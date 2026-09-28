México vs. Perú por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre México y Perú, correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional 2026, se disputará este martes 29 de septiembre a las 23.30 h en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, New Jersey.

El presente de ambos seleccionados

México llega a este compromiso tras igualar 1-1 frente a Colombia en su última presentación, manteniendo una postura competitiva en la etapa de preparación. Por el lado de Perú, el conjunto llega con la necesidad de revertir su imagen tras caer 4-1 ante Estados Unidos en su duelo previo.

Números del cruce

El partido en New Jersey representa una oportunidad para que ambos combinados ajusten sus esquemas tácticos tras resultados dispares en sus recientes ensayos internacionales. Los antecedentes recientes marcan una etapa de transición para ambas escuadras en el marco de sus giras preparatorias.

Lo que está en juego

Más allá de la naturaleza amistosa del enfrentamiento, el resultado es fundamental para que México continúe consolidando su idea de juego de cara a las próximas competencias oficiales. Para Perú, el duelo es una prueba de carácter necesaria para recuperar la confianza tras la dura derrota sufrida frente al equipo estadounidense.