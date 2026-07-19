Messi pisó fuerte en el Mundial de las estrellas y la nueva generación lo admiró sorprendida

Kylian Mbappé abrió el juego con dos goles ante Senegal (3-1) el 16 de junio. Y con eso llegaba a 14 en la lista histórica de todos los tiempos. Su indudable ascendencia sobre la cita mundialistas quedaba más que confirmada y con ese par de festejos también se ubicaba a tan solo dos del alemán Miroslav Klose, el máximo artillreo. El partido se jugó por la tarde en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

La magnitud desplegada por el genial jugador francés lo ubicaba como el Júpiter de universo, el planeta más grande de la Copa del Mundo. Asomó insuperable en el horizonte... hasta que Lionel Messi le recordó que es el Sol de este sistema. La fuerza gravitacional que pone a todos los astros a girar a su alrededor. Apenas seis horas después de su brillante debut, Mbappé quedó relegado a un insólito segundo plano por el primer hat-trick en el torneo del capitán argentino ante Argelia (3-0).

Kylian Mbappé, de la selección de Francia, festeja tras anotar el tercer tanto de su equipo en el duelo por la tercera posición del Mundial ante Inglaterra Rebecca Blackwell - AP

Los goleadores del Mundial 2026

Kylian Mbappé (Francia), 10

(Francia), Lionel Messi (Argentina), 8

(Argentina), Jude Bellingham (Inglaterra), 7

(Inglaterra), Erling Haaland (Noruega), 7

(Noruega), Ousmane Dembelé (Francia), 6

(Francia), Harry Kane (Inglaterra), 6

(Inglaterra), Mikel Oyarzábal (España), 5

(España), Julián Quiñones (México), 4

(México), Ismaila Sarr (Senegal), 4

(Senegal), Vinicius Junior (Brasil), 4

Claro hoy, a minutos de la derrota en la final con España todo es dolor. Es imposible pensar en el aspecto individual y el modo en el que una leyenda concluye su participación en la máxima competencia internacional.

Pero vale repasar la previa del Mundial 2026, cuando los fanáticos se preguntaban si podría Messi sumar esos tres tantos que lo llevaran a la cima de la tabla de goleadores de todos los tiempos... los consiguió en 50 minutos. Una locura incomparable.

Lo que siguió desde entonces fue la más legendaria carrera en busca del Botín de Oro que la competición haya visto en 96 años. Y no sólo fue una disputa fascinante por los números que se superponían entre uno y otro fecha tras fecha, sino por la cantidad y la calidad de la constelación de estrellas que se sumó al show.

Porque en la etapa de Grupos se subieron también muy rápido Ousmane Dembelé (Francia, 6), Vinicius Junior (Brasil, 4), Jude Bellingham (Inglaterra, 7), Harry Kane (Inglaterra, 6) y Erling Haaland (Noruega, 7). También hubo un intento incipiente de Cristiano Ronaldo (Portugal), que llegó a tres tantos en los 16avos, pero no pasó de allí. No parece poco para un hombre de 41 años.

El tanque noruego Erling Haaland se eleva para eliminar a Brasil AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por si fuera poco, también empujó la segunda línea de atacantes, con Mikel Oyarzabal (España, 5), Julián Quiñonez (México, 4), Ismaila Sarr (Senegal, 4) y Romelo Lukaku y Charles De Keteleare (Bélgica, 3 cada uno).

Fueron muchos más, por supuesto. Una de las razones para entender la avalancha de goles puede ser el crecimiento en la cantidad de participantes a 48. Tal vez por eso hubo tantas goleadas. Los números no dejan de ser impactantes. Por primera vez en la historia al menos 10 jugadores llegaron a cuatro tantos. Y hubo 28 futbolistas con al menos 3 goles.

Harry Kane anota ante Congo para Inglaterra Nick Potts - PA Images - PA Images

Máximos goleadores del la historia

Kylian Mbappé (Francia), 22

(Francia), Lionel Messi (Argentina), 21

(Argentina), Miroslav Klose (Alemania), 16

(Alemania), Ronaldo Nazario (Brasil), 15

Nazario (Brasil), Gerd Müller (Alemania), 14

(Alemania), Harry Kane (Inglaterra), 14

(Inglaterra), Just Fontaine (Francia), 13

(Francia), Pelé (Brasil), 12

(Brasil), Sandor Kocsis (Hungría), 11

(Hungría), Cristiano Ronaldo (Portugal), 11

Pero volvamos a la lucha por ese primer lugar, la más impactante. Por la forma en la que quedó armado el calendario, los que venían de atrás (Mbappé, Haaland y Kane), jugaban siempre antes que Messi. Alguno de ellos lo alcanzaban ocasionalmente... hasta que Messi volvía a jugar. El francés solo pudo superarlo en el partido por el tercer puesto.

Más allá de la lucha por el goleador 2026, lo del capitán argentino es insuperable. Convirtió en los primeros cinco encuentros (8 goles), pero además enlazó eso con los últimos cuatro de Qatar 2022. Trece goles en nueve partidos. Y todavía no contamos que se trata de un futbolista en el ocaso de su carrera, con 39 años. Porque nadie con esa edad había convertido un hat-trick en la historia, por ejemplo.

Jude Bellingham (Inglaterra) hizo un tanto ante Francia en el partido por el tercer puesto Lynne Sladky - AP

Conforme fueron acotándose los equipos en la competencia los goleadores comenzaron a mermar naturalmente ante la mayor exigencia de los compromisos. Pero aunque el goteo fue menor, la lucha continuó. Y la participación de las grandes figuras en los goles no se agotó. Messi, por caso, sin convertir en cuartos de final y en la semifinal, sumó tres asistencias.

También en esa pelea dejó en claro que no le pesaba la edad para luchar mano a mano con el jovencito Mbappé, de 27 años. Diez goles y 4 asistencias para Mbappé, contra los 8 tantos y 4 pases gol del argentino.

El gol de Lionel Messi a Cabo Verde, uno de los mejores del Mundial George Walker IV - AP

En medio de la excitación mundialista, Haaland mostró una gran admiración por Messi, cuando subió en su cuenta de Instagram una imagen del argentino con apenas dos palabras: “Está loco”. Mbappé se explayó un poco más. “Sabía que Leo Messi iba a hacer goles… ¡siempre marca! Estaba viendo el partido contra Argelia y su hat-trick fue espectacular. En cada partido demuestra por qué sigue siendo el mejor. Un día les contaré a mis hijos que jugué en el mismo equipo con Messi”, explicó en referencia a sus tiempos juntos en PSG.

El final los tuvo cabeza a cabeza, como esa moneda en el aire que podía caer de un lado o del otro. Pero hay que decir que esta vez no era una moneda, sino varias. Incluso el partido por el tercer puesto, ese que nadie quiere jugar y que carece de valor competitivo para dos seleccionados que están anímicamente destruidos por haberse quedado afuera cuando estaban tan cerca, tuvo un valor extra esta vez.

Ousmane Dembélé (Francia) hizo un hat-trick ante Noruega BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Allí llegaron Mbappé, Bellingham y Kane (que no jugó por el tercer puesto) con aspiraciones al Botín de Oro. Messi los esperó paciente con sus 39 años. Más allá de cualquier resultado. Al principio jugó en último término porque el calendario así lo dispuso. Después, porque independientemente de quién se quedara con un trofeo individual, su grandeza lo llevó al partido más importante, al que se juega el último día. Mientras que a esos jóvenes goleadores no les quedó más que luchar por el premio consuelo. Y a pesar de la caída final, la leyenda de Messi será más grande gracias a este Mundial 2026.

Cronolgía de máximos goleadores