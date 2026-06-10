Mundial 2026: Lionel Scaloni espera para confirmar el reemplazante de Balerdi y habla sobre el caso Paredes

Argentina derrotó 3 a 0 a Islandia en el último amistoso previo al inicio del Mundial 2026. Con un equipo que comenzó con suplentes y finalizó con varios titulares, cerró los duelos de preparación con una goleada y Lionel Scaloni habló tras el triunfo. No confirmó quién reemplazará a Leonardo Balerdi, que sufrió un desgarro. Avisó que se tomará un tiempo, pero dejó en claro que son dos alternativas. Además, explicó los motivos por los que quedó satisfecho con el triunfo.

Al amistoso ante Islandia en la previa lo consideró como “una piedra”, pero se mostró contento porque salió como esperaba y pudo realizar muchas variantes: “La verdad que era un partido difícil porque más allá del rival, también era a una semana del partido inicial y queríamos que terminen todos bien. Salió como se había pensado. Esta vez pudimos hacer los cambios, defendimos, jugamos y estamos satisfechos”.

La Argentina ganó y dejó muy satisfecho a Lionel Scaloni TODD KIRKLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La pregunta inmediata fue sobre el futbolista que estará en lugar del desafectado Balerdi, que sufrió un desgarro. Fue claro y avisó que se tomará un tiempo. “Dije mañana. Capaz que un día más me tomo. Tenemos una idea, la prueba de hoy me dejó satisfecho y me despejó muchas dudas a qué le podía hacer falta al equipo y eso me ayudó a tomar la decisión”.

No confirmó si se trata de aquellos jugadores que no están entre los 26, pero formaron parte de los amistosos, pero luego dejó en claro que “hay dos opciones”. “Vamos a esperar, pero eso hoy no es lo importante, lo importante es la muestra que dio el equipo y lo preocupado que estábamos hace unos días ya no lo estamos porque todos están bien”. Por otro lado, despejó dudas con la presencia de Leandro Paredes, otro de los que llegó lesionado: “Está bien, no vamos a apurarlo y se va a quedar con nosotros”.

Nico Paz sufrió una lesión hace un mes. Un golpe en la rodilla lo dejó sin terminar el torneo con Como y con algunas dudas sobre su convocatoria. Ya recuperado, estuvo entre los titulares y Scaloni contó lo que vio del jugador: “Lo vi bien, lo vi suelto. Ya lo vimos con ganas de sumarse al grupo, teníamos pensado que no juegue el primer partido porque a lo mejor ya podría haber estado disponible, pero hoy ya estaba bien, fue el jugador que juega en el Como todos los partidos y estamos contentos porque hizo un buen partido”.

Nico Paz, recuperado de la lesión, fue titular y dejó muy contento a Scaloni TODD KIRKLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El medio campo suplente que Scaloni alineó en Alabama con Exequiel Palacios, Valentín Barco y Giovani Lo Celso le dejó con buenas sensaciones: “En principio sirvió darle rodaje a Lo Celso. Palacios nos da mucho como volante de contención. Valentín puede jugar en cualquier posición del centro del campo, el otro día jugó adentro, hoy por afuera por izquierda. Está bueno tener todas esas variantes”.

Por último, le dejó un mensaje a los hinchas que se ilusionan con volver a ganar el Mundial: “Lo mismo que les dije a los jugadores: estamos en un momento importante, estamos bien. Eso no te asegura nada, pero me están garantizando que van a seguir jugando, como en un buen espectáculo. Y también van a ser un espectáculo cuando defiendan, corren como si no hubiera un mañana. Después, si la pelota entra o no, es secundario. No podemos pensar sólo en ser campeón. No tengo dudas de que se van a sentir identificados con el equipo. Garantizamos que vamos a luchar hasta último momento y lo tengo claro”, concluyó.