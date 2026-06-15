Argelia, el primer rival de Argentina: por qué Scaloni debe cuidarse de “los zorros del desierto”

KANSAS CITY (enviado especial).- Las variadas experiencias que tuvo Antoine de Saint-Exupéry le sirvieron para la creación de su novela más universal. Los viajes como piloto por el Sahara lo ayudaron a crear todo lo que rodeó el universo del Principito. Entre ellos, el personaje del zorro, que representa la amistad pero también a esos animales salvajes que viven en el desierto.

Banderas de Argelia en Country Club Plaza en Kansas City, en la previa del partido contra Argentina Aníbal Greco - La Nación

“Les Fennecs”, que en francés significa zorro del desierto, es el apodo con que se conoce a la selección de Argelia, país donde Saint-Exupéry sirvió como piloto en un escuadrón francés durante los últimos años de la Segunda Guerra, poco después de entregar el manuscrito de su novela que se volvió inmortal.

Vladimir Petkovic, el DT Argelia, entrenó a Scaloni en la Lazio Aníbal Greco - La Nación

Este martes la selección argelina buscará hacer historia en su presentación ante los campeones del mundo. Después de dos ausencias consecutivas en citas mundialistas, el equipo del norte de África se ilusiona con dar un batacazo en el debut ante la Argentina de Messi.

El presente de varios futbolistas, un DT con experiencia europea y el antecedente del triunfo de Arabia Saudita sobre la selección en el primer partido de la copa del mundo pasado son argumentos que los hacen creer en grande.

Los “verdes”, como también se conoce a la selección que representa al país que vivió el siglo pasado una larga y sangrienta lucha por la independencia de Francia, guardan en su haber mundialista dos gratos recuerdos contra una potencia.

Los argelinos recuerdan los dos partidos mundilalistas contra Alemania: triunfo en 1982 y derrota en tiempo suplementario en 2014 Reuters

En el Mundial de España 82 sorprendieron al derrotar en el partido inaugural a la Alemania Federal de Rummenigge por 2-1. Un vergonzoso pacto entre los alemanes y Austria en la última fecha, que acomodaron el resultado que mejor les convenía porque jugaron después, dejó afuera a Argelia. El escándalo fue tan grande que obligó a la FIFA a modificar el reglamento: se dispuso que los partidos decisivos de la fase de grupos se jueguen en simultáneo para evitar especulaciones.

En Brasil 2014, los argelinos forzaron a Alemania —que luego derrotó a Argentina en la final— a llegar hasta tiempo suplementario en octavos de final para definir el partido.

Una generación renovada

Los “zorros del desierto” llegan con el ánimo en alza, tras los triunfos que obtuvieron en los dos amistosos previos al Mundial: por 1 a 0 ante Países Bajos en Rotterdam y la goleada 4-0 ante Bolivia en Kansas.

En una reciente entrevista con Sky News Arabia, la leyenda del fútbol nacional Rabah Madjer, campeón de la Champions League con el Porto, aconsejó tener los pies sobre la tierra y advirtió que a los jugadores y a los hinchas “mantener la humildad para evitar sorpresas desagradables”.

Luca Zidane, arquero de Argelia e hijo de Zinedine Zidane, entrenó con una máscara por protección pero llegaría a jugar contra Argentina Aníbal Greco - La Nación

Bajo el orden táctico del DT bosnio Vladimir Petkovic, quien dirigió la selección de Suiza y la Lazio de Italia, los “verdes” se destacan por su fuerza defensiva y la presión en todas las líneas.

Su máxima figura es el veterano Riyad Mahrez, quien jugó en Manchester City y Leicester de Inglaterra, y ahora lo hace en el Al-Ahli de Arabia Saudita. El arquero es el hijo de Zinedine Zidane, Luca, que juega en el Granada español. También se destacan los defensores Rayan Aït-Nourie, del Manchester City, y Ramy Bensebaini, del Borussia Dortmund alemán.

El mediocampo está formado por figuras del fútbol europeo como Bennacer (Milan), Maza (Bayer Leverkusen) y Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt). La defensa argentina deberá preocuparse por los delanteros Amoura (Wolfsburgo) y Benrahma (Lyon).

La vida en Lawrence

A 24 horas del partido, casi no se ven camisetas verdes por las calles del centro de Kansas City. Se espera que los argentinos comiencen a llegar a partir de este lunes. Según las autoridades, habrá unos 30.000 hinchas de la selección en el Arrowhead Stadium, que tiene una capacidad de 70.000 espectadores.

Los argelinos serán menos, pero se harán sentir. Mounir Ouassel, jefe de redacción del diario deportivo argelino Competition, cuenta a LA NACION que los hinchas de su país son muy parecidos a los argentinos en cuanto a la pasión. Y que la selección de su país tiene chances de sacarle un empate a los campeones del mundo, pese a contar con Lionel Messi.

El país africano tiene una importante comunidad de expatriados repartidos entre Estados Unidos y Canadá, que viajarán hasta esta ciudad del medio oeste norteamericano. Para quienes viven en Argelia es muy complicado llegar a Estados Unidos, no solo por la situación económica, sino especialmente por los visados.

Anis Hadj Moussa en el entrenamiento de Argelia en Rock Chalk Lawrence Aníbal Greco - La Nación

Cuando arranque el partido, millones de argelinos estarán prendidos a la tele desde las 2 de la madrugada. Al otro lado del océano, los habitantes de la zona que rodea a la ciudad universitaria de Lawrence, a una hora del centro de Kansas City, también harán fuerza por “los zorros del desierto”.

Es que aquí se alza la base de entrenamiento de los argelinos, que durante los últimos días conquistaron a los vecinos. La semana pasada, los jugadores visitaron la Universidad de Kansas, donde patearon al arco, lanzaron balones de fútbol americano en el estadio David Booth Kansas Memorial y hasta se animaron a tirar al aro en el Allen Fieldhouse.

En una de las prácticas abiertas, la gente de la localidad llenó el Rock Chalk Park para ver a los jugadores argelinos jugar al “fútbol-vóley” tras la goleada ante Bolivia a puertas cerradas.