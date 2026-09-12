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Mirassol vs. Vitória por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

Mirassol recibe a Vitória en la jornada 27 del Brasileirao Serie A; todo lo que hay que saber antes del partido

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Mirassol vs. Vitória por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online
Mirassol vs. Vitória por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Mirassol y Vitória correspondiente a la jornada 27 del Brasileirao Serie A se disputará este domingo 13 de septiembre a las 16.00 h en el Estadio José Maria de Campos Maia, ubicado en la ciudad de Mirassol.

El momento de los equipos

El presente de ambos conjuntos es positivo, ya que ambos llegan al compromiso tras conseguir victorias en sus presentaciones previas. Mirassol viene de superar 2-1 a Coritiba, mientras que Vitória arriba al encuentro luego de imponerse por 1-0 frente a Grêmio.

Números que anticipan el duelo

El choque en el Estadio José Maria de Campos Maia enfrenta a dos equipos que buscarán capitalizar su buen momento anímico. La capacidad de Mirassol para hacerse fuerte en casa frente a un Vitória que llega motivado tras su reciente éxito ante un rival de peso como Grêmio promete un desarrollo parejo en la zona media de la tabla.

Lo que está en juego

Para Mirassol, el objetivo es consolidar su desempeño como local y sumar tres puntos que le permitan escalar posiciones en la clasificación del Brasileirao Serie A. Por el lado de Vitória, el equipo buscará extender su racha ganadora fuera de casa para mantenerse en la pelea directa de la tabla de posiciones en esta etapa decisiva del certamen.

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