escuchar

Tras los festejos por haber dejado en el camino de la Copa de la Liga a River, las palabras de Miguel Ángel Russo, el entrenador de Rosario Central, generaron sorpresa. El DT campeón con Boca en la Libertadores de 2007 se tomó unos segundos para enviarle un saludo especial a un personaje importante del mundo del fútbol, pero que no estaba dentro del cruce en cuestión. Russo aprovechó las cámaras de TV para agradecerle a Juan Román Riquelme, de quien aseguró que siempre le envía mensaje de felicitaciones ante cada paso que da en su carrera.

Tras la definición por penales, la vía por la que Central sacó de carrera River (2-0), Russo se convirtió en uno de los principales protagonistas de la noche, porque en medio de la euforia, el entrenador recordó dos duelos ante los Millonarios en los que también logró clasificarse, pero no con Central, sino con Boca: “ Me tocó dos veces eliminar a River por penales, me tenía una fe ciega ”.

La locura de Rosario Central por la clasificación a la final de la Copa de la Liga Fotobaires

El recuerdo de Russo se remite al cruce que tuvo con River como entrenador de los xeneizes en la Copa de la Liga 2021 y en la Copa Argentina 2021. Además, con Rosario Central también lo había derrotado en la Copa Argentina 2014.

Pero lo más curioso de Russo fue que en medio del análisis de lo que ocurrido entre Rosario Central y River, se tomó un tiempo para soltar una frase, con una sonrisa enorme, que dejó a todos sorprendidos: “ Un saludo muy especial a alguien que me escribió... a Román, que me escribió. Un saludo especial ”.

🗣️"UN SALUDO MUY ESPECIAL A ALGUIEN QUE ME ESCRIBIÓ, A ROMÁN. ME ESCRIBE SIEMPRE, ME FELICITA, POR ESO LE AGRADEZCO LAS BUENAS INTENCIONES QUE TIENE DE QUE ME VAYA BIEN SIEMPRE"



✍️ Miguel Russo y el saludo a Riquelme, tras el triunfo de #RosarioCental ante #River en los penales. pic.twitter.com/txME05jIXz — TyC Sports (@TyCSports) December 10, 2023

Lógicamente que las consultas posteriores no fueron respecto del partido con River, sino a conocer qué le había dicho Juan Román Riquelme en el mensaje que el entrenador confesó que recibió del vicepresidente de Boca: “ Me escribe siempre, me felicita. Por eso le agradezco las buenas intenciones que tiene conmigo sin importar en el lugar en el que esté trabajando. Y no busquen nada raro, porque no lo hay. Abrazo grande para todos ”.

La felicidad de Broun

Jorge Broun fue el hombre de la noche en la clasificación de Rosario Central, que sacó del juego a River en la definición por penales. El arquero del conjunto canalla atajó tres de los cuatro penales que ejecutó el conjunto millonario en la tanda desde los 12 pasos: “Feliz, era un partido importantísimo, tal vez no fue el mejor partido en lo que hicimos en los noventa minutos pero lo aguantamos, metimos, corrimos. Ellos tienen un plantel con mucha jerarquía, se hizo un poco cuesta arriba, no nos llegaron ni tuvieron mucha posesión de la pelota tampoco, nosotros siempre bien parados. En los penales me tenía mucha fe de vuelta y por suerte no entró ninguna ”.

Muy emocionado, el arquero interrumpió la charla con la TV en varias oportunidades y cuando pudo componerse contó: “Poder jugar una final con el equipo del que soy hincha, que amo, es hermoso. Toda mi vida lo soñé”.

Sobre el final contó qué se dijeron con Ignacio Fernández, uno de los referentes de River, antes de que comience la tanda de penales. El jugador millonario lo chicaneó con Diego Maradona, que fue entrenador de Broun, y el arquero confesó: “Nacho me decía ‘el Diego no te va ayudar’ antes de que arrancaran los penales y un poco me ayudó, creo”.

LA NACION