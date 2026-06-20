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Mundial 2026: el paraguayo Miguel Almirón es el primer expulsado a la raíz de la “ley Prestianni”

En San Francisco, el futbolista se tapó la boca al discutir con un jugador turco; VAR mediante, recibió la tarjeta roja

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Miguel Almirón se tapó la boca al hablar con Mert Muldur y el VAR lo detectó y convocó al juez para la revisión, con motivo de la Ley Prestianni; el paraguayo fue expulsado frente a Turquía en el Mundial.
Miguel Almirón se tapó la boca al hablar con Mert Muldur y el VAR lo detectó y convocó al juez para la revisión, con motivo de la Ley Prestianni; el paraguayo fue expulsado frente a Turquía en el Mundial.Jeff Chiu - AP

El duelo entre Turquía y Paraguay por la segunda fecha del Mundial 2026 hirvió desde el arranque, como se preveía. Era una final para ambos. Un gol tempranero de Matías Galarza Fonda, a los 64 segundos, elevó considerablemente la temperatura entre los protagonistas. Y en uno de los tantos tumultos generados por el nerviosismo del contexto, Miguel Almirón fue protagonista de la aplicación de una regla que antes del certamen fue exigida por Gianni Infantino, presidente de FIFA.

Cuando ya se jugaba tiempo adicional del primer período, turcos y paraguayos volvieron a trenzarse en una discusión; cada infracción, roce o simulación activaba el frente a frente. Y también, protestas al árbitro salvadoreño Iván Barton. Y en medio, el defensor lateral Mert Muldur reclamó ampulosamente y al instante que el 10 paraguayo se había tapado la boca al hablarle.

Iván Barton expulsa a Almirón (10) y el turco Muldur (18) lo festeja; Paraguay queda con un futbolista menos y sufrirá todo el segundo tiempo.
Iván Barton expulsa a Almirón (10) y el turco Muldur (18) lo festeja; Paraguay queda con un futbolista menos y sufrirá todo el segundo tiempo.DEAN MOUHTAROPOULOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Entonces, los compañeros se desesperaron al exigir la intervención del VAR, que terminó encontrando la imagen y convocándo al juez para que la revisara. Tras observar unos pocos segundos el video, Barton dio la sentencia: expulsión directa a Almirón, que dejó a Paraguay con diez hombres en medio de la urgencia por ganar, aunque con ventaja en el tanteador.

El pedido de Infantino para que estas situaciones quedaran contempladas por la reglamentación surgió luego del episodio en el que un Benfica vs. Real Madrid de la última Champions League, este año, Vinícius Júnior denunció ante el árbitro al argentino Gianluca Prestianni por haberle dicho “mono” tapándose la boca con la camiseta. Aquella noche en Lisboa el brasileño activó el protocolo antirracismo que detiene un partido, pero no quedó solo en eso.

Las autoridades de UEFA estudiaron el caso y, en medio de la indecisión por no poder saber exactamente qué había dicho el delantero surgido en Vélez, apareció el mandamás de FIFA, y su opinión propició la norma que resultaría aprobada por International Board y agregada al reglamento. Finalmente, Prestianni fue suspendido por tres partidos, y como el fallo fue emitido a fines de esta temporada, terminó incluyendo dos encuentros del Mundial si Prestianni era citado por Lionel Scaloni para la selección argentina. Eso le quitó las chances que tenía y el joven de Benfica quedó descartado automáticamente.

“Si un jugador se cubre la boca y dice algo, y eso tiene una consecuencia racista, entonces tiene que ser expulsado, obviamente”, dijo Infantino cuando tocó el tema por primera vez. Y lo fundamentó: “Debe existir la regla porque un jugador ha dicho algo que no debería. De lo contrario, no habría tenido que cubrirse la boca. Si no, no tiene nada que ocultar”. En consecuencia, apareció la ley Prestianni, estrenada en el Mundial debido a la ingenua, e irrespetuosa, actitud de Almirón.

La norme se propone frenar los insultos ocultos. En tiempos en los que las cámaras captan hasta los diálogos más cordiales que los futbolistas pretenden no compartir, ponerse una mano delante de la boca en una situación de confrontación y tensión como la de la noche de San Francisco entre Paraguay y Turquía supone una conductva antideportiva y la expulsión. Claro que, si el diálogo es amigable, la regla no se activa.

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