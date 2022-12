Mundial 2022: Uruguay espera a Ghana entre la polémica interna y el recuerdo de la mano de Suárez en 2010

escuchar

Las críticas públicas de los futbolistas José María Giménez y Edinson Cavani a Diego Alonso, director técnico de la selección de Uruguay, tuvo un nuevo capítulo este jueves, cuando el entrenador se refirió al asunto, aunque sólo para darlo por finalizado. “Más allá de la desazón por no haber logrado los resultados esperados y querer estar en una situación distinta, nos mantenemos unidos. Con respecto a unas declaraciones que hicieron los futbolistas que pudo haber causado algún revuelo, ellos vinieron a hablar conmigo, lo aclaramos perfectamente, para mi es un tema laudado. Y no ha pasado más nada. Los entiendo, fueron claros en lo que quisieron decir y para mí es suficiente. No tienen que darme más explicaciones.”, resumió Alonso en la conferencia de prensa previa al decisivo partido que el conjunto charrúa jugará este viernes desde las 12 frente a Ghana, por la última fecha del Grupo H del Mundial Qatar 2022. Y agregó: “Sentimos el respaldo desde el primer día. No sentimos nada diferente a cuando llegamos a la selección”.

Tras la caída con Portugal llamó la atención la crítica que hizo Josema. El defensor dejó expuesto el esquema de juego del equipo. “Pasó lo mismo que en el primer partido que empatamos con Corea del Sur (0-0): no salimos a ganar”.

Giménez continuó con su explicación: “Entramos un poco dubitativos con el fútbol nuestro, que sabemos que tenemos. y a veces, por más que nos cueste, está. Es una de las facetas que todavía no la sacamos a pleno en los partidos y la verdad es que queda mucha amargura”, disparó el zaguero central de Atlético de Madrid en un aparente tiro por elevación para el técnico.

El defensor, que fue responsable del penal que derivó en el segundo tanto de Bruno Fernandes con una mano involuntaria en el área que el juez sancionó a instancias del VAR, no dudó en asegurar que forma parte de un gran plantel. “Tenemos un grandísimo equipo, grandísimos jugadores y no podemos largarnos para aportar el fútbol que realmente tenemos. Es una pena, pero bueno, con Ghana vamos a dejar el alma para clasificarnos a octavos”, destacó entonces Josema.

Era necesario escuchar la voz del DT, para bajarle la efervescencia a un asunto que sólo genera desviar las energías hacia un lado que no sumaba. Sobre todo porque el encuentro ante Ghana es crucial para el futuro uruguayo en Qatar. La Celeste necesita ganar y a la vez esperar que Corea no supere a Portugal para avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Sobre el apoyo de los hinchas, Alonso destacó: “Sentimos el mismo respaldo del primer día. Tenemos mucha tranquilidad desde ese lugar. Después entendemos la importancia del partido. Sabíamos que era una posibilidad llegar a esta instancia jugándonos la clasificación y aquí estamos: vivos. El grupo está fuerte y bien”.

El DT también consideró que el equipo debe volver a ser el que se había destacado en las Eliminatorias: “Aquel era un equipo que tenía alegría para jugar. Tenemos que recuperar eso. Lo vimos en el segundo tiempo con Portugal, pero es un tema más de confianza que de rendimiento”.

“No quiero hablar más de esa mano”

El otro que habló este jueves ante los medios fue Luis Suárez, que reconoció que no sabe si será titular el viernes contra Ghana , también se refirió al complejo momento de Uruguay en el Mundial. “Vamos a esperar que el entrenador dé el equipo. Siendo uno de los referentes uno tiene que asumir la responsabilidad de dar la cara en estos momentos complicados. Estoy intentando disfrutar mi último Mundial, me hubiese gustado estar en otra situación, pero el uruguayo está acostumbrado a sufrir. Me molesta estar en esta situación porque tenemos calidad y jugadores para estar mejor, pero estoy tranquilo que en esta situación el uruguayo rinde. El 98% de este plantel somos los mismos que estábamos sufriendo faltando cuatro fechas en las eliminatorias y supimos responder y defender la camiseta de la selección”.

La habitual serenidad del Pistolero se vio algo interrumpida cuando volvieron a preguntarle por aquella mano que cometió en Sudáfrica 2010, precisamente en un cruce frente a Ghana, por los cuartos de final. “No quiero hablar de ese asunto, no más”, dijo tajante. Aunque algo amplió: “No me arrepiento por eso, porque tomé la pelota con la mano, pero el que malogró el penal fue el jugador de Ghana. Podría pedir disculpas si hubiera lesionado a un rival. Pero en esa situación no es mi culpa. Yo no erré ese penal”.

El episodio de esa mano del máximo goleador de Uruguay volvió a desempolvarse en Qatar, a horas de que la Celeste vuelva a cruzarse con su par africano en un partido crucial para lograr el segundo boleto a los octavos de final por el Grupo H.

A Uruguay no le sirve otro resultado que no sea la victoria y esperar el desenlace de Corea del Sur vs. Portugal. La Celeste comparte con la selección asiática el último lugar de la llave con un punto cada una, aunque está por debajo ligeramente en la diferencia de goles. Ghana llega en mejor posición porque tiene tres y hasta un empate, dependiendo de cómo terminen los surcoreanos, les sirve para acompañar a los lusitanos, líderes con seis, a la siguiente ronda.

El choque tiene lugar 12 años después que aquel célebre partido por los cuartos en el estadio Soccer City de Johannesburgo.

En el último minuto de prórroga y con el partido 1-1, Suárez paró con la mano sobre la línea del arco uruguayo un cabezazo que iba rumbo a las redes del ghanés Dominic Adiyiah. El árbitro expulsó a Suárez y marcó penal, que luego erró Asamoah Gyan. La Celeste terminó imponiéndose en la tanda de los 12 pasos, con aquel remate picado de Sebastián Abreu, y Suárez terminó como el villano para los africanos y el salvador de su selección. Los ghaneses, incluyendo a Gyan, juraron vengarse este viernes.

