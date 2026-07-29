Messi ya está en Miami y empieza el tiempo de definir si seguirá en la selección

El Bombardier Global 6000 con matrícula N151QS despegó de Rosario el miércoles a las 22.36 y arribó al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale a las 5.48 de este jueves. En su interior, además de los pilotos y la azafata, viajaba Lionel Messi junto a su esposa, Antonela, y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro. El descanso llegó a su fin para el astro, que si bien todavía no tiene una fecha confirmada para regresar a los entrenamientos con Inter Miami, ya se instaló en la Florida para reincorporarse a la rutina con las Garzas y, sobre todo, comenzar a definir su futuro. Su contrato con el club estadounidense vence en 2028, pero la prioridad pasa por resolver qué hará a partir de ahora con la selección argentina, que en menos de dos meses afrontará su primer partido después del Mundial.

Messi mantuvo un perfil bajísimo desde las horas previas a la final en Nueva Jersey. Ante España fue el único partido de la Copa del Mundo en el que no habló antes del encuentro y tampoco lo hizo después. En parte, porque quería evitar la pregunta sobre lo que vendrá que todavía permanece abierto, más allá de que Leandro Paredes dio a entender que Messi les había dicho a sus compañeros que ese sería su último partido con la selección. Aquella frase dejó la sensación de que el Mundial podía haber marcado el final de su recorrido con la camiseta argentina. Pero el propio Paredes, al expresar su deseo de que continúe un tiempo más, también dejó abierta la puerta para que esa historia todavía tenga un capítulo más.

Lionel Messi mantuvo un perfil bajo antes y después de la final del Mundial frente a España, en Nueva Jersey Tom Weller - dpa DPA

Terminada la final, Messi optó por el silencio. No regresó a Buenos Aires con el resto del plantel y viajó directamente a Rosario para reencontrarse con su familia, pasar unos días en su casa de Funes, en las afueras de la ciudad, y presenciar un partido de Leones Fútbol Club, el equipo que gerencia y que compite en la Primera C. Durante esos días apenas tuvo una aparición pública: un mensaje en sus redes sociales, donde compartió su tristeza por la final perdida (“el dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”) y agradeció el apoyo del país y de todo el grupo. No dio ninguna señal sobre su continuidad en la selección.

Su rendimiento en el Mundial, con ocho goles y cuatro asistencias, demostró que todavía puede marcar diferencias en la máxima competencia. Sin embargo, los próximos desafíos de la selección todavía aparecen demasiado lejos: la Copa América de 2028, torneo durante el cual Messi cumpliría 41 años, y el Mundial de 2030, que tendrá su apertura en la Argentina, Uruguay y Paraguay y luego continuará en España y Portugal, al que llegaría casi con 43.

El rosarino terminó el Mundial con ocho goles y cuatro asistencias, sus mejores números en una Copa del Mundo

Por eso, ya instalado nuevamente en Miami, Messi aprovechará las próximas semanas para empezar a definir qué hará a partir de ahora. Guillermo Hoyos, entrenador de Inter Miami, avisó que tanto él como Rodrigo De Paul tendrán libertad para reincorporarse a los entrenamientos cuando se sientan plenamente recuperados desde lo físico y enfocados en lo que viene. Inter juega este sábado frente a Columbus Crew por la Major League Soccer y luego iniciará su participación en la Leagues Cup: el miércoles ante San Luis, el sábado siguiente frente a Monterrey y el 12 de agosto contra León. En principio, Messi reaparecería en los partidos ante los equipos mexicanos.

Lo que sí ya está confirmado es cuál será la primera final que disputará después del Mundial: el 16 de septiembre frente a Cruz Azul por la Campeones Cup, que enfrenta al campeón de la MLS con el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX.

En el medio, tampoco participará del Juego de las Estrellas de la MLS, que se disputará en Charlotte, Carolina del Norte, y que todavía no lo tuvo entre sus protagonistas. En 2023 no fue convocado porque recién llegaba a la liga; en 2024 se ausentó por lesión; en 2025 decidió bajarse para preservar el físico y recibió una fecha de sanción; y este año fue la propia liga la que lo eximió de participar, al igual que a Rodrigo De Paul, por haber sido los únicos futbolistas de la MLS que disputaron la final del Mundial.

Ni Messi ni Rodrigo De Paul participarán del Juego de las Estrellas de la MLS: ambos fueron autorizados por la organización Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

En la AFA también desconocen cuál será la decisión de Messi. De hecho, todavía no se cerró ningún acuerdo comercial para la fecha FIFA de septiembre justamente por la falta de certezas sobre su presencia, que naturalmente modifica el caché que percibe la selección en sus partidos amistosos. Tampoco existe por ahora una despedida programada, ni en Buenos Aires ni en el interior del país. Al mismo tiempo, también se aguarda una definición sobre la continuidad de Lionel Scaloni, una situación que de algún modo podría estar ligada a lo que suceda con Messi. El entrenador ya advirtió que respetará su contrato hasta diciembre y, en caso de continuar, pretende que el capitán también siga: aunque esa situación no sea vinculante con su decisión, sí representa un condicionante importante.

En las redes sociales ningún futbolista de la selección se refirió puntualmente a Messi o a la decisión que debe tomar. Tampoco aparecieron campañas o pedidos masivos para convencerlo de seguir. No porque no se lo haya ganado, sino porque todos parecen entender que esa es una decisión que solo le corresponde a él, tanto dentro del plantel como entre los hinchas, para que resuelva su futuro sin presiones. En pocos días volverá a pisar una cancha por primera vez desde la final frente a España. Será difícil verlo nuevamente en acción sin preguntarse cuándo volverá a vestir la camiseta argentina. La pelota, otra vez, la tiene el capitán.