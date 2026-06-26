Mundial 2026: Yuto Nagatomo se convierte en leyenda en el seleccionado de Japón

Una cosa es vivir de sueños; otra, muy distinta, vivir lo soñado. Lo primero le puede ocurrir todos los días a cualquiera; lo segundo pasa muy de vez en cuando y esta reservado para elegidos. El japonés Yuto Nagatomo es uno de esos elegidos que podrá contar que no solo cumplió el sueño de jugar un Mundial, sino que lo hizo cinco veces seguidas. Algo que ningún otro futbolista asiático había logrado.

En medio del empate 1 a 1 entre Japón y Suecia, valido por la tercera fecha del grupo F, el defensor, de 39 años, recibió la insignia especial que FIFA le reserva a las leyendas por convertirse en el primer jugador japonés en jugar cinco Mundiales. Algo que, también en este mundial, tuvieron honor de recibir Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), Guillermo Ochoa (México), todos con seis Mundiales; Luka Modric (Croacia) y Manuel Neuer (Alemania), con cinco.

Además, Nagatomo también superó su propio récord de partidos disputados en mundiales, llegando a 16 encuentros repartidos entre Sudáfrica 2010 (cuatro encuentros), Brasil 2014 (tres), Rusia 2018 (cuatro), Qatar 2022 (cuatro) y (uno, por ahora) en el presente mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026.

La fuerza de Yuto Nagatomo frente Benjamin Nygren, de Suecia; el japonés vive un emotivo Mundial 2026 ALEX SLITZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Yuto Nagatomo becomes the first Asian player to play in 5 FIFA World Cups 🇯🇵 pic.twitter.com/stYBL20PPn — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 26, 2026

A los 39 años, Nagatomo sigue demostrando su valía gracias a su amplia experiencia y su excelente condición física en el seleccionado japonés, donde debutó en 2008 y, desde entonces, disputó 145 partidos y marcó 4 goles. Su extensa trayectoria incluye pasos por importantes clubes europeos como Inter (Italia), Galatasaray (Turquía) y Olympique (Francia), antes de regresar a FC Tokyo, donde se desempeña actualmente.

La emoción de Nagatomo

Su experiencia y su probada calidad en el Viejo Continente fueron, justamente, las cualidades que convencieron al técnico de Japón, Hajime Moriyasu, a convocarlo para la presente magna cita futbolística y a darle protagonismo en un partido decisivo, más allá del logro estadístico. Algo que engrandece aún mas su aura de leyenda en el fútbol asiático.

Yuto Nagatomo, en acción durante el encuentro contra Suecia; Japón tiene un gran referente ARIC BECKER - AFP

Este presente de Nagamoto era casi impensado a hace dos años atrás. Una grave lesión lo tuvo varios meses apartado de las canchas y muchas veces pensó en retirarse. Pero como buen oriental, se hizo de paciencia y trabajo duro para recuperarse y volver a ser parte de la selección nacional.

Por eso, cuando recibió la noticia de que iba a jugar su quinto mundial, no pudo evitar emocionarse y protagonizar un momento que se volvió viral, dejando en evidencia el valor personal de alcanzar un récord inédito para el continente asiático. Hoy, transformado en leyenda y con la clasificación asegurada de Japón a los dieciseisavos de final del Mundial, volvió a emocionarse por vivir lo soñado.