Lionel Messi dio una nueva entrevista en la que habló de sus “dos años complicados” en Paris Saint-Germain, la mejora de Inter Miami con el Tata Martino y la final de la Leagues Cup, que jugará contra Nashville este domingo desde las 22 en Tennessee. Apple TV publicó un adelanto de una extensa charla que mantuvo con el número 10 de cara a su primera definición desde su desembarco en Estados Unidos hace un mes, en la que profundizó acerca de los motivos detrás de la elección de su nuevo destino.

“Fue una decisión familiar, de intentar buscar el bien familiar. Habíamos pasado dos años complicados, no habíamos estado bien, había costado. Fue un poco volver a lo que éramos cuando estábamos en Barcelona, disfrutar el día a día con los nenes, que la familia esté bien. Y que yo disfrute el día a día en lo deportivo, lo cual no estaba pasando”, admitió, y también sostuvo que considera que tomó la decisión correcta: “Por muchas razones decidimos que este iba a ser el lugar, y hoy, después de pasar un tiempo, creo que no nos equivocábamos y que estábamos en lo correcto cuando dijimos que este era el lugar indicado”.

Un adelanto de la espectacular platica entre @tonycherchi y Lionel Messi para el #MLSSeasonPass de @AppleTV. 🇦🇷🐐 pic.twitter.com/fYazfxA5vz — MLS Español (@MLSes) August 18, 2023

En cuanto al presente de su equipo, la Pulga confesó estar sorprendido por el cambio positivo desde su arribo (marcha último en la Conferencia Oeste de la MLS, a 17 puntos de los playoffs), y le dio el crédito Martino y sus compañeros: “Sinceramente era difícil pensar que, después de cómo veníamos en la liga y los últimos resultados, íbamos a poder disputar la final de este torneo muy competitivo. Pero veía que el equipo iba mejorando, iba creciendo día a día. Desde la llegada del Tata creo que el equipo hizo un cambio muy grande, tenía la personalidad para intentar hacer lo que el técnico pedía, que era jugar, salir por abajo, tener superioridad en la mitad de la cancha para encontrar los espacios”, valoró Messi. “Eso nos hacía ilusionarlos y saber que, por lo menos, íbamos a estar a la altura de poder competir. Después se puede ganar o perder, pero hay que competir y pelear por una victoria. Gracias a Dios nos toca estar en una final, es maravilloso”, concluyó.

Lo que dejó la conferencia de prensa

En la conferencia que dio el jueves en vísperas del partido definitorio, el capitán argentino también contó cómo están siendo para él los primeros días viviendo en el sur de Florida: “La adaptación a la ciudad fue muy fácil porque estábamos convencidos de venir y la gente lo hizo todo más sencillo. Cuando salí de Barcelona a París fue complicado, esto fue totalmente diferente. Es una ciudad con muchos latinos y el latino es más cercano, más demostrativo, eso es muy importante para disfrutar”, destacó. “Todavía nos estamos acomodando porque hace poco que llegamos, no tenemos la casa en la que vamos a vivir definitivamente durante todo este período, pero todo resulta muy fácil por el trato de la gente tanto en el club, como la afición y también en el día a día, en la calle”, expresó, sonriente.

Lionel Messi se mostró muy contento con su presente en Miami durante la conferencia que dio el jueves Marta Lavandier - AP

“Puedo vivir el día tranquilo, con felicidad. Los nenes dentro de poco empiezan el cole, eso ayuda mucho, porque tienen que acostumbrarse. Todo lo que estoy viviendo acá es más fácil. Cuando pasé de Barcelona a París, fue complicado”, agregó Messi, que también se hizo eco de la importancia de haber arrancado su campaña en la Leagues Cup en lugar de arrastrar la pobre forma de Inter Miami en la MLS: “Desde que empezó esta competición sabíamos que era una oportunidad de comenzar de cero. Llegó un nuevo director técnico, muchos jugadores se incorporaron al plantel y nos adaptamos muy bien. Tuvimos la posibilidad de cambiar las cosas por cómo veníamos en la Liga”.

Por último, ante la consulta por si estaría pendiente de la entrega del Balón de Oro, Messi desestimó la importancia que representaría hacerse con el galardón por octava vez: “Los premios son muy importantes, pero nunca les di importancia entre comillas, lo más importante siempre fueron los premios colectivos. Conseguí todo en mi carrera, el premio más grande fue el Mundial. No pienso en la UEFA o en esos posibles premios”, sostuvo.

