México vs. Serbia, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este jueves 4 de junio a las 23.00 h en el Estadio Nemesio Díez, ubicado en la ciudad de Toluca de Lerdo.

El momento de los equipos

El seleccionado de México llega a este compromiso con el ánimo en alza tras conseguir una victoria por 1-0 frente a Australia en su última presentación. Por el contrario, el combinado de Serbia busca recomponer su imagen luego de una dura derrota por 3-0 ante Cabo Verde en su partido anterior.

Estadísticas del duelo

El equipo local intentará aprovechar su fortaleza en el Estadio Nemesio Díez para mantener la racha positiva iniciada tras el triunfo frente al conjunto australiano. Serbia, por su parte, llega con la necesidad de ajustar su funcionamiento defensivo tras los tres goles recibidos en su reciente caída contra Cabo Verde.

Lo que está en juego

Este amistoso internacional representa una oportunidad fundamental para ambos entrenadores de cara a consolidar sus respectivas estructuras tácticas y recuperar confianza. Para México, el objetivo es mantener la inercia ganadora, mientras que para Serbia, este encuentro es una prueba clave para corregir errores y volver a la senda del buen rendimiento futbolístico.