Mirassol vs. São Paulo por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Mirassol recibe a São Paulo en la jornada 32 del Brasileirao Serie A; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Mirassol y São Paulo, correspondiente a la jornada 32 del Brasileirao Serie A, se disputará este sábado 24 de octubre a las 16.30 h en el Estadio José Maria de Campos Maia, ubicado en la ciudad de Mirassol.
El momento de los equipos
El conjunto local llega con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 2-0 frente a Internacional. Por su parte, São Paulo también arriba con confianza luego de imponerse por 1-0 ante Vasco da Gama en su última presentación. Ambos equipos buscan prolongar sus rachas positivas en esta etapa decisiva del campeonato.
Números que anticipan el duelo
El partido promete paridad, considerando que ambos llegan de obtener resultados favorables en sus compromisos previos. El rendimiento reciente de los dos clubes sugiere un enfrentamiento disputado, donde la eficacia ofensiva y la solidez defensiva demostradas en las victorias de la última fecha serán determinantes para inclinar la balanza en el Estadio José Maria de Campos Maia.
Lo que está en juego
Para Mirassol, el duelo representa una oportunidad de consolidar su presente ante un rival de jerarquía, buscando escalar posiciones en la tabla de la Serie A. São Paulo, en tanto, necesita sumar de a tres en condición de visitante para mantenerse en la pelea por los puestos de vanguardia del torneo y reafirmar sus aspiraciones en el certamen.
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