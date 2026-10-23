Messi se robó la atención en la antesala de los Premios Princesa de Asturias

OVIEDO.— Messi. Messi. Messi. Es el único tema de conversación en la calle, en los medios, en el transporte público, en los comercios. Como reliquia y hazaña, la gente narra diversas experiencias: quién lo ha visto, quién ha visto su coche pasar, quién pudo ingresar ayer al Palacio de los Deportes, quién logró sacarle una foto o, lo más afortunados, tocarle la mano. Este mediodía, Lionel Messi, Julian Barnes, Patti Smith y los demás ganadores acudieron a una audiencia con la Princesa de Asturias. Esta tarde se celebrará la ceremonia en la que el astro, a diferencia de otros galardonados, no pronunciará un discurso.

Hoy es el gran día de Oviedo, el que la ciudad espera todo el año, porque —no solo— toda España mira a esta elegante ciudad asturiana. Por la tarde se celebrará, presidida por los Reyes, la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, en el teatro Campoamor, donde los ganadores subirán al escenario para recibir el galardón. ¿Acudirá el presidente Pedro Sánchez, sumido en una crisis política y a poco más de un mes para las elecciones nacionales? Esa es una de las incógnitas de la jornada para la prensa local, que baraja la posibilidad de que el mandatario se presente en Asturias, donde su partido, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) preside la comunidad autónoma.

Lionel Messi, durante el encuentro con la princesa Leonor Miguel Oses - AP

En el salón Covadonga del Hotel Reconquista, a las 12.30, se llevó a cabo en la mañana del viernes un encuentro entre los ganadores y Leonor, la princesa de Asturias, vestida con un traje de color rosa. De pie, los ganadores formaban una fila y aguardaban su turno para recibir la medalla de Asturias, en un estuche azul. Las banderas de los países de cada ganador se encontraban en la sala de alfombra roja y arcos de piedra. Una locutora anunciaba uno a uno los ganadores antes de acercarse a la Princesa, quien pronunciaba breves palabras de felicitación. Messi acudió de la mano de su esposa Antonela Roccuzzo, ambos vestidos con trajes de color oscuro.

El futbolista argentino Leo Messi, Premio Princesa de los Deportes, saluda a la princesa Leonor https://t.co/Phr1d8laOX pic.twitter.com/OCXgsMAWCV — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 23, 2026

Luego, todos los ganadores posaron para una foto oficial. El futbolista se ubicó en la fila superior, en un lateral, mientras en el centro, y a nivel del suelo, se ubicó la Princesa, junto a Barnes.

La prensa solo tenía acceso al hall principal del hotel Reconquista, lejos de los ganadores, y siguió el breve evento, de 15 minutos aproximadamente, por streaming. Sin embargo, la sorpresa de los periodistas, tan fanáticos como los admiradores fuera del hotel, fue ver pasar a Messi, acompañado por seguridad y responsables del premio, por uno de los costados del hall principal, sonriente y sin prisa, como si fuese un huésped más.

Desde temprano, los fanáticos de Messi comenzaban a apostarse frente al céntrico hotel, mientras una banda de gaiteros asturianos animaba la fría mañana. Las banderas argentinas abrigaban las vallas para contener a la multitud que iba creciendo con el transcurrir de la mañana. A pocos metros de estas coordenadas, en la peatonal de la ciudad, se encontraban en el stand de la radio que, para la ocasión, mudó su programación y a sus conductores a Asturias. El conductor y periodista Juan Ramón Lucas y su equipo también hablaban, no podía ser de otra forma, de Messi.

Messi atendió a los fanáticos que se congregaron en Oviedo para verlo MIGUEL RIOPA - AFP

Anoche, tras el multitudinario acto en el que Messi se presentó ante 6 mil personas, regresó al hotel Reconquista para cambiar su atuendo, un traje claro y zapatillas, y vestirse para la gala en una cena con los Reyes de España.

El Premio Princesa de Asturias está compuesto por ocho categorías a distintas áreas del conocimiento, desempeño científico, deportivo y social. El galardón a las Letras (a Julian Barnes), el de Deportes (a Lionel Messi); el de las Artes (a Patti Smith); el de Investigación Científica y Técnica (a David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer); de Comunicación y Humanidades (al Studio Ghibli); el de Cooperación Internacional (a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard); el de la concordia (a la astronauta Christina Koch); el de Ciencias Sociales (a Timothy Garton Ash).

Tras la ceremonia, Messi partirá en su avión privado de regreso a Estados Unidos para reincorporarse a la agenda del Inter Miami, que mañana se enfrentará con los New York Red Bulls en el Sports Illustrated, de Nueva Jersey.