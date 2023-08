escuchar

Una montaña rusa de emociones. Un partido que asomaba perdido y en el que Inter Miami volvió a la escena con dos asistencias de Lionel Messi y un doble festejo del ecuatoriano Leonardo Campana. El gol de Josef Martínez, en tiempo suplementario, ratificó la levantada del equipo que conduce el Tata Martino, aunque Cincinnati, el mejor de la Conferencia Este de la MLS, se reanimó para empatar 3-3 y estirar la definición a los penales. La estrella del arquero Drake Callender se iluminó para atajar el último remate de la serie y marcar el triunfo 5-4 que clasificó a la franquicia de Florida para la final de la US Open Cup. El 27 de septiembre es la fecha del encuentro definitorio ante el vencedor del duelo entre Dynamo Houston y Real Salt Lake.

Benjamin Cremaschi, que marcó el penal de la victoria, celebra el triunfo con el arquero Drake Callender, que detuvo el remate de Nick Hagglund; el 27 de septiembre, Inter Miami jugará la final de la US Open Cup y buscará su segundo título ANDY LYONS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con las repercusiones y la agitación que provocó la conquista de la Leagues Cup, Inter Miami tenía una nueva meta para la semana: la final del US Open Cup era el nuevo desafío para Messi, que desde su irrupción en la MLS disputó ocho partidos en un mes y anotó 10 goles. Una agenda apretada, con una exigencia menor en intensidad a las competencias europeas, pero desgastante para el físico. Del estreno con Cruz Azul, de México, y la consagración en la definición por penales ante Nashville a medirse con Cincinnati, el mejor clasificado en la Conferencia Este.

La brecha de 37 puntos -55 a 18- con la franquicia de Ohio quedó expuesta en la estadística, pero no en el campo. Inter Miami es una formación totalmente renovada y revitalizada de la que se marchó al parate veraniego: si la bandera que revolucionó la MLS es Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, los argentinos Tomás Avilés y Facundo Farías –anoche debutaron, el primero como titular-, el paraguayo Diego Gómez… piezas que modificaron el escenario y vigorizaron al grupo que lidera Martino.

Junior Moreno y Aaron-Salem Boupendza, atrapados por la magia de Lionel Messi; primer partido que el capitán no convierte con la camiseta de Inter Miami ANDY LYONS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cincinnati es una estructura que lleva un recorrido y también a un futbolista argentino como estandarte. Luciano Acosta es el capitán, el que luce la camiseta N°10, la figura de la franquicia y quien atacó la jugada con la que se abrió el marcador. Capitalizó una carambola –un rebote en Busquets- y el cabezazo del gabonés Boundpenza que lo dejó en el área y de frente al arco para ensayar un remate que dibujó una curva extraña ante el roce en el zaguero Kamal Miller: el balón engañó al arquero Callender, golpeó el poste derecho y mansamente traspasó la línea de gol.

Un festejo que desarticuló el escenario, porque en los 18 minutos que se llevaban jugados era Inter Miami el que marcaba el pulso, aunque las situaciones de riesgo no se evidenciaban sobre el arco de Alec Kann. Tampoco después de recibir el impacto la reacción fue furibunda, como si la seguidilla de partidos y el agobiante calor le quitaran una marcha a la ofensiva. Gómez, tras una asistencia de Messi, y un remate de media distancia del brasileño Jean Mota, lo mejor que produjo el conjunto de Florida.

La clasificación de Inter Miami a la final de la US Open Cup

Del medio hacia la derecha, fue el campo de acción sobre el que inició el partido Messi. Inter Miami modificó el esquema táctico para contrarrestar el juego de Cincinnati y se plantó con un 3-3-3-1. Con el resultado adverso, Messi se acercó a la posición de Busquets, que se enseñaba incómodo, porque Acosta lo asfixiaba y no le posibilitaba ser el primer eslabón en la cadena de ataque. Sin las usinas futbolísticas, el resto se enredaba: Alba prácticamente no intervino en ofensiva, siendo un elemento que lastima con sus trepadas; el ecuatoriano Campana quedaba a contramano; Gómez se aceleraba como si tuviera que demostrar que tiene virtudes para ligarse con Messi…

No movió el tablero Martino, aunque el comienzo del segundo tiempo le dio un segundo cachetazo a Inter Miami. Una estructura que tiene chispa para encenderse en ataque, pero que ofrece debilidades en defensa y, en particular, en el retroceso. Con espacios, Cincinnati no titubeó y Brandon Vázquez selló el movimiento colectivo con un remate de derecha, cruzado. Con el 2-0 en contra, el Tata apuró los cambios, rediseñó el dibujo táctico y los ingresos de Farías, David Ruiz y Robert Taylor lo devolvieron a la batalla.

De un tiro libre en forma de centro que lanzó Messi, Campana martilló de cabeza y descontó. El cierre se hizo de ida y vuelta, con Messi y Acosta como titiriteros de cada equipo. El arquero Callender sostuvo en partido a Inter Miami, que con la salida de la estrella de Cincinnati se adueñó de la noche: Leo frotó la lámpara y volvió a habilitar al ecuatoriano, que anotó y estiró la definición a tiempo suplementario. Ahí apareció el venezolano Josef Martínez para marcar el 3-2, el travesaño para salvar la caída y una mano de Alba que el árbitro y el VAR no consideraron penal. Hasta que Kubo, que falló en los 90 minutos, le devolvió el aire a Cincinnati en el TQL Stadium para igualar 3-3 y que los penales determinaran al finalista.

Luciano Acosta, capitán y figura de Cincinnati, con Lionel Messi; dos N°10 con el gen del fútbol argentino que categorizan la MLS Jeff Dean/USSF - Getty Images North America

El calendario sigue su curso para Messi, que tendrá como nueva misión –tras ofrecerle el primer título de la historia a Inter Miami con la Leagues Cup- catapultar a la franquicia para ilusionarse con ser parte de los playoffs de la MLS. Actualmente 14 puntos lo separan de la última plaza, que tiene en su poder Chicago Fire; la ventaja de Inter Miami es que tiene entre dos y tres partidos menos que varios rivales. Con Messi, aún no perdió.

Claro que, en el trayecto, Leo tendrá compromisos con la Argentina, que comenzará las eliminatorias para el Mundial 2026: el 7 de septiembre, la selección recibirá a Ecuador, en el Monumental, y cinco días más tarde viajará a La Paz para medirse con Bolivia. Del encuentro en la altura, quizás Messi se ausente y alivie a Inter Miami en su cruzada por alimentar una nueva ilusión para sumar otra estrella.