Mundial femenino: qué siente la selección argentina con miras a la poderosa Suecia, que goleó a Italia por 5-0

La selección argentina de fútbol femenino que disputa el Mundial en Nueva Zelanda y Australia ya proyecta el partido del miércoles ante Suecia, que este sábado goleó a Italia por 5-0 y se clasificó a la próxima etapa del certamen. Las dirigidas por Germán Portanova están ilusionadas con dar el golpe ante un difícil equipo europeo, sobre todo luego de la reacción mostrada el jueves pasado al remontar el resultado frente a Sudáfrica (perdían por 0-2, lograron un empate y hasta podrían haber vencido), por la segunda fecha del grupo G.

Suecia es favorita contra Argentina: lleva ocho participaciones seguidas en mundiales, con un subcampeonato (Estados Unidos 2003) y tres terceros puestos, incluido el que consiguió en la última cita, Francia 2019. Es, de hecho, uno de los equipos que bien pueden levantar la Copa del Mundo en la final del domingo 20 de agosto.

El tercer gol de Suecia a Italia

¡GOOOL DE SUECIA! 🤯



🔥 Stina Blackstenius finalizó una gran jugada colectiva y puso el 3 a 0 sobre Italia.



🎙️ @FDVENE y @rodrigojcastro#MundialFemeninoEnDSPORTS #FIFAWWC pic.twitter.com/RptkzJt7lR — DSports (@DSports) July 29, 2023

Con dos partidos jugados, tanto Sudáfrica como Argentina tienen un punto. Llevan una mínima ventaja numérica las sudafricanas, que tienen un gol propio más porque perdieron por 2-1 en el estreno a manos de Suecia, mientras que las sudamericanas cayeron sin anotar ante Italia (1-0). Como Suecia goleó a Italia, quedó con 6 puntos, y la azzurra se mantuvo en 3 unidades. Al seleccionado albiceleste le sirve únicamente ganar el partido del miércoles, que será a las 4 de Buenos Aires en el estadio Waikato, de Hamilton. Un empate o una derrota mandaría de regreso a casa al equipo dirigido por Portanova.

Suecia arrolló a Italia. La victoria se construyo desde el final de la primera parte, con tres goles en apenas siete minutos, uno de Amanda Ilestedt y otros de Fridolina Rolfo y de Stina Blackstenius. A los cinco minutos de la segunda etapa, Ilestedt amplió la ventaja, y en la prórroga, Rebecka Blomqvist dio los números definitivos al encuentro. En una entrevista posterior al duelo, la seleccionadora de Italia, Milena Bertolini, dijo estar “satisfecha” con la actuación de las suyas en el primer tiempo y destacó que Suecia es un “equipo fuerte”. ”Tuvimos dificultades con balones aéreos y tiros de esquina. No podemos desmoralizarnos cuando estamos en desventaja”, agregó. Sin embargo, Bertolini dijo que Italia era capaz de “volver a empezar desde lo que ya ha demostrado”.

El quinto tanto

El grupo de Argentina ya tiene a su primer clasificado a 8vos‼️



🇸🇪🏆🇮🇹Suecia goleó por 5 a 0 a Italia y sacó boleto a la próxima fase de la #FIFAWWC #GrupoC

🇸🇪 6PTS | 2 PJ

🇮🇹 3 PTS | 2 PJ

🇿🇦 1 PT | 2 PJ

🇦🇷 1 PT | 2 PJ

pic.twitter.com/cjY4B53SSu — ® Σ |_ Δ ╥ Φ ® Σ § (@Relatoresconvos) July 29, 2023

El partido con Suecia también puede tener la particularidad de marcar el cambio de época. Dos referentes de la selección argentina pueden despedirse este miércoles. El equipo y el entrenador Germán Portanova lo saben. “Puede ser el último partido de Vanina Correa, de Estefanía Banini. Se nos pone la piel de gallina por tremendas jugadoras con una carrera increíble, en el punto final aunque no quiero cerrarles la carrera. Sabemos que se nos escapó [el triunfo sobre Sudáfrica] e iremos al último partido a buscar la ficha que nos queda, con este grupo, que merece la frutilla del postre. El último partido es muy difícil pero a los ojos de Dios todo es posible”, explicó el DT.

“Armaremos el equipo para enfrentarnos con Suecia con la misma fe de siempre. Vamos a ir con una idea y esperemos llevarla a cabo. Todo esto es aprendizaje, nos ayuda mucho. Frente a Sudáfrica se hizo un partido muy atractivo, pero el plan inicial no era ir palo por palo. El resultado parcial nos llevó a eso”, dijo Portanova sobre el 2-2 del jueves, y lamentó no haber podido conseguir la primera victoria para la selección en los mundiales: “El objetivo no cambia. Estamos tristes de no haber logrado esa posibilidad de quedar en la historia. Sabemos que tenemos que corregir cosas”.

Germán Portanova vivió intensamente la remontada contra Sudáfrica y no pierda la esperanza de sus dirigidas logren el batacazo contra Suecia y se clasifiquen. Alessandra Tarantino - AP

¿Qué necesita Argentina para clasificarse? Como mínimo, cumplir el miércoles el objetivo del plantel para el certamen: ganar por primera vez un partido de Copa del Mundo. Debe hacerlo ante las suecas, y además precisa que las italianas no derroten a las sudafricanas, y que éstas no triunfen por más goles de diferencia que las chicas de AFA contra las escandinavas. Lo mejor sería un empate entre las azzurre y las africanas, porque eso convertiría en octavofinalistas a las dirigidas por Portanova. Siempre que se impusieren a las suecas, claro está.

Compacto de Suecia 5 vs. Italia 0

¡ESPERA POR ARGENTINA! ⚽🇸🇪



Suecia vapuleó a Italia por 5 a 0 y clasificó a octavos de final del #MundialFemeninoEnDSPORTS 🏆



ℹ️ El equipo de Portanova deberá vencer al equipo europeo en el último partido y esperar por el resultado de Sudáfrica 🆚 Italia. ¡Mira el resumen! 👇 pic.twitter.com/cDn8LHkkw3 — DSports (@DSports) July 29, 2023

Por otro lado, este sábado Brasil se vio superado por una veloz y combativa selección de Francia, que lo derrotó por 2-1. Las Bleues abrieron el marcador a los 17 minutos con un cabezazo de Eugenie Le Sommer e igualó Debinha a los 13 de la segunda mitad. El tanto decisivo fue de la defensora Wendie Rennard, que lo consiguió a los 38.

Ahora se complica el pase de la Canarinha a los octavos de final, tras la victoria de Jamaica frente a Panamá por 1-0. Francia y Jamaica lideran la zona F con 4 puntos, seguidos por Brasil con 3 y, ya eliminado de la carrera por los playoffs, Panamá. Los dos clasificados se definirán el próximo miércoles, cuando Brasil se mida con Jamaica obligado a ganar y Francia choque contra Panamá.

LA NACION