descartado en Barcelona por Ronald Koeman. En el posteo tuvo palabras afectuosas hacia el charrúa y aprovechó para entregar un duro mensaje contra la directiva del club catalán.

El capitán de la selección argentina escribió con un sentimiento de bronca: "Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugares más importante de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada".

El crack argentino habló de lo que está viviendo en estos días: "Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos", escribió Messi.

Ahora serán rivales y el propio Nº 10 reconoce que "va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte". Finalmente, el argentino le desea éxitos y suerte: "Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo".

