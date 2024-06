México - Ecuador: un partido que define el rival de la Argentina en los cuartos de final de la Copa América

Escuchar

Lo que suceda en el partido de esta noche entre México y Ecuador será crucial para entender el futuro del seleccionado de Lionel Scaloni en la Copa América 2024. Se miden dos de los máximos candidatos a ser rivales de la selección en los cuartos de final, encuentro que se disputará el jueves próximo. También hay una remota chance de que el adversario sea Venezuela, pero lo más probable es que se termine resolviendo entre lo que suceda en el cruce directo entre México y Ecuador. Quien finalice segundo será el próximo rival de la Argentina, que se quedó con el primer lugar del Grupo A, con puntaje ideal.

El entrenador de Ecuador, Félix Sánchez, consideró una mala opción que su equipo se conforme con buscar el empate contra México, un resultado que le daría el pase a cuartos de final de la Copa América 2024. ”Sabemos que el empate nos daría la clasificación a nosotros, pero creo que sería una mala opción salir con la mentalidad de empatar”, dijo el español en una rueda de prensa previa al choque que tendrá lugar en Glendale, Arizona, desde las 21 de la argentina. Y agregó en declaraciones reproducidas por AFP: “Evidentemente no nos vamos a volver locos, pero vamos a intentar hacer un buen partido e intentar ganar”, agregó.

Alan Minda, delantero de Ecuador, marca un gol ante Jamaica, por la actual Copa América 2024

A la Tricolor le basta una igualdad en el State Farm Stadium, donde se espera mayoría de hinchas mexicanos, para avanzar a cuartos por tercera vez en este siglo, tras las ediciones de 2016 y 2021. Los aztecas necesitan, sí o sí, de una victoria para obtener el boleto restante del Grupo B, luego de que Venezuela se clasificara anticipadamente en la fecha pasada.

”El equipo está bien, con confianza (...) Es una final, sabíamos que este era un escenario que podía pasar, llegando al último partido con la obligación de obtener un resultado. Estamos intentando prepararlo de la mejor manera posible”, afirmó Sánchez. Los mexicanos “al igual que nosotros (...) no han podido llegar con más puntos, pero han hecho dos grandes partidos. Están obligados a conseguir un resultado positivo y eso nos lo va a hacer más difícil, pero el equipo está preparado para asumir estos compromisos”, apuntó.

Ecuador contará con un refuerzo de peso para el último choque de la zona: su goleador histórico Enner Valencia, ausente por suspensión en la victoria 3-1 contra Jamaica. ”Enner es nuestro capitán, es un jugador muy importante (...) Tuvo ese descanso desafortunado en la segunda jornada, entonces viene fresco. Esperemos que mañana nos pueda ayudar”, dijo el DT, sin confirmar la titularidad del ariete de 34 años.

El extremo Jeremy Sarmiento, titular en la derrota contra Venezuela (2-1) y el triunfo ante Jamaica, se mostró optimista con obtener la clasificación.”Estamos más unidos que nunca, eso me da confianza. Día a día me siento mejor. Me siento un jugador importante en la selección y eso es lo que quiero, ayudar lo máximo para llegar a nuestros objetivos”, aseguró.

Un DT en la cuerda floja

Jaime Lozano ha sido el objeto de críticas por el desempeño de la selección mexicana en la Copa América. Particularmente, se le ha cuestionado la decisión de relegar a cinco jugadores experimentados, el seguir sin hacer un cambio generacional auténtico y el bajo nivel de juego del equipo.

México sabe que con un empate estará en la próxima etapa de la Copa América

Aunque un mes antes del torneo los dirigentes aseguraron que el DT seguiría en el puesto hasta el Mundial de 2026 sin importar lo que ocurriera en la Copa América, Lozano es lo suficientemente listo para saber que eso no es necesariamente cierto. “Son decisiones que no me corresponden a mí, pero como técnico sabes que dependes mucho de los resultados”, dijo Lozano en la conferencia de prensa anterior al partido. Y en declaraciones reproducidas por la agencia AP, agregó: “La decisión no es mía, yo tengo que tratar de sacar el mejor rendimiento de los jugadores y hacer bien las cosas”.

Al dejar fuera a cinco jugadores con experiencia en las últimas Copas del Mundo, Lozano sabía que se arriesgaba en un torneo ante los mejores equipos del continente. Su intención, más que jugar con jóvenes, era darle oportunidad de ser titulares a otros jugadores. El más joven de los cinco seleccionados que recibieron oportunidad es el lateral Gerardo Artega, de 25 años. El más veterano es el portero Julio González, de 33.

“Hay jugadores que en esta Copa América pensamos que era importante empoderarlos ante selecciones de jerarquía”, justificó Lozano. “Es un torneo muy importante por todo lo que se genera alrededor”. El problema es que ninguno de los cinco ha aprovechado esa oportunidad. El delantero Santiago Giménez se quedó fuera en el último corte para la lista del Mundial de Qatar 2022, al no superar ni a Raúl Jiménez ni a Henry Martín con la selección.

El delantero mexicano Santiago Giménez gambetea para marcar un gol ante Panamá en la final de la Copa Oro de la CONCACAF, el 16 de julio de 2023, en Inglewood, California.

Lozano dejó fuera a esos dos delanteros para darle el protagonismo al ariete del Feyenoord, quien no ha podido brillar en los primeros dos compromisos. El padre de Giménez, Christian, reprochó recientemente que Lozano nunca ha confiado en su hijo.

“Es demasiado comprensible (lo que Christian Giménez dijo), uno quiere lo mejor para los suyos. Como jugador yo entendía lo que pensaba mi mujer, mi padre y mis seres queridos”, aclaró Lozano. “Pero, así como confío en Yohan (Vásquez), confío en Guillermo Martínez. ¿Cómo no lo voy a hacer si yo los traje?”.

Si México no logra avanzar a la siguiente etapa, ello supondrá el segundo fracaso para Lozano, quien tomó el timón hace un año antes de conquistar la Copa Oro. Se sumaría a la derrota en la final de la Liga de Naciones. El acuerdo firmado el año pasado con el técnico fue por tres años, pero incluía una revisión luego de la Copa América y el miércoles está calendarizada una reunión de dueños del fútbol mexicano, donde podría decidirse su futuro.

“Yo vivo enfocado en el trabajo y en ver cómo podemos ganar partidos, eso es lo que me incumbe, ese es mi trabajo y lo que me incumbe”, dijo Lozano. “La situación desestabiliza a unos más que a otros, pero sobre todo a los jugadores que están constantemente en las redes sociales”.

Probables formaciones

México: Julio González; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez y Gerardo Arteaga; Luis Romo, Uriel Antuna, Carlos Rodríguez y Luis Chávez; Julián Quiñones y Santiago Giménez. DT: Jaime Lozano.

Ecuador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Willian Pacho y Piero Hincapié; Alan Franco y Moisés Caicedo; John Yeboah, Kendry Páez y Jeremy Sarmiento; Enner Valencia. DT: Félix Sánchez.

Hora: 21 de la Argentina

TV: TyC Sports y Dsports

Estadio: State Farm Stadium, de Arizona,

