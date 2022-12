Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022: el récord de pases de Julián Álvarez a Polonia y el recuerdo de aquel de Cambiasso a Serbia en 2006

escuchar

Con el 2 a 0 a Polonia, la selección argentina se clasificó con autoridad a los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Con un planteo sólido y avasallante, borró del campo a los europeos, que solo atinaron a defenderse para que la derrota no fuera más amplia y poder seguir en competencia, a pesar de su mezquindad. Pero hubo un detalle que durante el juego pasó casi inadvertido, y que después cobró fuerza propia como dato concreto: el segundo gol albiceleste, marcado por Julián Álvarez, rompió un récord histórico para la selección y volvió a traer a la luz aquel que convirtió Esteban Cambiasso en el Mundial de Alemania, en 2006, ante Serbia y Montenegro.

Ocurre que el toque de la Araña a la pelota que fue a la red fue el número 28, después de 27 pases de los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni. Así, superó por dos a los 25 realizados en la jugada que terminó hace 16 años en el gol del Cuchu, y se convirtió en el tanto colectivo con más juego asociado de la historia argentina en Mundiales.

La acción comenzó en los pies de Tagliafico, posicionado sobre la izquierda y unos metros por delante de la línea del mediocampo. El balón pasó, luego, por Paredes y Romero, y se fue para la derecha, en donde la tocaron Enzo Fernández, De Paul, Messi, Molina, Paredes, Otamendi Mac Allister, y otra vez Enzo Fernández para su asistencia a Julián Álvarez. Un verdadero golazo.

Acá les regalo el segundo gol. Casi un minuto y medio de posesión con sentido hasta la aceleración de Enzo y el golazo de Julián. Es un placer presentar cada madrugada de Qatar “Más que Fútbol”, un programa hecho con amor y pasión por este juego. Que lo disfruten #CatarEnDIRECTV. pic.twitter.com/V3S4yyWltQ — VarskySports (@VarskySports) November 30, 2022

Absolutamente todos los jugadores de campo de la Argentina tocaron la pelota. El único que disfrutó todo de lejos fue Emiliano Martínez, quien durante todo el partido casi no tuvo acción, como consecuencia del planteo ultradefensivo de Polonia.

La comparación con el de Cambiasso es inmediata. Aquella vez, el concierto del conjunto dirigido por José Pekerman frente a los serbios concluyó con una goleada 6 a 0. Con un detalle que une a aquel equipo con el actual, porque además de la plena vigencia de Lionel Messi antes y ahora, en suelo germano también integraron el plantel mundialista Lionel Scaloni y Pablo Aimar, hoy DT y ayudante de campo del seleccionado albiceleste.

Otra curiosidad: los tres iniciaron ese encuentro de 2006 en el banco de suplentes. El único que ingresó fue la Pulga, que se dio el gusto de anotar esa tarde, en el estadio Schalke Arena de Gelsenkirchen, el sexto gol. Y otro punto en común entre la definición de Cambiasso hace 16 años y la de ayer de Julián: las dos sirvieron para establecer el 2 a 0 del partido. No fue una situación aislada. Con dominio total de la posesión, a la Argentina le gusta desplegar el juego asociado que la caracteriza. Es por eso que no solo no fue casualidad la cantidad de pases antes del tanto de Julián Álvarez, sino que el 1 a 0 marcado por Alexis Mac Allister llegó después de... 18 toques al balón.

Cámara táctica. Sonido ambiente. Armamos esta pieza de colección para Más que Fútbol, programa de análisis que hacemos en vivo de 1 a 2 AM aquí en Qatar. Comienza el ST. Argentina saca del medio. Y, a puro pase, la magia sucede. Miren y disfruten. #CatarEnDIRECTV ❤️❤️ pic.twitter.com/o9hyGNCqKi — VarskySports (@VarskySports) November 30, 2022

Aunque sorprenda, el equipo de Scaloni ya había marcado un gol con características similares hace muy poco. La seguidilla de pases en continuado realizados ante Polonia igualó en cantidad los que hicieron los jugadores argentinos para abrir el marcador de un amistoso frente a Jamaica que terminó 3 a 0, disputado hace poco más de dos meses (el 22 de septiembre) en Nueva Jersey, en el cierre de la gira por Estados Unidos.

Ante los centroamericanos, el toque que envió la pelota a la red fue el número 28, después de 27 pases. La asistencia, esa vez, fue de Lautaro Martínez. Pero, sorprendentemente, el autor del gol fue... Julián Álvarez. El mismo que anotó el 2-0 sobre Polonia.

¡SCALONETA FÚTBOL SHOW! Así fue el JUGADÓN completo que derivó en el 1-0 de Argentina ante Jamaica. ¿La definición? Julián Álvarez. pic.twitter.com/Xj4liwOwus — TyC Sports (@TyCSports) September 28, 2022

