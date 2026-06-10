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México vs. Sudáfrica, Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

México se mide ante Sudáfrica en un duelo clave de la jornada 1 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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El encuentro se disputará este jueves 11 de junio a las 16.00 h en el Mexico City Stadium, ubicado en Mexico City.

El momento de los equipos

El partido marca el debut de ambas selecciones en la competencia, dando inicio a su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Números que anticipan el duelo

Al tratarse del primer partido de la jornada inaugural para ambos equipos en este torneo, los antecedentes y estadísticas se reinician de cara a este compromiso mundialista.

Lo que está en juego

Sumar tres puntos en el debut es fundamental para las aspiraciones de México y Sudáfrica, ya que un resultado positivo en la primera jornada es determinante para ganar confianza y posicionarse mejor en la lucha por clasificar a la siguiente instancia del certamen.

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