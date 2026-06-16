Mundial 2026: Chiqui Tapia volvió a la foto cábala con Messi y De Paul antes del debut de la selección argentina

Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA, compartió en sus redes sociales oficiales una foto junto con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, en la previa al enfrentamiento ante Argelia por el Mundial 2026.

Hacía mucho tiempo que no ocurría, tal vez por las masivas denuncias contra el dirigente y ciertos manejos de la AFA, que están en manos de la Justicia. Es más: Messi prefirió no compartir este tipo de imágenes en los últimos meses, más allá de la muy buena relación con mantiene con Tapia. De Paul, en cambio, siempre estuvo cerca.

Más juntos que nunca. pic.twitter.com/VI7jLGIUrW — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) June 16, 2026

Los miembros jerárquicos de la delegación de la selección argentina retomaron la tradición que sostuvieron en el exitoso ciclo del entrenador Lionel Scaloni, compartiendo una tarde de mates en la previa a los partidos. En este caso, en la antesala de la presentación frente a Argelia.

El equipo nacional se encuentra a horas del debut en la Copa del Mundo, que se organiza en Canadá, Estados Unidos y México, con el choque ante Argelia, previsto para este martes a las 22, que abre el Grupo J.

Siendo una de las tradiciones más respetadas por la selección argentina en los últimos años, Lionel Messi y Rodrigo De Paul se reunieron con Claudio Tapia para compartir un rato antes del partido del seleccionado nacional. Tienen una muy buena sintonía.

Otro ángulo de la imagen X / @tapiachiqui

Grandes protagonistas de esta época, mantienen la cábala desde hace años. La Argentina es bicampeón de América, con títulos en 2021 y 2014, campeón del Mundial 2022 y hasta de la Finalissima 2022.

“Chiqui” Tapia, duramente cuestionado en el ámbito local y responsable de una Liga Profesional que ofrece todo tipo de reproches, se encuentra ante su tercer Mundial desde su llegada a la presidencia de AFA, que se dio en marzo de 2017 tras el breve periodo de la conocida “Comisión Normalizadora”, que encabezó Armando Pérez. Se hizo cargo de la entidad tras el breve paso de Luis Segura, que a su vez había reemplazado al histórico dirigente Julio Grondona luego de su fallecimiento. Sobre todo, de una era fundamental en la historia de nuestro fútbol.

Hizo su presentación con los octavos de final en Rusia 2018, un Mundial caótico dirigido por Jorge Sampaoli y con una notoria crisis en el vestuario. Tiempo después, respaldado por César Luis Menotti, confió en Scaloni (uno de los colaboradores del DT nacido en Casilda) para darle una suerte de continuidad del ciclo.

TODOS JUNTOS 🧉🇦🇷



Por mi bandera la vida yo doy 🎶🤞🏻 pic.twitter.com/BdrKvDnJ3N — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) June 16, 2026

En su tercer Mundial, Tapia busca romper el maleficio que mantiene la selección desde su llegada en las Copas del Mundo: no pudo ganar en la primera fecha, al empatar 1-1 con Islandia en Rusia y perder por 2-1 ante Arabia Saudita en la última edición.

En los últimos encuentros de eliminatorias y amistosos, este encuentro no se había publicado. Esta vez, volvió el trinomio en una imagen compartida por el dirigente, lo que despertó todo tipo de comentarios en las redes sociales. “TODOS JUNTOS”, escribió, todo en mayúscula. Con un mate y la leyenda: “Por mi bandera la vida yo doy”.