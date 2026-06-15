A poco más de un día de que la selección argentina haga su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia, este lunes por la tarde, a las 14.30, el DT Lionel Scaloni dará su primera conferencia de prensa oficial en el estadio Arrowhead, en Kansas. El técnico albiceleste estará acompañado por un jugador del plantel. Versiones periodísticas indicaron que Lionel Messi podría ser quien se presente a hablar, aunque todavía no hay información oficial al respecto.

Al tratarse de la conferencia del día “menos 1”, tal como lo estipula la FIFA en su protocolo, siempre deben dar el presente el DT del equipo y un futbolista que la delegación determine. Luego del ida y vuelta con periodistas, a las 18, habrá un entrenamiento oficial en Compass Minerals, con 15 minutos abiertos a medios acreditados por el máximo organismo rector del fútbol, según pudo saber LA NACION.

Mundial 2026: A qué hora es la conferencia de prensa de Lionel Scaloni. X @Argentina

Qué canales pasarán el partido y quién lo dirigirá

La participación oficial del conjunto albiceleste será este martes a las 22 hora argentina, cuando la Selección se enfrente con su par de Argelia por la primera fecha del Grupo J. El encuentro se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas y se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

El árbitro será el polaco Szymon Marciniak —el mismo que dirigió el partido de la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia—, mientras que en el VAR estará su compatriota Tomasz Kwiatkowski.

Primeros indicios de la formación de Argentina

El entrenamiento de este sábado de la selección argentina dejó algunas pistas. El técnico probó dos esquemas: primero, una formación con tres defensores integrada por Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, con Giuliano Simeone y Nicolás González como carrileros, el mediocampo habitual y una delantera compuesta por Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Después, ensayó un dibujo más clásico, con cuatro en el fondo y tres atacantes. En principio, el 3-5-2 aparece como un recurso para utilizar durante algunos tramos del Mundial, pero no como opción para salir a jugar de entrada frente a Argelia.

Mundial 2026: A qué hora es la conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Aníbal Greco - La Nación

Argelia, el primer rival

Después de dos ausencias consecutivas en citas mundialistas, el equipo del norte de África se ilusiona con dar un batacazo en el debut ante la Argentina de Messi. El presente de varios futbolistas de Argelia, un DT con experiencia europea y el antecedente del triunfo de Arabia Saudita sobre la selección en el primer partido de la Copa del Mundo pasada son argumentos que los hacen creer en grande.

Entrenamiento de Argelia en Rock Chalk Lawrence Ibrahim Maza Aníbal Greco - La Nación

En el Mundial de España 82 sorprendieron al derrotar en el partido inaugural a la Alemania Federal de Rummenigge por 2-1. Un vergonzoso pacto entre los alemanes y Austria en la última fecha, que acomodaron el resultado que mejor les convenía porque jugaron después, dejó afuera a Argelia. El escándalo fue tan grande que obligó a la FIFA a modificar el reglamento: se dispuso que los partidos decisivos de la fase de grupos se jueguen en simultáneo para evitar especulaciones.

En Brasil 2014, los argelinos forzaron a Alemania —que luego derrotó a Argentina en la final— a llegar hasta tiempo suplementario en octavos de final para definir el partido.