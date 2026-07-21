Messi ya está en la Argentina: llegó a Rosario para pasar unos días con su familia

A dos días de disputar la final del Mundial 2026, el capitán de la selección Lionel Messi llegó a la Argentina tras un breve paso por su casa de Miami. El avión que lo trasladó hasta Rosario, su ciudad natal, aterrizó a las 6.30. El 10 llegó junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos para pasar unos días junto a su familia.

Messi así decidió tras la derrota ante España por 1 a 0 el domingo separarse del plantel comandado por el DT Lionel Scaloni, que regresó este lunes al país y se dirigió al predio de la AFA en Ezeiza, donde fueron recibidos por miles y miles de argentinos que se acercaron hasta allí con carteles y banderas para agradecerles a los jugadores sus logros durante esta Copa del Mundo.

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